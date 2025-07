LED Umrüstung, professionell, schnell und kostengünstig

Rasterclean ist bestrebt bestehende Leuchten Systeme zu erhalten und mit LED Tubes 50% Stromkosten einsparen

Rasterclean baut seit Jahren bestehende Leuchten in Industrie

und Verwaltung (LED-Umrüstung) um- teils im einfachen Austausch

herkömlicher Leuchtstofflampen gegen LED Tubes teilweise mit

Umverdrahtung auf 230 Volt Wechselstrom.

Rasterclean ermöglicht damit eine Reduzierung des Energieverbrauchs

bis zu 70% bei den gängigen T5 oder T8 Leuchtstofflampen.

Beispielweise kann eine handelsübliche T8 Leuchtstofflampe

mit 58Watt durch eine LED Tube mit 22/23 Watt ersetzt werden.

Die einfachste Methode, sofern eine Drossel (KVG, VVG) verbaut ist,

geschieht durch Austausch des Starters gegen eine Starterbrücke

(Dummy Starter) und die LED Tube wird statt der Leuchtstofflampe

eingesetzt.

Etwas aufwändiger wird es bei Leuchten mit elektronischem Vorschalt-

Gerät (EVG). Ein Austausch 1 gegen 1 ist möglich sofern das eingebaute

EVG mit der LED Tube kompatibel ist. Hierzu gibt es vom Hersteller

Listen, es ist in jedem Fall aber ratsam, einen Test an mehreren Leuchten

durchzuführen. Die sichere Variante hierbei ist die Verdrahtung auf 230 Volt,

das EVG wird umgangen- oder entfernt und es können die preis-

günstigeren LED Tubes für 230 Volt verwendet werden.

Wichtig ist noch zu erwähnen, dass die Fassungen noch in gutem Zustand

sein sollten, nicht spröde oder brüchig, da eine LED Tube auch ein höheres

Gewicht hat, als die bisherigen Leuchtstofflampen. Rasterclean tauscht bei

Bedarf die nicht mehr ganz so intakten Teile aus, so daß die Leuchten auf

Jahre hinaus wieder genutzt werden können.

Eine Reinigung der Reflektoren mit der Rasterclean Leuchtenreinigung ist in

jedem Fall sinnvoll, da neue LED

Tubes eine recht hohe Lebensdauer haben und die Leuchte

somit für viele Jahre genutzt werden kann.

Rasterclean liefert den kompletten Service von der Aufnahme, über

Leuchtmittelieferung Leuchten Reinigung, Reparaturen, Austausch der Leuchtmittel

sowie Entsorgung der Altröhren.

Rasterclean hat mittlerweile 100.000 Leuchten auf LED umgerüstet,

überwiegend in den öffentlichen Gebäuden größerer Städte (70%)

und zum kleineren Teil in privaten Betrieben, Fabriken und

Verwaltungen.

Fazit: LED Leuchten sind der Trend der Zukunft: sparsam und langlebig.

Eine Umrüstung lässt sich am besten im Rahmen anderer Sanierungsmaßnahmen

durchführen, um die Störung der Betriebsabläufe zu minimieren – und nach vorheriger

genauer Kostenrecherche.

Rasterclean bietet hier als Übergang weiterhin seine Spezialreinigung der Beleuchtung an,

Kostengünstig und effektiv. Und unter geringer bis gar keiner Störung der Betriebsabläufe.

Rasterclean ist spezialisiert auf LED Umrüstung, kostengünstig

effektiv, unter geringer bis garkeiner Störung der Betriebs-

abläufe.

