Leidenschaft und Kreativität für die Tagungsbranche

Das Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld überzeugt bei Wettbewerben „TOP 250“ und „TOP Eventlocations“ bundesweit als eines der besten Häuser

Stets offen für Neues und bereit, ungewöhnliche Wege zu gehen. Dieser Innovationswillen wurde bei den Wettbewerben „Top 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland“ und „Top Eventlocations“ belohnt. So wurde das Team vom Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld nicht nur als „Top Eventlocation“ auf Platz 2, sondern in der hochgeschätzten Kategorie „Kreativprozesse“ bundesweit auf den siebten Platz gewählt. Im Bereich „Konferenz“ erreichte das bekannte Hotel in Krefeld-Traar den zwölften Rang.

„Uns ist besonders wichtig, von unseren Gästen und den Veranstaltern von Tagungen als Team wahrgenommen zu werden, welches am Puls der Zeit ist und sich mit Leidenschaft für den Erfolg von Veranstaltungen engagiert“, betont Hoteldirektor Walter Sosul bei der Preisverleihung im ARCADEON – Haus der Wissenschaft und Weiterbildung Hagen, wo die erfolgreichsten Häuser aus zwei Wettbewerben ausgezeichnet wurden. So fühlt er sich besonders geehrt, dass sein Hotel die zweitbeste „Top Eventlocation“ im Land ist, aber auch dass es in der Kategorie „Kreativprozesse“ den siebten Platz belegt hat. Denn wie in der Beschreibung des Wettbewerbs steht, kommen nur solche Häuser in die Auswahl, die folgenden Kriterien entsprechen: „Wenn das Hotel mit tradierten Tagungsraumvorstellungen bricht und insofern Besonderes bietet, als Einrichtung und Ausstattung in besonderer Art geeignet sind, kreative Prozesse zu unterstützen.“ Die zahlreichen Innovationen in der hauseigenen K4 Akademie und das mehrfach ausgezeichnete Konzept der „LERN&DENKERwerkStadt“ sorgen bereits seit langem dafür, dass das Krefelder Hotel als Gründungsmitglied schon seit Anbeginn zu den „Exzellenten Lernorten“ in Deutschland zählt und deren Werte maßgeblich mitprägt.

Im Buch „TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland“ werden alljährlich die von einem kompetenten Autorenteam vor Ort geprüften und dann ausgewählten besten Häuser in Wort und Bild vorgestellt. Der gleichnamige Wettbewerb findet dann ausschließlich unter den im Buch vorgestellten Hotels statt. Ihr Vertrauen in die Branche und in die Hotels dokumentierten in diesem Jahr rund 22.000 Tagungskunden, Trainer, Führungskräfte und Personalentwickler, die in den vergangenen Wochen zum 21. Mal aufgerufen waren, die besten Tagungshotels zu wählen.

„Es freut mich sehr, dass unser Engagement als exzellenter Lernort und die Mercure-Dienstleistungsqualität des Teams von Trainern und Gästen gewürdigt wurden“, sagt Walter Sosul. „Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für die Stadt Krefeld als Wirtschaftsstandort. Dafür möchten mein Team und ich allen Beteiligten Dank und Anerkennung aussprechen.“

Das 4-Sterne Superior Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld liegt an einem 18-Loch-Golfplatz. Mit der innovativen „LERN&DENKERwerkStadt“, der K4 Akademie für außergewöhnliche Teambuilding-Incentives sowie 16 Veranstaltungs-räumen für bis zu 450 Personen empfiehlt sich das Haus für anspruchsvolle Seminare und Tagungen. Es verfügt über 155 komfortable, klimatisierte Zimmer, darunter barrierearme sowie speziell für Familien geeignete Räume, teilweise mit Balkon. Alle bieten kostenfreies Wi-Fi. Die Liebe zu Weinen und internationalen Spezialitäten aus saisonalen, frischen Zutaten prägen das Restaurant AUGENBLICK. Zum Tages-Ausklang oder Aperitif lädt die Bar TREFFPUNKT ein. Das Haus wurde mehrfach als eines der besten Tagungshotels in Deutschland ausgezeichnet.

