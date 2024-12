Legendäre Golf-Partien und Pferdesport mit Glamour

Mit dem prestigeträchtigen Ryder Cup auf dem Bethpage State Park Golf Course und der glamourösen Hamptons Classic Horse Show bietet Long Island 2025 gleich zwei außergewöhnliche Sportereignisse.

Long Island/Hannover, 18. Dezember 2024 | (kms) – Das Jahr 2025 wird sportlich auf Long Island, soviel steht fest. Die Halbinsel unweit von New York City ist im September Gastgeber des legendären Ryder Cup, dem wohl renommiertesten Mannschaftswettbewerb im Golfsport. Die besten Golfer der USA treten gegen ihre Rivalen aus Europa an. Schauplatz ist der Bethpage Black Course, einer der anspruchsvollsten Golfplätze der Welt. Ein Klassiker mit Glamour-Faktor ist die Hampton Classic Horse Show. Hier dreht sich eine Woche Ende August alles um Springreiten, Pferde und VIPs – und natürlich den Sommer in den Hamptons.

Ryder Cup 2025: Wo die weltbesten Golfteams auf dem schwierigsten Platz spielen

Die 45. Ausgabe des prestigeträchtigen Golfturniers wird vom 23. bis 28. September 2025 auf Long Island ausgetragen, und zwar auf dem Bethpage State Park Golf Course in Farmingdale. Der Ryder Cup ist ein Mannschaftswettbewerb, bei dem traditionell die besten Golfer aus Europa gegen die besten Golfer aus den USA antreten. Der Wettbewerb findet alle zwei Jahre statt, wobei der Austragungsort immer zwischen Europa und den USA wechselt. Zum Ryder Cup 2025 werden mehr als 300.000 Besucher erwartet.

Bethpage und der Black Course

Der Bethpage Black Course gilt als einer der anspruchsvollsten Golfplätze der Welt und genießt einen legendären Ruf unter Golfspielern. Er war bereits Austragungsort bedeutender Turniere wie der U.S. Open in den Jahren 2002 und 2009 sowie der PGA-Championships 2019. Außerdem ist Bethpage für die leidenschaftliche Unterstützung durch die Zuschauer bekannt.

Der Platz wurde 1936 von Joseph H. Burbeck in Zusammenarbeit mit dem Golfarchitekten A.W. Tillinghast entworfen. Der Kurs misst etwa 7.500 Yards (rund 6.860 Meter) von den hinteren Abschlägen und stellt allein schon wegen seiner enormen Länge eine große Herausforderung dar – vor allem für Spieler mit weniger Schlagweite. Die Fairways sind besonders eng gestaltet und von dichten Roughs und hohen Grasflächen gesäumt. Spieler müssen ihre Abschläge also präzise platzieren, um Chancen auf dem Grün zu haben.

Vor diesen „Gefahren“ des Terrains in Bethpage warnt tatsächlich ein Schild am Rande des Golfkurses – ein beliebtes Fotomotiv!

Drei Tage Spannung pur

Der Ryder Cup wird an drei Tagen gespielt, und es gibt insgesamt 28 Matches in verschiedenen Spielformen. Bei den Foursomes (klassische Vierer) schlagen zwei Golfer eines Teams abwechselnd denselben Ball. Im Fourballs spielt jeder Spieler seinen eigenen Ball, und das beste Ergebnis pro Team zählt. Bei den Einzelmatches tritt jeder Spieler im direkten Duell gegen einen Spieler des anderen Teams an. Jedes Match ist ein Matchplay; das Team, das die meisten Punkte sammelt, gewinnt den Ryder Cup.

Ryder Cup 2023 – Rückblick und Spannung für 2025

Den Ryder Cup 2023, der in Rom stattfand, gewann Team Europa mit einem klaren Sieg gegen die Amerikaner. Deshalb ist die Spannung für 2025 besonders groß, da das US-Team auf Revanche auf heimischem Boden aus ist. Der Bethpage Black Course auf Long Island mit seinen enthusiastischen US-Fans könnte dem amerikanischen Team zusätzlichen Heimvorteil verschaffen. Allerdings hat Team Europa in der Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass es auch auswärts triumphieren kann. Der Ryder Cup 2025 auf Long Island verspricht also ein hochklassiges und emotionales Duell zwischen den beiden besten Golfmannschaften der Welt.

Hampton Classic Horse Show: Hochkarätiger Pferdesport und prominente Gäste

Die Hampton Classic Horse Show zählt zu den renommiertesten Pferdesportveranstaltungen weltweit und findet jährlich in Bridgehampton auf Long Island statt. Im Jahr 2025 wird das Event vom 24. bis 31. August 2025 ausgetragen und ist zugleich das 50-jährige Jubiläum. Die Veranstaltung bietet erstklassige Wettbewerbe im Springreiten sowie abwechslungsreiche Hunter-Klassen. Neben den sportlichen Höhepunkten ist die Show das gesellschaftliche Sommerereignis in den Hamptons.

Stars und VIPs sorgen für extra Aufmerksamkeit

Mehr als 50.000 Besucher strömen jedes Jahr auf das Gelände, um sieben Tage lang Weltklasse-Sport und exklusive Atmosphäre zu erleben. Im Mittelpunkt steht das imposante VIP-Zelt, in dem 3.000 handverlesene Gäste Platz nehmen – darunter CEOs internationaler Konzerne, Hollywood-Größen und prominente Gesichter aus der Modewelt. Die Gästeliste sorgt also für eine breite Berichterstattung in nationalen und regionalen Medien sowie für viel Fernsehpräsenz, die das Event weit über die Grenzen der Hamptons hinaus bekannt gemacht hat.

Sport, Shopping und Family Fun

Auch sportlich setzt das Hampton Classic Maßstäbe: In sechs Wettbewerben zeigen internationale Reiter und Pferde Höchstleistungen im Springreiten. Die Teilnehmer reichen von jungen Reitern bis hin zu erfahrenen Profis, was einen zusätzlichen Reiz der Veranstaltung ausmacht.

Doch das Turnier bietet weit mehr als nur spannenden Sport. Eine Vielzahl exklusiver Shopping- und Gastronomieangebote verwandeln das Gelände in eine Mischung aus eleganter Einkaufsmeile und kulinarischem Treffpunkt. Für Familien und junge Besucher ist „The World of the Horse“ ein besonderes Highlight. Hier warten spielerische Aktivitäten, Einblicke in die Welt der Pferde und kostenlose Ponyritte am Samstag, dem traditionellen „Kids Day“. Auch die Zuschauer kommen nicht zu kurz: 4.000 Plätze auf der Tribüne garantieren beste Sicht auf die Wettbewerbe und sorgen täglich für eine mitreißende Atmosphäre. Hier trifft die Faszination Reitsport auf Luxus und Lifestyle – perfekt für einen Sommer in den Hamptons.

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums wurde bereits ein Künstler für das offizielle Poster der Veranstaltung ausgewählt. Die Enthüllung des Posters wird mit Spannung erwartet und soll im Laufe des kommenden Jahr erfolgen.

Discover Long Island ist die offizielle Tourismusagentur zur Förderung von Long Islands Reise- und Tourismusindustrie. Direkt vor den Toren der weltweit meistbesuchten Metropole New York liegt die knapp 200 Kilometer lange, fischförmige Insel Long Island. Mit ihrem vielfältigen Mix aus spannenden Event-Locations, Tierschutzgebieten, Shopping Malls und historischen Küstenstädtchen ist sie das ganze Jahr über ein beliebtes Reiseziel für Besucher aus aller Welt.

Firmenkontakt

Discover Long Island

Birte Eichler

Sophienstr. 6

30159 Hannover

0511-8998900



http://www.discoverlongisland.com

Pressekontakt

Discover Long Island

Birte Eichler

Sophienstr. 6

30159 Hannover

0511-8998900



http://www.discoverlongisland.com

Bildquelle: @Discover Long Island