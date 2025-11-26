LeGeRE HOTEL GROUP und MBG GROUP schließen strategische Partnerschaft

Premium-Pairing für ein zeitgemäßes Getränkeerlebnis

(Wiesbaden, November 2025) Die LeGeRE HOTEL GROUP und einer der führenden Markeninkubatoren Europas und Anbieter für Premium-Getränkemarken, die MBG GROUP, bündeln ihre Kräfte in einer strategischen Markenpartnerschaft. Ab sofort hat die LeGeRE HOTEL GROUP für die LeGeRE HOTELS in Bielefeld, Tuttlingen, Erfurt, Wiesbaden-Taunusstein und Luxemburg ausgewählte MBG-Marken gelistet. Für Gäste bedeutet das: mehr Auswahl, mehr Stil, mehr Genuss. Zum Portfolio zählen Premiummarken wie ACQUA MORELLI (Mineralwasser), SCAVI & RAY (Schaumwein), GOLDBERG (Premiumfiller), 9 MILE VODKA und HAYNES (Rum). „Mit der MBG GROUP gewinnen wir einen starken, verlässlichen Partner mit einem breiten Portfolio, das unsere Markenwelt und unsere Qualitätsansprüche ideal ergänzt“, sagt Andreas von Reitzenstein, COO der Legere Hotel Group GmbH & Co. KG.

Gemeinsam möchten die LeGeRE HOTEL GROUP und die MBG GROUP das Gasterlebnis durch hohe Qualität, eine breite Auswahl und die verlässliche Verfügbarkeit aktueller Trendartikel weiter steigern – mit einem legeren Lifestyle, der die Markenphilosophie der LeGeRE Häuser widerspiegelt. „Die LeGeRE HOTELS stehen für zeitgemäße Gastlichkeit und Stil. Unser Portfolio mit Premiummarken und kategorietreibenden Innovationen mit hoher Drehzahl zahlt genau darauf ein. Gemeinsam schaffen wir ein konsistentes, modernes Getränkeerlebnis – vom Shop über die Bar bis ins Restaurant“, so Andreas W. Herb, Gründer und CEO der MBG GROUP. Die hochwertige Getränkeauswahl ist in den neuen LeGeRE ESSENTIALS-Shops erhältlich. In den faces Restaurant & Bar der LeGeRE HOTELS werden vor allem ausgewählte Spirituosen, SCAVI & RAY (Prosecco, Wein und Feinkost) sowie GOLDBERG & Sons Tonics und Bitters in die Karte integriert – perfekt für Signature Serves und moderne Pairings. Für die Abwicklung arbeitet die LeGeRE HOTEL GROUP mit der Tillinger KG zusammen. Bestellungen aus einer Hand, gebündelte Lieferungen und minimierte Liefertage vereinfachen die Prozesse und reduzieren Fahrten – ein Plus in Sachen Effizienz und Nachhaltigkeit.

Nähere Informationen zu FIBONA finden Sie unter www.fibona.de Informationen zur LeGeRE HOTEL GROUP sind unter www.legere-hotelgroup.com abrufbar.

Über FIBONA

Die FIBONA® GmbH mit Sitz in Wiesbaden wurde 1982 von der Familie Köllmann gegründet und entwickelt, baut und betreibt standort- und zielgruppengerechte Hotels auf eigene Rechnung. Das Unternehmen ist untergliedert in die Geschäftsbereiche LÉGÈRE HOTELGROUP, Real Estate Development, Investment sowie Event Management. Unter der LÉGÈRE HOTELGROUP werden die zwei firmeneigenen Brands LÉGÈRE HOTEL (Standorte: Taunusstein, Luxemburg, Tuttlingen, Bielefeld und Erfurt) und LÉGÈRE EXPRESS (Standorte: Tuttlingen, Bielefeld und Leipzig) betrieben. Das in zweiter Generation geführte Unternehmen beschäftigt in Deutschland und im europäischen Umland über 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Geschäftsführer sind Sven J. Köllmann und Tobias F. Fürst. Im Geschäftsbereich Real Estate Development sind alle Projektentwicklungs- und Bauaktivitäten der Assetklassen Hotel, Residential und Office gebündelt. Mit FIBONA Investment werden Distressed Assets für den Banken- und Versicherungssektor restrukturiert und gemanagt. Die Sparte Event Management konzipiert, organisiert und realisiert Events und Markenpräsentationen und betreibt neben anderen Locations auch die außergewöhnliche Eventlocation Hofgut Mappen im Rheingau-Taunus-Kreis.

