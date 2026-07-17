Lesesommer: Wissen zum halben Preis

Berlin, 17.07.2026 Ob auf dem Balkon, im Garten, am Strand oder unterwegs: Der Sommer bietet Zeit, um sich mit Themen zu beschäftigen, die im Alltag oft zu kurz kommen. Deshalb starten wir unseren Lesesommer.

Bis zum 31. Juli 2026 erhalten Sie mit dem Code „SOMMER“ 50% Rabatt auf alle kostenpflichtigen Themenhefte in unserem Onlineshop.

Mehr als 100 kompakte Ratgeber laden zum Stöbern und Entdecken ein. Erfahren Sie beispielsweise, wie Sie digitalen Stress reduzieren, gesund und nachhaltig essen, sich vor Hitze schützen, Ihren Garten gestalten oder das eigene Zuhause für die Zukunft fit machen. Auch zu Pflege, Nahrungsergänzungsmitteln, Reisen, Verpackungen, Smart Home und vielen weiteren Verbraucherthemen finden Sie alltagstaugliche Informationen und praktische Tipps.

Für Mitglieder der VERBRAUCHER INITIATIVE sind die Themenhefte weiterhin kostenfrei erhältlich.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

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