Leichte Küche, Mineralwasser macht´s möglich

Draußen ist es im Moment meistens kalt und nass: zu Hause freuen wir uns dann über Köstliches als Soulfood gegen das triste Wetter. Um den Gerichten ihre Schwere zu nehmen, ohne Abstriche in Sachen Geschmack und Textur machen zu müssen, ist Mineralwasser der ideale Küchenhelfer. Das Naturprodukt ist nicht nur der optimale Durstlöscher, der den Körper vollkommen kalorienfrei mit Flüssigkeit versorgt. Auch beim Kochen macht es eine gute Figur und verfügt dabei gleich über mehrere Talente, wie die Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM) in ihren Tipps zum Kaloriensparen verrät.

Fluffige Buttermilch-Pancakes mit karamellisierten Blaubeeren

Zutaten für 4 Portionen:

3 Eier

120 g Zucker

150 ml Buttermilch

100 ml natürliches Mineralwasser mit viel Kohlensäure

200 g Mehl

1/2 TL Backpulver

Prise Salz

4 EL Rapsöl

Schale von 1/2 unbehandelten Zitrone

120 g TK-Blaubeeren

25 g Butter

Schale und Saft von 1/2 unbehandelten Orange

Mark einer 1/4 Vanillestange

Prise Salz

Zubereitung:

Die Eier trennen. Eiweiß mit 40 g Zucker zu Eischnee aufschlagen. Eigelb, 40 g Zucker, Buttermilch, Mineralwasser, Mehl, Backpulver, Salz und Zitronenschale in einer separaten Schüssel mit einem Schneebesen glattrühren. Den Eischnee vorsichtig darunterheben. Den Teig portionsweise in einer mit Öl erhitzten Pfanne von beiden Seiten goldgelb ausbacken.

Den restlichen Zucker in einem Topf karamellisieren und mit Butter ablöschen. Anschließend gefrorene Blaubeeren, Orangensaft und -schale, Vanillemark sowie Salz zugeben. Alles bei mittlerer Hitze kurz dicklich einkochen lassen.

Hähnchenbrust auf Paprika-Gemüse

Zutaten für 4 Portionen:

4 Hähnchenbrustfilets, ca. 600 g

2 Knoblauchzehen

1 Stück Ingwer, 2-3 cm

2 EL Sojasauce

125 ml Gemüsebrühe

je 1 rote, gelbe und grüne Paprikaschote

1 Bund Lauchzwiebeln

natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Die Hähnchenbrustfilets abspülen und trocken tupfen. Knoblauch und Ingwer schälen und fein hacken, mit Sojasauce und Gemüsebrühe verrühren. Die Hähnchenbrustfilets darin ca. 30 Minuten marinieren. In der Zwischenzeit Paprikaschoten und Lauchzwiebeln waschen und putzen. Paprikaschoten grob würfeln, den weißen Teil der Lauchzwiebeln schräg in 2 bis 3 cm lange Stücke und das grüne Ende in feine Röllchen schneiden. Die Hähnchenbrustfilets abtropfen lassen und die Marinade in einer Schüssel auffangen. Etwas Mineralwasser in einer beschichteten Pfanne aufkochen. Das Fleisch bei starker Hitze ca. 10 Minuten braten, nach Bedarf noch esslöffelweise Mineralwasser zufügen. Paprika und helle Lauchzwiebelstücke 5 Minuten mit garen. Das Fleisch aus der Pfanne nehmen, salzen, pfeffern und warm stellen. Anschließend die Marinade zum Gemüse geben und alles zusammen weitere 3 bis 5 Minuten garen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Fleisch in Scheiben schneiden, auf dem Ge-müse anrichten und mit einigen Lauchzwiebelröllchen bestreuen.

Der Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) vertritt die politischen und wirtschaftlichen Interessen der Mineralbrunnenbranche. Die rund 150 überwiegend kleinen und mittleren deutschen Mineralbrunnen-Betriebe füllen über 500 verschiedene Mineral- und 27 Heilwässer sowie zahlreiche Mineralbrunnen-Erfrischungsgetränke ab. Mit rund 12.500 Arbeitnehmern sind sie wichtige Arbeitgeber der Ernährungsindustrie. Im Rahmen der Anfang 2021 gemeinsam mit der Genossenschaft Deutscher Brunnen (GDB) gestarteten Brancheninitiative „Klimaneutralität 2030“ begleitet der VDM die deutschen Mineralbrunnen auf dem Weg in die Klimaneutralität. Bis spätestens zum Jahr 2030 soll die gesamte Prozesskette von natürlichem Mineralwasser klimaneutral gestellt werden.

Firmenkontakt

Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM)

Maik Hünefeld

Kennedyallee 28

53175 Bonn

0228-95990-21



http://www.mineralwasser.com

Pressekontakt

Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM) / c/o WPR COMMUNICATION GmbH & Co. KG

Anja Gründer

Schulstr. 25

53757 Sankt Augustin

0228-95990-21



http://www.mineralwasser.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.