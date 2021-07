Lescars Kabellose HD-Funk-Rückfahrkamera PA-490

Sehen, was hinter dem Fahrzeug passiert und rückwärts sicher einparken

– Kabellose Video-Übertragung per 2,4 GHz-Funk

– AHD-Sensor für verbesserte Bildübertragung von Kamera zu Monitor

– Alles im Blick dank 170°-Breitbild-Winkel und Nachtsicht

– Hilfslinien für problemloses Einparken

– Extragroßer Monitor mit 12,7 cm (5″) Diagonale

– Wasserdichte Kamera mit IP68

Sehen, was hinter dem Auto passiert: Die integrierte Rückfahrkamera von Lescars überträgt das Bild per Funk und AHD-Sensor in Echtzeit und mit hoher Bildqualität an den Monitor. Spielende Kinder, Bürgersteig und parkende Autos: So kann man frühzeitig reagieren!

Bequemer Einbau ohne umständlich Kabel nach vorne zu verlegen: Die Kamera einfach am Nummernschild befestigen und sie an der Spannungsversorgung des Rückfahrscheinwerfers anschließen. Der Monitor lässt sich am Armaturenbrett oder an der Windschutzscheibe befestigen.

Alles im Blick: Dank integrierter Nachtsicht sieht man auch im Dunkeln, was hinter dem Auto vor sich geht. Mit dem 170° Breitwinkel der Kamera und Einpark-Hilfslinien auf dem Monitor wird Einparken zum Kinderspiel.

Aktiviert sich automatisch: Zur Stromversorgung koppelt man die Einheit einfach mit dem Rückfahrlicht. So aktiviert man mit dem Rückwärtsgang gleichzeitig auch die Rückfahrhilfe.

– Funk-Rückfahrkamera PA-490 mit wasserdichter Farb-Kamera und Monitor

– Kamera-HD-Auflösung: 1080 x 720 Pixel, Bildwinkel: 170°

– Farb-Monitor mit LCD-Display: 12,7 cm / 5″, Auflösung: 480 x 272 Bildpunkte

– Kabellose Video-Übertragung: Per Funk mit 2,4 GHz

– AHD-Sensor (Analog High Definition) für verbesserte Bildübertragung von Kamera zu Monitor

– Universell einsetzbar für PKW, Van, SUV, Kleinbus, Caravan, Camper, Wohnmobil u.v.m.

– Einpark-Hilfslinien und Nachtsicht für problemloses Einparken

– Aktiviert sich automatisch mit Einlegen des Rückwärtsgangs

– Wasserdichte Kamera: Schutzart IP68

– Stromversorgung Funk-Kamera: 12 Volt (Anschluss an Rückfahrlicht), Monitor: 12-V-Zigarettenanzünder

– Maße: 126 x 95 x 12,5 mm, Gewicht: 400 g

– Rückfahrkamera inklusive Monitor, 12-V-Kfz-Anschluss, Halterung mit Saugnapf und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107386777

Preis: 89,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8039-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8039-1524.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/2DBJmLi3

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 400 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 20 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannte Marken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby- Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

