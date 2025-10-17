LeGeRE HOTEL GROUP: ESSENTIALS-Shops ersetzen klassische Minibars

(Wiesbaden, Oktober 2025) Minibar war gestern! Die LeGeRE HOTEL GROUP, renommierter Betreiber von modernen Business- und Leisure-Hotels in der DACH-Region sowie in Luxemburg, eröffnet in den Häusern ihrer Marke LeGeRE HOTELS mit LeGeRE ESSENTIALS ab sofort attraktive Hotelshops, die von Snacks über Getränke bis hin zu praktischen Alltagshelfern alles bieten, was Hotelgäste wünschen. Das innovative Konzept ersetzt die Minibar und erweitert darüber hinaus deren Angebot um ein Vielfaches. Über ein Voucher-System erhalten die Gäste je nach Zimmerkategorie ein individuelles Guthaben. Andreas von Reitzenstein, COO der Legere Hotel Group GmbH & Co. KG, erläutert: „Mit diesem Angebot lösen wir das starre Minibarangebot ab und geben unseren Gästen volle Flexibilität: Sie wählen aus unterschiedlichen Warengruppen genau das, was zu ihren Vorlieben passt. Das Ergebnis: mehr Komfort, passgenauere Angebote und ein persönlicheres Einkaufserlebnis.“ Die neuen Shops sind ab sofort in allen LeGeRE HOTELS – Bielefeld, Erfurt, Luxemburg, Tuttlingen und Wiesbaden-Taunusstein – geöffnet, rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche. „Mit LeGeRE ESSENTIALS vereinheitlichen wir zudem das Warenangebot über alle Standorte hinweg und sichern so eine einheitliche Wahrnehmung unserer Hotelmarke“, so von Reitzenstein weiter.

Digital und einfach: Voucher mit Gutscheincode

Die Gäste erhalten direkt beim Online-Check-in einen digitalen Voucher für die neuen Hotelshops, je nach gebuchter Zimmerkategorie mit Guthaben zwischen 5,00 und 15,00 Euro. Diesen können sie während ihres Aufenthalts bis zum Check-out einlösen. Neben einer großen Auswahl an gekühlten Getränken, Süßwaren und Snacks enthält das Warenangebot auch viele hilfreiche Hygieneartikel sowie nachhaltige, regional produzierte Produkte des Hofguts Mappen bei Wiesbaden. Über intuitiv zu bedienende Bezahlterminals können die Hotelgäste rund um die Uhr einkaufen und ihr Guthaben einlösen.

Bedürfnisse der Gäste im Vordergrund

Mit den LeGeRE ESSENTIALS setzt die LeGeRE HOTEL GROUP in den Häusern ihrer Marke LeGeRE HOTELS einmal mehr neue Maßstäbe in puncto Komfort und Gastfreundlichkeit. Sven J. Köllmann, CEO der FIBONA GmbH und der Legere Hotel Group GmbH & Co. KG: „Unsere Befragungen haben ergeben, dass Minibars einfach nicht mehr den Bedürfnissen und Konsumgewohnheiten unserer Gäste entsprechen. Sie wünschen sich mehr Auswahl und Entscheidungsfreiheit gemäß ihren Vorlieben. Mit unserem neuen Angebot kommen wir diesem Wunsch nicht nur nach, sondern inkludieren über unser Voucher-System auch zusätzliche Leistungen in die Zimmerpreise.“

Nähere Informationen zu FIBONA finden Sie unter www.fibona.de Informationen zur LeGeRE HOTEL GROUP sind unter www.legere-hotelgroup.com abrufbar.

Über FIBONA

Die FIBONA® GmbH mit Sitz in Wiesbaden wurde 1982 von der Familie Köllmann gegründet und entwickelt, baut und betreibt standort- und zielgruppengerechte Hotels auf eigene Rechnung. Das Unternehmen ist untergliedert in die Geschäftsbereiche LÉGÈRE HOTELGROUP, Real Estate Development, Investment sowie Event Management. Unter der LÉGÈRE HOTELGROUP werden die zwei firmeneigenen Brands LÉGÈRE HOTEL (Standorte: Taunusstein, Luxemburg, Tuttlingen, Bielefeld und Erfurt) und LÉGÈRE EXPRESS (Standorte: Tuttlingen, Bielefeld und Leipzig) betrieben. Das in zweiter Generation geführte Unternehmen beschäftigt in Deutschland und im europäischen Umland über 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Geschäftsführer sind Sven J. Köllmann und Tobias F. Fürst. Im Geschäftsbereich Real Estate Development sind alle Projektentwicklungs- und Bauaktivitäten der Assetklassen Hotel, Residential und Office gebündelt. Mit FIBONA Investment werden Distressed Assets für den Banken- und Versicherungssektor restrukturiert und gemanagt. Die Sparte Event Management konzipiert, organisiert und realisiert Events und Markenpräsentationen und betreibt neben anderen Locations auch die außergewöhnliche Eventlocation Hofgut Mappen im Rheingau-Taunus-Kreis.

Firmenkontakt

FIBONA GmbH

Sven J. Köllmann

Humboldtstraße 6

65189 Wiesbaden

0611 450443-0



https://www.fibona.de/

Pressekontakt

Deutscher Pressestern

Svenja Karolczak

Bierstadter Straße 9a

65189 Wiesbaden

0611 39539-12



https://dps-news.de/

Bildquelle: FIBONA GmbH