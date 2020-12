Leben und Urlaub auf La Palma in der Corona-Pandemie

Familie bloggt über den neuen Alltag auf La Palma

Wie lebt es sich auf den Kanarischen Inseln seit Corona? Die Wirklichkeit erscheint in diesen Tagen oft unwirklich auf den Kanarischen Inseln. Denn Normalität und Ausnahmezustand führen seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie auf dem Archipel ein merkwürdiges Miteinander. Einen Einblick in den Alltag auf den Kanaren gibt die Familie Kaas, welche auf La Palma zwei Fincas mit Ferienhäusern und Ferienwohnungen für Touristen betreibt.

Wie ist das Leben auf La Palma seit Corona?

Auf seinem Blog https://www.lapalma-sonne.de informiert das Paar seine Gäste nicht nur über die aktuelle Corona-Lage bzgl. Ausgangssperren, Einreisehinweise, Sicherheitsbestimmungen und Testplicht, sondern auch über das Leben mit dem Virus auf der Insel. Beim Lesen erkennt man schnell, dass sich die Familie Kaas den Spaß am Leben duch Covid-19 nicht nehmen lässt. So geben Sie in einem Blogbeitrag nützliche Tipps, was man während einer Ausgangssperre unternehmen kann – u.a. virtuell Freunde einladen, Sport machen, kochen, backen und essen, essen, essen…

Wer trotz der Pandemie und Lockdown in Deutschland noch ein Reiseziel über Weihnachten und Silvester sucht, ist auf der Finca La Primavera in Las Norias-Todoque oder der Finca La Luna Baila in El Paso also genau an der richtigen Adresse. Beide Fincas befinden sich im sonnigen Westen der Insel La Palma. Familie Kaas lebt ganzjährig auf der grünen Kanareninsel und verwaltet die Unterkünfte selbst. Den Urlaubern steht die Familie für persönliche Wünsche und Bedürfnisse während der Coronakrise ganz besonders mit Rat und Tat zur Verfügung!

Die Familie Kaas lebt bereits seit über einem Jahrzehnt auf La Palma. Die Tochter studiert bereits, die Seniorchefs, in deren Fußstapfen das Ehepaar Kaas im 2004 getreten ist, genießt das Pensionsleben in Deutschland und an anderen schönen Orten auf der Welt. Im Winter verweilen sie gelegentlich auf La Palma oder übernehmen die Urlaubsvertretung auf den Fincas Luna Baila und La Primavera.

Kontakt

La Luna Baila

Verena Kaas

Echedey 24

38750 El Paso / La Palma

+34 922 485 997

info@lapalma-sonne.de

https://www.lapalma-sonne.de

