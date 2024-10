Leckerlis für den Hund – aber gesund

Schonend luftgetrocknete Barf Snacks ohne Zusätze liegen im Trend

Für den Kauhspaß zwischendurch oder den Belohnungshappen beim Training sind Hunde-Leckerlis für den besten Freund ein Muss. Doch nicht immer sind Leckerlis auch gesund und enthalten oft minderwertige Rohstoffe mit Geruchsstoffen versetzt. Barf-Snacks können eine gesunde Wahl für Hunde sein.

Naturalis hat BARF-Snacks herausragender Qualität im Programm. Durch die schonende Lufttrocknung von Rinderstrossen, Rinderlunge, Rindereuter, Lammpansen, Hühnerhälsen, Rindersehnen, Hühnerflügeln, Hühnerfüßen u.a. werden deren Nährstoffe optimal erhalten. Naturalis verwendet keinerlei Zusatzstoffe oder gar Konservierungsmittel. So können Sie Ihrem Hund mit unseren BARF-Snacks einen gesunden Knabber-Spaß anbieten, an dem er viel Freude haben und sich länger beschäftigen wird. Dabei nimmt er wichtige Nährstoffe zu sich.

Neu im Barf-Snack-Sortiment von Naturalis sind getrocknete Hühnerfüße ohne Krallen. Was zunächst etwas skurril anmutet, ist es in Wirklichkeit gar nicht. Denn Hühnerfüße gehören zu den nachhaltigsten und nahrhaftesten Lebensmittel nicht nur für Hunde.

Hühnerfüße werden vor allem in Asien und Mexiko aus historischen, wirtschaftlichen und kulinarischen Gründen gegessen. Sie sind in diesen Regionen eine geschätzte Delikatesse und Bestandteil traditioneller Gerichte. Hier sind die Gründe und einige Regionen, in denen sie verzehrt werden. In vielen Kulturen ist es üblich, das ganze Tier zu verwerten, um Lebensmittelabfälle zu minimieren. Hühnerfüße sind reich an Gelatine und Kollagen, was ihnen eine besondere Textur verleiht. Sie werden oft als Delikatesse betrachtet, die geschmacklich interessant und nährstoffreich ist. Hühnerfüße sind besonders reich an Kollagen, das für die Gesundheit von Haut, Gelenken und Knochen wichtig ist. Dadurch werden sie nicht nur wegen ihres Geschmacks, sondern auch wegen ihrer gesundheitlichen Vorteile geschätzt.

Getrocknete Hühnerfüße bieten als Hundefutter viele Vorteile, zum Beispiel eine reichhaltige Nährstoffzusammensetzung. Hühnerfüße enthalten viele wichtige Nährstoffe, die für die Gesundheit von Hunden essenziell sind. Kollagen und Glucosamin, diese natürlichen Bestandteile von Hühnerfüßen unterstützen die Gelenkgesundheit. Sie stärken den Knorpel und fördern die Gelenkschmiere, was besonders wichtig für aktive Hunde oder ältere Tiere mit Gelenkproblemen wie Arthritis ist. Glucosamin und Chondroitin, die ebenfalls in den Hühnerfüßen enthalten sind, helfen dabei, Gelenkschmerzen zu lindern und die Beweglichkeit zu verbessern. Hühnerfüße sind eine hervorragende Proteinquelle. Proteine sind für den Muskelaufbau, die Regeneration und das Immunsystem von Hunden unerlässlich. Ein hoher Proteingehalt macht sie zu einem idealen Snack für aktive Hunde, die viel Energie benötigen. Die Mineralstoffe Calcium und Phosphor sind für die Knochengesundheit von Bedeutung. Calcium stärkt die Knochen und Zähne, während Phosphor an der Zellregeneration beteiligt ist und das Wachstum von jungen Hunden unterstützt. Besonders für wachsende Hunde oder ältere Hunde mit erhöhtem Kalziumbedarf (z.B. bei Knochenschwäche) bieten Hühnerfüße eine gesunde Ergänzung. Ein weiterer Vorteil ist die Eignung dieses Barf-Snacks zur natürlichen Zahnreinigung. Hühnerfüße erfordern einen natürlichen Kaueffekt, der hilft, die Zähne des Hundes zu reinigen. Während der Hund auf den Hühnerfüßen kaut, werden Zahnbeläge auf natürliche Weise entfernt. Dies kann zur Vorbeugung von Zahnstein und anderen Zahnproblemen beitragen. Die mechanische Reibung fördert die Zahngesundheit und stärkt das Gebiss.

Die schonende Lufttrocknung der Hühnerfüße bei naturalis sorgt dafür, dass alle wichtigen Nährstoffe weitestgehend erhalten bleiben. Im Vergleich zu stark verarbeiteten Kauartikeln oder solchen, die unter hohen Temperaturen produziert werden, bewahrt die schonende Trocknung die natürlichen Aromen und Nährstoffe, ohne auf Konservierungsstoffe oder chemische Zusätze zurückzugreifen. So bleibt der Kauartikel naturbelassen und gesund.

Geeignet sind getrocknete Hühnerfüße ohne Krallen für Hunde aller Altersgruppen und Größen. Schonend luftgetrocknete Hühnerfüße eignen sich hervorragend als Leckerli oder Belohnung für junge Hunde. Sie bieten eine gute Möglichkeit, den Kauhtrieb zu stillen, ohne dass dabei zu harte oder schwer verdauliche Materialien verwendet werden. Durch die weichen, knorpelreichen Bestandteile sind sie auch für das junge Gebiss sanft. Erwachsene Hunde profitieren von den vielen Nährstoffen, die Hühnerfüße bieten. Der hohe Proteingehalt und die Gelenk unterstützenden Eigenschaften sind gerade für aktive Hunde ein wertvoller Snack. Ältere Hunde haben oft mit Gelenkbeschwerden oder Zahnproblemen zu kämpfen. Die in Hühnerfüßen enthaltenen Nährstoffe wie Glucosamin und Chondroitin können die Gelenke stärken und dazu beitragen, die Beweglichkeit zu erhalten. Da die Krallen bei diesen Produkten entfernt wurden, sind sie auch für Hunde mit empfindlichem Gebiss oder Zahnproblemen gut geeignet.

Auch für Hunde mit Futtermittelunverträglichkeiten sind getrocknete Hühnerfüße geeignet, denn sie sind hypoallergen und leicht verdaulich. Hühnerfüße gehören zu den hypoalergenen Kauartikeln, was sie zu einer guten Wahl für Hunde macht, die empfindlich auf bestimmte Proteine oder Zusatzstoffe reagieren. Aufgrund ihrer natürlichen und unverfälschten Zusammensetzung sind sie in der Regel gut verträglich und leicht verdaulich, auch für Hunde mit sensiblen Mägen.

Naturalis Trockenbarf ist das getrocknete Premium BARF Hundefutter. Es ist so nahrhaft wie das 4-Fache eine Nassfutters und damit äußerst effektiv und schonend für den Hund. Das biologisch artgerechte Alleinfuttermittel für Hunde ist ohne jegliche Zusatzstoffe, getreidefrei, glutenfrei, sojafrei. Das Naturalis Smart 80 Trockenbarf Hundefutter wird zubereitet aus 80 % frischem Fleisch, Muskelfleisch, Innereien, Knochen, 20 % frischem Obst, Gemüse und einer Anreicherung aus Gewürzen und Kräutern als natürliches Konservierungsmittel. Naturalis Smart BARF ist ein Hundefutter, das nativ alle essentiellen Nährstoffe wie Eiweiß, Fett, Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe enthält, die unsere Hunde täglich brauchen. Dank seiner Inhaltsstoffe aus sorgfältig ausgewählten Naturprodukten in Lebensmittelqualität ist es für alle Hunderassen geeignet, einschließlich Hunden mit sensiblem Verdauungssystem und energischen, aktiven Hunden. Naturalis BARF Hundefutter ist reich an Antioxidantien. Naturalis Barf ist ein hypoallergenes Hundefutter mit allen wichtigen Nährstoffen für eine umfassend gesunde Ernährung von Hunden. Naturalis Smart 80 Trockenbarf Hundefutter entspricht ca. der 4-fachen Menge eines vergleichbaren nassen/frischen Barf Hundefutters. Damit ist Naturalis Smart 80 bei gleichem Nährwert nicht nur praktischer, sondern in der Regel auch wesentlich preiswerter als klassisches BARF Futter.

