Lepro hat die neuen MagicColor LED-Leuchtstreifen

Lepro, ein Markenhersteller für digitale Beleuchtung, hat LED-Leuchtstreifen seiner MagicColor-Serie veröffentlicht.

Lepro MagicColor LED-Lichtstreifen bringen erstaunlich dynamische Farben, die viel besser sind als die herkömmlichen, statischen RGB-Farben. Herkömmliche RGB-LED-Leuchtstreifen können nur Licht in einer Farbe emittieren, wodurch der Beleuchtungseffekt begrenzt ist. Kunden können nur eine Farbe wählen. Lepro MagicColor-Leuchtstreifen sind mit einem fortschrittlichen IC ausgestattet, wodurch die Farben dynamisch sind. Kunden können so zahlreiche, mehrfarbige Lichteffekte erzielen, z. B. Wasserfälle, dynamische Leuchtreklamen, dynamische Festzeltschilder usw.

Bitte sehen Sie sich unser Video hier oder auf Youtube an: https://www.youtube.com/watch?v=mzNYYuPDvZI

Erkunden Sie, welche coole Atmosphäre MagicColor-Leuchtstreifen in Ihren Raum schaffen können.

Lepro MagicColor Leuchtstreifen bieten auch die Möglichkeit mit Ihrer Musik zu synchronisieren, so dass die dynamischen Farben passend zu Ihrer Musik “tanzen”. Damit schafft die Beleuchtung Ihrer Party oder Ihres Festes genau die richtige Atmosphäre.

Lepro MagicColor Leuchstreifen sind günstig. Suchen und kaufen Sie “Lepro MagicColor” auf Amazon. Haben Sie viel Spaß mit Ihnen!

Hersteller von Beleuchtungsmarken

Kontakt

Lighting EVER Gmbh

Frank Lee

Rudolf-Diesel-Str. 5

65760 Eschborn

800 7236202

press@lepro.com

https://www.lepro.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.