Leben und Fintech nach COVID

In diesem Augenblick steht die Welt vor einer ihrer größten Herausforderungen, an die sich viele von uns vielleicht erinnern. Etwas mehr als 10 Jahre nach der Finanzkrise, die die Märkte mit globalen Auswirkungen erschütterte, befinden wir uns mitten in einem Kampf um globale Gesundheit.

Aber die finanzielle und wirtschaftliche Seite dieses Kampfes kann und sollte nicht ignoriert werden. Prognosen gehen von einem Absturz der Unternehmenseinnahmen aus, bleiben aber optimistisch für eine Erholung nach der Krise. Und doch scheint Unsicherheit das konstante Element zu sein.

Während einige Investoren versucht sein mögen, auf einen Anstieg zu wetten, sehen sich andere möglicherweise mit einer geringeren Risikobereitschaft konfrontiert. Und Fintech kann ihnen dabei behilflich sein.

Als ein aus der letzten Krise hervorgegangener Teilsektor der Finanzwirtschaft hat Fintech auf der Grundlage von Flexibilität und schnellen Drehpunkten Pionierarbeit geleistet und ist in der Lage, mit den Auswirkungen der Krise besser fertig zu werden als traditionelle Unternehmen. Und Fintechs sind auch nicht alle gleich. Während einige auf der Seite einer höheren Volatilität und möglicher Erträge agieren, versuchen andere, einer konservativeren Masse zu dienen.

Die Produkte von Iban Wallet wurden im Hinblick auf eine ebenso reibungslose und stabile Anlageerfahrung entwickelt. Aus diesem Grund konnte sie im Gegensatz zu anderen Plattformen Auszahlungsanträge wie gewohnt bearbeiten, da es keine allgemeinen Kontoeinfrierungen gab. Es wurden auch neue Anlageprodukte mit Laufzeiten von 30 Tagen, 90 Tagen und 180 Tagen eingeführt (mit prognostizierten Zinsen von 2,6 %, 2,7 % bzw. 2,8 %).

Wie die Welt auf der anderen Seite aussehen wird, ist noch ungewiss, ebenso wie der Platz, den alle Akteure auf dem Brett einnehmen werden. Aber in einer Welt, in der sich die Konstante im Wandel befindet, kann eine Kombination aus Anpassungsfähigkeit und einem auf Stabilität ausgerichteten Angebot Iban Wallet sehr wohl zum Erfolg führen.

Iban ist eine Online-Plattform, die Investitionsmöglichkeiten zu einem festen Zinssatz bietet, der aus der Investition in Kredite verschiedener Kreditgeber stammt. Alle Anlagen sind durch Sicherheiten (Immobilien) gesichert und alle Kredite sind mit einer Rückkaufgarantie sowie einer Deckung durch einen Safeguard Trust ausgestattet.

