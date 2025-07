Leistungsstarke Schneckengetriebe für Industrieantriebe

Vom Standardantrieb bis zur hochbelastbaren Sonderlösung: Nozag bietet maßgeschneiderte Schneckengetriebe für industrielle Anwendungen.

Die Nozag AG , Spezialist für hochwertige Antriebstechnik, bietet eine umfangreiche Produktpalette an Schneckengetrieben, die exakt auf verschiedene industrielle Anforderungen zugeschnitten ist. Mit den Serien CH, CHM, 56 und der neuen Linie NSG deckt das Unternehmen ein breites Spektrum an Anwendungen ab – von einfachen Antriebsaufgaben bis hin zu hochbelastbaren Systemlösungen mit besonderen Anforderungen an Axiallast und Lebensdauer.

CH und CHM – flexible Allrounder für den Maschinenbau

Die Schneckengetriebe der Serien CH und CHM sind bewährte Lösungen für Standardanwendungen in der Automation und im allgemeinen Maschinenbau. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität bei der Montage aus. Technische Optimierungen und durchdachte Anschlussvarianten ermöglichen eine vereinfachte Integration in verschiedene Anlagenlayouts. Kunden profitieren von kurzen Lieferzeiten, hoher Zuverlässigkeit und guter Verfügbarkeit.

Serie 56 – kraftvoll, langlebig und präzise

Für anspruchsvollere Anwendungen mit hohen Drehzahlen und Drehmomenten bietet Nozag die Serie 56 an: Diese Schneckengetriebe verfügen über geschliffene, rechtssteigende Schnecken, hochwertige Spezialbronze-Schneckenräder sowie eine effiziente Ölbadschmierung. Das Ergebnis ist ein hervorragender Wirkungsgrad, ein besonders ruhiger Lauf in beiden Drehrichtungen und eine lange Lebensdauer – selbst bei hoher Einschaltdauer und leistungsintensiven Einsätzen.

NSG – Spezialgetriebe für hohe axiale Kräfte

Mit der neuen Serie NSG setzt Nozag Maßstäbe im Bereich axial belastbarer Schneckengetriebe. Aus der bewährten Spindelhubgetriebe-Technologie hervorgegangen, sind diese Getriebe speziell dafür konzipiert, große axiale Kräfte an der Abtriebswelle aufzunehmen. Die fünf Ausführungen bieten je zwei Varianten bezüglich Antriebsdrehmoment, Ausgangsdrehmoment und Übersetzung, bei gleichbleibender axialer Belastbarkeit. Typische Anwendungen dieser Serie sind Dreheinrichtungen in Transportsystemen und Drehtische in Palettenförderanlage.

Modular erweiterbar – auch individuell angepasst

Wie alle Antriebskomponenten von Nozag sind auch die Schneckengetriebe modular erweiterbar und lassen sich mit Kupplungen, Verbindungswellen und Elektromotoren kombinieren. Ob Sondergehäuse, spezifische Übersetzungsverhältnisse oder kombinierte Antriebseinheiten: Die Experten von Nozag entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, exakt abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen – vom Prototyp bis zur Serie.

Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Antriebslösungen steht die Nozag AG für Qualität, Innovation und Verlässlichkeit. Das umfassende Schneckengetriebe-Sortiment unterstreicht den Anspruch, für jede industrielle Herausforderung die passende Lösung zu bieten – standardisiert oder maßgeschneidert.

Weitere Informationen und persönliche Beratung erhalten Interessenten bei der Nozag AG, Pfäffikon (Schweiz), Telefon: +41 (0)44 / 805 17 17, https://www.nozag.ch

Die Schweizer Nozag AG ist seit über 50 Jahren auf die Entwicklung und Fertigung von Antriebstechnik spezialisiert und bietet einen Full Service mit Beratung, Produktion und Logistik. Zum Sortiment zählen Verzahnungs- und Getriebekomponenten, unter anderem Spindelhubgetriebe, Schnecken- und Kegelradgetriebe. Normteile bzw. Standardausführungen werden ebenso offeriert wie kundenspezifische Varianten; auch die Weiterbearbeitung ist möglich.

Kontakt

Nozag AG

Adrian Hugentobler

Barzloostraße 1

8330 Pfäffikon

+41 (0)44 / 805 17 17



https://www.nozag.ch

