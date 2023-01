Lebenshelferin Madeleine Meisel unterstützt die SeniorenLebenshilfe in Auerbach

Auerbach, 10.01.2023. Die SeniorenLebenshilfe in Auerbach bekommt Unterstützung: Ab sofort ist Frau Madeleine Meisel in Auerbach als Lebenshelferin tätig. Sie ist eine von mehr als 200 Lebenshelferinnen und Lebenshelfern, die deutschlandweit für „ihre“ Senioren tätig sind. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, älteren Menschen ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen.

Warum vorpflegerische Unterstützung in Deutschland so wichtig ist

Die SeniorenLebenshilfe wurde 2012 von den Eheleuten Carola und Benjamin Braun gegründet. Die gelernte Krankenschwester Carola Braun erkannte eine Versorgungslücke für Senioren in Deutschland: Viele Senioren könnten weiterhin eigenständig zu Hause leben, wenn sie nur ein wenig Hilfe im Alltag hätten. Doch wenn Angehörige selbst stark eingespannt sind, bleibt für viele trotzdem nur der Umzug in ein Seniorenheim. Hier setzt die SeniorenLebenshilfe an und bietet die vorpflegerische Betreuung, die ein Pflegedienst nicht leisten kann. Mittlerweile hilft die SeniorenLebenshilfe so in ganz Deutschland Senioren, sich den Traum vom Lebensabend in den eigenen vier Wänden zu erfüllen.

Was die Lebenshelfer alles leisten: „Hilfe im Leben“

Es gibt zahlreiche Hilfsangebote für Senioren: Einkaufs- und Fahrservices, Begleitdienste und Putzhilfen. Doch die SeniorenLebenshilfe bringt nicht nur alle diese Dienstleistungen zusammen, sondern möchte mit den Lebenshelfern vor allem wertvolle, erfahrene und einfühlsame Ansprechpartner für alle Belange zur Verfügung stellen.

Die Lebenshelfer übernehmen Hausarbeiten, erledigen Einkäufe, begleiten zum Arzt oder beim Spaziergang, kümmern sich um die Post oder gestalten die Freizeit. Vor allem aber sind sie rundum für ihre Senioren da – und natürlich kommt immer nur derselbe Lebenshelfer zu Besuch. So entwickelt sich mit der Zeit eine herzliche, nicht selten freundschaftliche Beziehung. Auch für die Angehörigen werden die Lebenshelfer schon bald zu einer Stütze, die aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken ist. Sie bieten eben „Hilfe im Leben“.

Ab jetzt steht auch Frau Meisel in Auerbach für Senioren zur Verfügung

Frau Madeleine Meisel bringt die besten Voraussetzungen mit, um ihre Senioren kompetent zu unterstützen: Sie ist staatlich geprüfte Krankenpflegehelferin und hat über zehn Jahre als Pflegehilfskraft gearbeitet. Mit ihrer Tätigkeit als Lebenshelferin erfüllt sie sich den Wunsch, endlich genügend Zeit für den persönlichen Kontakt zum einzelnen Menschen zu haben.

In ihrer Freizeit verbringt Frau Meisel gern Zeit mit ihrer Familie. Sie lebt in fester Partnerschaft und hat einen Sohn. Auch zwei Hunde gehören zur Familie. Mit ihnen unternimmt Frau Meisel häufig Ausflüge in die Natur. Nicht zuletzt widmet sie sich gern guter Literatur und beschäftigt sich mit dem Thema Gesundheit – wovon sicher auch ihre Senioren profitieren können. Mit viel Empathie und einem Herz für ältere Menschen arbeitet Frau Meisel von jetzt an für Senioren in Auerbach.

Was es noch über die SeniorenLebenshilfe zu wissen gibt

Die SeniorenLebenshilfe ist ein Teil der Salanje GmbH, die ihren Sitz in Berlin hat. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und arbeitet nach dem Franchisekonzept. Das bedeutet, dass die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer selbstständig tätig sind. Um gleichbleibend hohe Qualität zu gewährleisten, schult die SeniorenLebenshilfe jedoch alle Lebenshelfer nach den gleichen Standards. Auch regelmäßige Weiterbildungen stehen auf dem Plan. Da es noch viele hilfebedürftige Senioren gibt, werden Interessenten für den Beruf des Lebenshelfers weiterhin gesucht. Für weitere Informationen wenden Sie sich an die SeniorenLebenshilfe.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

https://www.seniorenlebenshilfe.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.