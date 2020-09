Leawo veröffentlicht Prof. DRM für Win 3.1.1.0 mit Behebung von Geräuschproblem beim Abspielen konvertierter Spotify-Musik.

Das Ultimative DRM-Entfernungsprogramm und DRM-Medienkonverter.

Zusammenfassung: Leawo veröffentlicht offiziell Leawo Prof. DRM für Win 3.1.1.0, wobei das Geräuschproblem beim Abspielen konvertierter Spotify-Musik gelöst und bekannte Fehler behoben wurden.

Shenzhen, China, 10. September 2020 – Leawo Software, ein führender Entwickler und Anbieter von Multimedialösungen, hat soeben Leawo Prof. DRM für Win 3.1.1.0 veröffentlicht. Das Geräuschproblem beim Abspielen konvertierter Spotify-Musik wurde gelöst und bekannte Fehler wurden behoben. Bisher haben Anwender Prof. DRM verwendet, um Spotify-Musik zu konvertieren, und es gab Rauschen in konvertierten Spotify-Liedern bei der Wiedergabe. Das Update behebt dieses Problem.

Hinsichtlich der Fehler gab es 32 von Leawo Prof. DRM gefundene Mängel, von denen 24 behoben und 8 nicht behoben wurden. Zu den Fehlern, die gelöst wurden, gehören:

1. Wenn man nun ein Hörbuch hinzufügt, wird man aufgefordert, ein E-Book hinzuzufügen.

2. Die Versionsnummer in den Eigenschaften des Programminstallationspakets wurde nicht auf 3.1.1.0 geändert.

3. Wenn das Programm zum ersten Mal Dateien scannt und hinzufügt, erscheint die Datenbankliste leer

4. Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn das Scannen des betreffenden iTunes-Moduls zum ersten Mal gestartet wird

5. Das Programm schirmt andere Dateiformate nicht ab, und das Videomodul kann nur verschlüsselte M4V-Dateien hinzufügen.

6. Während des Konvertierungsprozesses von iTunes-Video, wenn Benutzer auf die Schaltfläche “Abbrechen” klicken, wird eine Fehlermeldung “+1” angezeigt, aber es gibt keine Datei unter der Registerkarte “Konvertiert”.

Über Leawo Prof. DRM:

Leawo Prof. DRM integriert DRM Video Konverter, DRM Musik Konverter, DRM Hörbuch Konverter, DRM eBooks Konverter und DRM Spotify Konverter, um die Grenzen der Unterhaltung nur auf bestimmten Geräten zu durchbrechen. Mit Prof. DRM wird der DRM-Schutz von iTunes M4V-Video/M4P-Musik/M4B-Hörbuch entfernt und die DRM-geschützten Mediendateien werden in das DRM-freie MP3-, MP4-Format konvertiert, und eBooks von Amazon kindle, Kobo, Adobe können in die DRM-freien Formate epub, mobi, azw3, txt konvertiert werden. Darüber hinaus wird DRM-geschützte Spotify-Musik konvertiert und als DRM-freie Datei heruntergeladen, so dass sie jederzeit auf jedem beliebigen Gerät angehört werden kann.

Es ist erwähnenswert, dass Leawo Leawo Prof. DRM während der Aktion von 2020 Herbst Giveaway&Angebot mit 40% Rabatt anbietet. Ursprünglich zu einem Preis von 99,95 EUR erhältlich, ist dieses Bundle jetzt zu 59,97 EUR erhältlich. Besucher, die sich für das Bundle interessieren, können es zu einem Preisnachlass von 40% erhalten, indem sie auf der Aktionsseite auf “Jetzt kaufen” klicken.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

