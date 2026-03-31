Leerstände im Gesundheitswesen als Chance neu gedacht

Peter Straub Energie- und Immobilienmanageme entwickelt innovative Nutzungskonzepte für medizinische Flächen im Gesundheitswesen

Schweiz – Während die Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen stetig wächst, stehen gleichzeitig immer mehr Praxis- und Gesundheitsflächen leer. Diese Entwicklung stellt Eigentümer, Investoren und Betreiber vor neue Herausforderungen – bietet aber auch bislang ungenutztes Potenzial.

Die Firma Peter Straub Energie- und Immobilienmanagement hat sich darauf spezialisiert, genau diese Lücke zu schließen. Mit maßgeschneiderten Vermarktungs- und Nutzungskonzepten werden leerstehende Flächen im Gesundheitswesen neu positioniert und nachhaltig belebt.

„Leerstand ist kein Endzustand, sondern ein Ausgangspunkt für Innovation“, erklärt das Team von Straub „Wir verbinden medizinische Bedürfnisse mit wirtschaftlich tragfähigen Lösungen und schaffen so Mehrwert für alle Beteiligten.“

Dabei verfolgt das Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz:

Analyse des Standorts und regionaler Versorgungsbedarfe

Gezielte Ansprache von Fachärzten, Therapeuten und Gesundheitsdienstleistern

Flexible Nutzungskonzepte, etwa für Gemeinschaftspraxen, Therapiezentren oder interdisziplinäre Gesundheitszentren

Professionelle Vermarktung und Positionierung im Gesundheitsmarkt

Besonders im urbanen Raum zeigt sich ein wachsender Bedarf an modernen, gut erreichbaren Gesundheitsangeboten. Gleichzeitig verändern sich die Anforderungen von Ärzten und Therapeuten: Kooperation, Effizienz und flexible Raumkonzepte gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Straub & Partner reagiert auf diese Entwicklung mit innovativen Lösungen – von der klassischen Praxisvermietung bis hin zu neuen Konzepten wie:

Gesundheits-Hubs

Co-Working für medizinische Berufe

Spezialisierte Therapiezentren

Ziel ist es, Leerstände nicht nur zu füllen, sondern langfristig funktionierende Gesundheitsstandorte zu etablieren.

Weitere Informationen unter:

www.straubundpartner.com

Peter Straub Energie- und Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Ergänzend dazu fungiert Peter Straub als unabhängiger Energiebroker für den deutschsprachigen Raum. Ziel ist eine nachhaltige Senkung der Betriebskosten bei voller Transparenz und Versorgungssicherheit, ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für Gewerbe und Industrie.

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Mitteldorfstrasse 32

6315 Oberägeri

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