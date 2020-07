Lernen von den Profis: Trailrunning- und Bike-Camps in den Explorer Hotels

Weg von viel begangenen Strecken, rein in abwechslungsreiche, flowige Trails. Die Gegenden um die Explorer Hotels im bayerischen und österreichischen Alpenraum haben für Trailrunner und Biker so einiges zu bieten. Profis wie Trailrunner Philipp Reiter und Biker Steffen Thum nehmen die Teilnehmer mit auf ihre Lieblingsstrecken und geben ihre Erfahrung rund um richtige Technik und Ausrüstung weiter. Unter den Terminen finden sich Bike-Camps für Kids, Ladies-Camps und Ende des Jahres auch ein Winter-Camp mit Fokus auf Bike-Trainingsmöglichkeiten bei winterlichen Verhältnissen.

Oberstdorf, 21. Juli 2020 – Meteorologen sprechen von einem “Sommer wie damals”. Moderate sommerliche Temperaturen ohne langandauernde und extreme Hitzeperioden machen den Sommer 2020 zum perfekten Zeitpunkt für Trailruns und Biketouren in den Bergen. “Wir bieten eine Reihe von spannenden Camps, in denen man mit anderen gemeinsam und unter der Leitung von Profis beeindruckende Bergerlebnisse haben und seine Technik entscheidend verbessern kann”, erklärt Katja Leveringhaus, eine der beiden Eigentümer der neun Explorer Hotels.

Mit Philipp Reiter etwa, der zu den besten Trailrunnern Deutschlands zählt. Der gebürtige Bad Reichenhaller, Gewinner zahlreicher internationaler Ultra-Trails, nimmt vom 14.-16. August 2020 fortgeschrittene Trailrunner mit in sein Trailrevier in Berchtesgaden. Vom 25.-27. September können Interessierte darüber hinaus gemeinsam mit Jo-Jo Klein, Downhill-Spezialist und Shootingstar in der internationalen Szene die Trails rund um das Explorer Hotel Neuschwanstein im Allgäu unsicher machen.

Neben den gemeinsamen Läufen auf den Lieblingsstrecken der Profis gibt es bei Workshops und Diskussionsrunden viel Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch. Die richtige Technik sowie Tipps und Tricks rund um die richtige Ausrüstung steht dabei im Fokus, auch Testmaterial steht zur Verfügung. Die maximale Teilnehmerzahl von acht Personen garantiert beste Betreuung und viel Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse jedes einzelnen Läufers.

Mountainbike-Racingteam rund um Steffen Thum gibt Wissen und Erfahrungen weiter

Seit Anfang 2019 gibt es für die neun österreichischen und deutschen Explorer Hotels ein professionelles MTB-Racingteam, das aus insgesamt sechs Profis besteht und rund um Teamkapitän Steffen Thum im Rahmen von Camps in den Explorer Hotels ihr Wissen weitergibt. Dabei werden Camps für alle Schwierigkeitsstufen angeboten, sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Fahrer. Auf den Trails werden Erfahrungen gesammelt und das Können auf dem Bike verbessert, die Profis zeigen aber auch, wie man sein Bike in wenigen Minuten startklar machen kann. Alle Häuser sind übrigens bestens auf Biker eingestellt und bieten neben einem Waschplatz auch eine Werkbank in der Lounge, an der die Bikes für die Touren präpariert werden können. Sogar eine Waschmaschine zum Waschen des Sportequipments ist vorhanden.

Rauf auf”s Bike heisst es vom 24.-27. Juli 2020 für Bike-begeisterte Kids zwischen sechs und zwölf Jahren. Marion Fromberger, Steffen Thum und Simon Gegenheimer nehmen die Kinder zu gemeinsamen Ausfahrten mit und zeigen an der Werkbank, wie man sein Bike auf Vordermann bringt. Was mit Motorunterstützung so alles möglich ist, erfährt man hingegen beim E-Bike Camp im neuen Explorer Hotel Bad Kleinkirchheim von 4.-6. September. Auch das Thema Sicherheit kommt dabei nicht zu kurz. Marion Fromberger und Gali Weinberg leiten von 11.-13. September das Ladies Camp im Zillertal. Kein “Höher, schneller, weiter”, sondern der Austausch zu Themen rund ums Bike und gemeinsame Ausfahrten wie eine Sundowner Tour am Ankunftstag stehen hier im Vordergrund. Packende Hillclimbs und lange Ausfahrten mit über 3.000 Höhenmetern hingegen warten zum selben Termin im Explorer Hotel Montafon auf begeisterte und geübte Radrennfahrer, Motto des Camps: “Keine Gnade für die Wade”. Und auch im Winter muss das Bike nicht im Keller bleiben. Von 4.-6. Dezember 2020 zeigen die Profis vom Mountainbike Racingteam was man bei winterlichen Verhältnissen beachten sollte.

Alle Infos hier: https://www.explorer-hotels.com/angebote/events/

Über Explorer Hotels

Katja Leveringhaus und Jürnjakob Reisigl sind Eigentümer und Geschäftsführer der Explorer Hotels, mit mittlerweile neun modernen und voll auf Sportler ausgerichteten Häusern im österreichischen und deutschen Alpenraum. Die Explorer Hotels gehören zu den spannendsten Hotelprojekten der letzten Jahre. Das Konzept eines trendigen, aber umweltbewussten Sporthotels für Aktive zieht sich stringent und in allen Funktions-bereichen durch. Die ganzjährig geöffneten Explorer Hotels sind Europas erste Passivhaus-Hotels, klimaneutral und setzen auf nachhaltiges Wirtschaften im Einklang mit natürlichen Ressourcen und regionalen Produkten. Das Umweltmanagement der Explorer Hotels ist zertifiziert nach DIN ISO 14001.

