Lessing-Preis für Kritik 2026 geht an Philipp Blom

Auszeichnung für den Historiker und Publizisten; Förderpreis für die Künstlerin Noa Jansma. Preisverleihung am 10. Mai 2026 in Wolfenbüttel.

Der Lessing-Preis für Kritik 2026 geht an den Historiker und Publizisten Philipp Blom. Die Jury würdigt damit einen Autor, der historische Analyse, philosophische Reflexion und öffentliche Intervention auf besondere Weise verbindet und zentrale Gegenwartsfragen in geschichtlicher Perspektive verhandelt.

Der Förderpreis wird in diesem Jahr an die niederländische Künstlerin Noa Jansma vergeben. In ihren Arbeiten an der Schnittstelle von Kunst, Kritik und digitaler Ökonomie untersucht sie Eigentumslogiken, Datenökonomien und Formen der Aneignung im digitalen Kapitalismus.

Der Lessing-Preis für Kritik wird von der Braunschweigischen Stiftung, der Lessing-Akademie e.V. und der Stadt Wolfenbüttel vergeben. Die Preisverleihung findet am 10. Mai 2026 um 11 Uhr im Lessingtheater Wolfenbüttel statt.

Die Lessing-Akademie e.V. mit Sitz in Wolfenbüttel ist eine überregional tätige, gemeinnützige Einrichtung zur Förderung von Wissenschaft, Kultur und Bildung. Sie widmet sich der Erforschung, Vermittlung und Aktualisierung des Denkens Gotthold Ephraim Lessings sowie der Aufklärung als kritischer Tradition. In Kooperation mit wissenschaftlichen, kulturellen und zivilgesellschaftlichen Partnern entwickelt die Lessing-Akademie Veranstaltungsformate, Publikationen und Bildungsangebote. Gemeinsam mit der Braunschweigischen Stiftung und der Stadt Wolfenbüttel vergibt sie den Lessing-Preis für Kritik.

Bildquelle: Philipp Blom / Peter Rigaud