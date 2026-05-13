Leinen los am neuen Uferpark: Stern+Kreis feiert die Eröffnung der Ronnebypromenade mit Wal-Besuch und Wannsee-Rabatt

Ein neues Juwel für den Berliner Südwesten: Am 22. Mai wird die neugestaltete Ronnebypromenade am Wannsee feierlich eröffnet. Die Reederei Stern+Kreis feiert dieses Highlight mit einem ganz besonderen Gast: Zum Eröffnungswochenende kommt das markante Schiff „Moby Dick“ an den Wannsee und lädt zu exklusiven Schnuppertouren ein. Damit die Berliner ihren neuen Uferpark auch vom Wasser aus ausgiebig genießen können, spendiert die Reederei zudem einen Sommer-Rabatt für alle Online-Buchungen bis Ende Juni.

Der Wannsee hat seine Flaniermeile zurück: Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit erstrahlt die Ronnebypromenade in neuem Glanz. Wo früher Baustellen die Sicht versperrten, laden heute eine geschwungene Hafentreppe, moderne Sitzstufen und klimaresiliente Grünanlagen zum Verweilen ein. Zur feierlichen Eröffnung am 22. Mai um 15:00 Uhr durch Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg und Bezirksstadtrat Urban Aykal ist Stern+Kreis mit an Bord. Direkt im Anschluss an die offiziellen Ansprachen des Bezirksamtes heißt es „Willkommen auf dem Wasser“, wenn die Reederei die Gäste der Eröffnungsfeier zu einer ersten kurzen Rundfahrt auf dem Großen Wannsee begrüßt.

Für das gesamte Eröffnungswochenende hat sich Stern+Kreis ein zusätzliches Highlight einfallen lassen: Das berühmte Schiff in Wal-Optik, die „Moby Dick“, kommt für ein Gastspiel an den Wannsee. Wer das außergewöhnliche Schiff schon immer einmal aus der Nähe erleben wollte, hat an diesen Tagen die perfekte Gelegenheit dazu. Die Moby Dick bietet stündliche Schnuppertouren an, Erwachsene zahlen hier 10 EUR, Kinder nur die Hälfte – ideal für Familien, Spaziergänger und alle, die den neuen Uferpark und das Kunstwerk „Nix Nixe“ einmal aus der Perspektive eines Kapitäns betrachten möchten.

Um die Fertigstellung der Promenade gebührend zu feiern und die Berliner wieder dauerhaft an den Wannsee zu locken, startet Stern+Kreis eine große Sommer-Aktion für alle Touren ab diesem Standort. Für alle Touren am Wannsee im Juni 2026, wird ein exklusiver Preisnachlass in Höhe von 25% angeboten, der sowohl im Online-Shop als auch an der Kasse vor Ort eingelöst werden kann. Dafür muss man nur das Stichwort „Wannsee“ angeben.

Weitere Informationen zu allen, Touren, Angeboten und Abfahrtszeiten sind unter www.sternundkreis.de zu finden.

Hintergrund:

STERN+KREIS ist seit 1888 fester Bestandteil der Berliner Freizeitgestaltung. Ihre Geschichte geht bis ins Jahr 1888 zurück, als die Spree-Havel-Dampfschiffahrts-Gesellschaft Stern gegründet wurde. Gestartet wurde mit nur vier Schraubendampfern. Aktuell umfasst die Flotte der Stern und Kreisschiffahrt GmbH 22 Schiffe und befördert jährlich rund 1 Millionen Passagiere. STERN+KREIS beschäftigt rund 200 Mitarbeiter:innen in den verschiedensten Bereichen, vom Schiffsführer bis hin zu gastronomischem Personal. Das Unternehmen modernisiert seine Schiffsflotte kontinuierlich und verfügt heute über 5 Schiffe, die primär oder ausschließlich elektrisch betrieben werden. Ihre Anleger erstrecken sich vom Berliner Stadtgebiet bis ins Berliner Umland. Das umfangreiche Angebot beinhaltet auch barrierefreie Touren. Weitere Informationen unter www.sternundkreis.de

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