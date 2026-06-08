Leckere Wanderung: Texels kulinarische Vielfalt im Schritttempo entdecken

Auf einem Streifzug durch Den Burg lassen sich Spezialitäten der ganzen Insel probieren
Die niederländische Watteninsel Texel ist um eine neue Wanderroute reicher. Das Besondere daran: Sie erfordert nur eine geringe körperliche Fitness, dafür stellt sie jedoch hohe Anforderungen an die Geschmackssensoren der „Wanderer“. Wem dabei das Wasser im Munde zusammenläuft, ist auf der kulinarischen Route durch Texels „Hauptstadt“ Den Burg genau an der richtigen Adresse. Auf einer Strecke von gerade einmal 1,5 km lädt sie dazu ein, die Spezialitäten der ganzen Insel zu entdecken.
Kurze WegeInsgesamt zehn Geschäfte, Restaurants und Cafés bieten im Herzen von Den Burg besondere regionale Köstlichkeiten aus allen Teilen der Insel, wo sie mit viel Sorgfalt und zumeist ausschließlich aus lokal produzierten Zutaten hergestellt werden. Die Beschreibung der kulinarischen Wanderroute ist kostenlos über die Website des VVV Texel erhältlich. Sie bietet Besuchern die einzigartige Möglichkeit, Texels kulinarische Vielfalt auf kleinstem Raum kennenzulernen.
Kulinarische Zusammenarbeit
Ein gutes Beispiel hierfür ist die erste Station der Route, die Brasserie De Lindeboom. Hier kann man sich zum Auftakt der Wanderung mit einem Apfelkuchen vom Novalishoeve stärken. Der Bauernhof kurz außerhalb von Den Hoorn folgt den Leitlinien der biologisch-dynamischen Landwirtschaft und ist für viele hausgemachte Leckereien bekannt. Darüber hinaus finden hier Menschen, die besondere Unterstützung benötigen, einen geschützten Raum zum Leben und Arbeiten.
Lokal probieren & shoppen
Nur wenige Schritte weiter bietet die Metzgerei Dros ein großzügiges Portfolio aus Fleischwaren, die von Texeler Lämmern, Rindern und Schweinen stammen. Unweit von hier lädt der Verkaufspunkt des Käsebauernhofs Wezenspyk dazu ein, seinen hausgemachten, traditionellen Schafkäse zu entdecken, aber auch Kuh- und Ziegenkäse in verschiedenen Reifestufen. Für hochwertige Backwaren und Spezialitäten wie den berühmten Hoornderring macht die Route zudem bei Bakker Timmer Pause.
Zentrale Bierverkostung
„Made on Texel“ sind zudem eine Vielzahl von hochprozentigen Tröpfchen, die den Inselimbiss perfekt begleiten können. Die Bandbreite reicht vom legendären Kräuterlikör Juttertje über die Weine vom Texeler Weingut De Kroon bis hin zu Gerstensäften aus insgesamt fünf Inselbrauereien. Um letztere verkosten zu können, endet die Wanderroute beim Proeflokaal De Zwaan. Besonders empfehlenswert ist hier die Probierplatte, die je ein Bier aus jeder Brauerei bereithält.
Ausflug zum Schlemmerfest
Wer bei diesem Streifzug auf den Geschmack gekommen ist, sollte auf jeden Fall auch Texel Culinair einen Besuch abstatten. Das Schlemmerfestival öffnet jedes Jahr am letzten Septemberwochenende in der Fußgängerzone von De Koog seine Pforten. Küchencrews aus allen Teilen der Insel kommen hier zusammen, um ihre Kochkunst in Form von mehreren kleinen Gerichten zu präsentieren. Ein Großteil von ihnen wird aus lokalen Produkten zubereitet – und das schmeckt man.
Über Texel:
Die westfriesische Nordseeinsel Texel gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen der nördlichen Niederlande. Rund 4 km vor der Küste der Provinz Nordholland gelegen, ist die Insel über den Hafen Den Helder in nur 20 Minuten per Fähre ( www.teso.nl) erreichbar. Unter dem Motto „ganz Holland auf einer Insel“ wartet Texel mit einem überraschend vielfältigen Landschaftsbild auf: lange Sandstrände, Dünen, Heide- und Waldlandschaften, weiträumige Poldergebiete, Deiche sowie das Eiszeitrelikt „Hoge Berg“. Neben ihrer reichhaltigen Natur bietet die Insel auch in punkto Sport und Kultur ein abwechslungsreiches Angebot wie z.B. kilometerlange Rad- und Wanderwege, einen Flugplatz mit Fallschirmsprungschule, ein Walfängerhaus und ein Strandräubermuseum sowie das Zentrum für Watt und Nordsee ‚Ecomare’. Des Weiteren ist Texel Austragungsort zahlreicher Events wie das Katamaranrennen „Runde um Texel“ oder das Schlemmerfestival „Texel Culinair“. Für Anfragen zu Ferienunterkünften und Informationen zur Insel bietet der VVV Texel in Den Burg eine zentrale Anlaufstation ( www.texel.net).
Über den VVV Texel:
Bereits seit 1898 ist der VVV Texel die erste Anlaufstelle, wenn es um Urlaub auf der beliebten niederländischen Watteninsel geht. Seine Kernaufgabe: das Reiseziel Texel über seine Grenzen hinaus bekannt zu machen. In diesem Rahmen generiert die Touristeninformationen über verschiedene Kanäle rund 50 Millionen Kontaktmomente pro Jahr. Auf seiner Website https://www.texel.net/de/ finden Besucher zudem alles, was den perfekten Urlaub auf der Insel ausmacht. Nicht zuletzt die größte Auswahl an Inselunterkünften – von Hotels und B&Bs über Ferienhäuser und -appartements bis hin zu Campingplätzen. Die Einnahmen, die auf diesem Wege generiert werden, bleiben auf der Insel und sorgen direkt wie indirekt für eine hohe Aufenthaltsqualität.
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Bildquelle: Leonie Hoever