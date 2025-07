LEGERE HOTEL Bielefeld startet abwechslungsreiche Veranstaltungssaison

(Bielefeld, Juli 2025) Genussmomente in Bielefeld – dafür hat das LEGERE HOTEL Bielefeld wieder einen abwechslungsreichen Eventkalender auf die Beine gestellt. Gäste erwartet ein buntes Potpourri von feinen, saisonal ausgesuchten Gaumenfreuden und kulturellen Highlights. Im hauseigenen faces Restaurant & Bar, dieses Jahr wieder zu „Bielefelds Bar des Jahres“ gewählt, finden regelmäßig schmackhafte Themenspecials zu verschiedenen Anlässen und Livemusikabende in stimmungsvoller Atmosphäre statt. Andreas von Reitzenstein, COO der LEGERE HOTELGROUP, kommentiert: „Unser Ziel ist es, unseren Gästen – ob Urlauber oder Restaurantbesucher – stets einen erlebnisreichen Aufenthalt mit hervorragendem Service zu bieten. Außerdem wollen wir mit unseren Events die Kultur und Kulinarik in Bielefeld mit anspruchsvollen Akzenten ergänzen und regionale Künstler sowie lokale Partner unterstützen.“

Livemusik mit Rock, Pop und Jazz

Ein gelungener Abend lässt sich wohl am besten bei stimmungsvoller Musik in stilvollem Ambiente verbringen. Dazu lädt das LEGERE HOTEL regionale Künstler ein, die mit ihren Melodien ihre Zuhörer auf eine klangvolle Reise schicken. Am 13. September wird das Jazzduo Christina Busche und Ron Miller alias „Pop goes Jazz“ Hits der 80er und 90er jazzig interpretieren. In der Folgewoche, am 19. September, wird die Detmolder Band „Frame of Mind“ mit ihrem britischen Indierock für Stimmung sorgen. Wer den Termin nicht wahrnehmen kann, hat am 25. Oktober noch mal die Chance, sie zu sehen. Am 14. November sorgt die Indie-Pop-Singer-Songwriterin „Safetyville“ live für warme Klänge. Der Eintritt zu allen Livemusikveranstaltungen ist frei.

Dinnerspecial, Themenabende und Verkostungen

In Zusammenarbeit mit dem Bielefelder Betrieb „Messing Weine“ präsentiert die Küche am 11. Juli das Dinnerspecial „Wine & dine“. Bei dem 4-Gang-Menü mit Weinbegleitung, regional, nachhaltig und von höchster Qualität, kommen Liebhaber von gutem Essen und charaktervollen Getränken voll auf ihre Kosten. Das LEGERE HOTEL Bielefeld veranstaltet zudem verschiedene Themenabende, die jeweils ein geschmackliches Highlight präsentieren. Anlässlich des in den USA am 24. Juli gefeierten National Tequila Days wird es auch im LEGERE HOTEL um den mexikanischen Agavenschnaps gehen, mit kreativen Varianten. Am 15. August feiert dann ein Gintasting Premiere im faces, bei dem Gäste 5 besondere Gins und deren Historie kennenlernen dürfen. Für alle Weinliebhaber findet am 29. August ein Tasting der Bioweine des Projektes „Messing Weine“ statt. Zünftig wird“s beim hauseigenen Oktoberfest am 2. Oktober mit Live-DJ, bayrischem Buffet und frisch gezapftem Bier, während im Spätherbst, am 7. November, bei „Kürbis kulinarisch“ in 4 Gängen alle Aromen aus dem Herbstklassiker gekitzelt werden. Den Jahresabschluss der Eventreihe macht am 12. Dezember der Whiskeyabend, bei dem 5 Vertreter der Spirituose verkostet werden. Jacqueline Schäfers, Hotel Manager der LEGERE HOTELS Bielefeld: „Mit dem breiten Angebot möchten wir möglichst viele Sinne und Geschmäcker ansprechen und gleichzeitig zeigen, wie vielseitig die LeGeRE HOTELS sein können. Wir freuen uns auf viele Hotelgäste und Besucher aus der Region, die einen entspannten Abend im stilvollen Ambiente des faces verbringen wollen.“

Weitere Informationen zum LEGERE HOTEL Bielefeld sind unter https://www.legere-hotelgroup.com/hotels/legere-hotel-bielefeld abrufbar.

Über FIBONA

Die FIBONA® GmbH mit Sitz in Wiesbaden wurde 1982 von der Familie Köllmann gegründet und entwickelt, baut und betreibt standort- und zielgruppengerechte Hotels auf eigene Rechnung. Das Unternehmen ist untergliedert in die Geschäftsbereiche LÉGÈRE HOTELGROUP, Real Estate Development, Investment sowie Event Management. Unter der LÉGÈRE HOTELGROUP werden die zwei firmeneigenen Brands LÉGÈRE HOTEL (Standorte: Taunusstein, Luxemburg, Tuttlingen, Bielefeld und Erfurt) und LÉGÈRE EXPRESS (Standorte: Tuttlingen, Bielefeld und Leipzig) betrieben. Das in zweiter Generation geführte Unternehmen beschäftigt in Deutschland und im europäischen Umland über 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Geschäftsführer sind Sven J. Köllmann und Tobias F. Fürst. Im Geschäftsbereich Real Estate Development sind alle Projektentwicklungs- und Bauaktivitäten der Assetklassen Hotel, Residential und Office gebündelt. Mit FIBONA Investment werden Distressed Assets für den Banken- und Versicherungssektor restrukturiert und gemanagt. Die Sparte Event Management konzipiert, organisiert und realisiert Events und Markenpräsentationen und betreibt neben anderen Locations auch die außergewöhnliche Eventlocation Hofgut Mappen im Rheingau-Taunus-Kreis.

Firmenkontakt

FIBONA GmbH

Sven J. Köllmann

Humboldtstraße 6

65189 Wiesbaden

0611 450443-0



https://www.fibona.de/

Pressekontakt

Deutscher Pressestern

Juliane Braun

Bierstadter Straße 9a

65189 Wiesbaden

0611 39539-12



https://dps-news.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.