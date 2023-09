Let“s talk auf der expopharm 2023

Mauve gibt erste Einblicke in die neuen PlugIns M-Filial+ und M-FlexFilter

Essen – Zu viele offene und unbeantwortete Fragen ersticken in vielen Fällen den Wunsch nach einer eigenen Online-Apotheke. Am expopharm-Stand der Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, Halle 3.1/Stand A 27, bleiben keine Fragen offen. Der integrative Ansatz der Mauve Online-Apothekenlösung deckt die gesamte Customer Journey mit allen Kunden-Touchpoints ab. Neben dem schon bewährten Mauve Ökosystem gibt Mauve erste Einblicke in die neuen Projekte M-Filiale+ und M-FlexFilter. Da jede zweite Apotheke über eine Filialisierung nachdenkt, hat Mauve M-Filiale+ entwickelt.

„Denn für jede weitere Filiale in unmittelbarer Nähe der Hauptapotheke einen weiteren Shop zu eröffnen, macht für viele Apotheker keinen Sinn. Mit M-Filiale+ kann der Apotheker in seinem Shop alle Artikel jeder Filiale mit Preis und Verfügbarkeit anzeigen. Der Kunde kann im Checkout wählen, in welcher Filiale er das Medikament abholen kann oder an welche Filiale das Medikament per Kurier geschickt werden soll. Mit M-FlexFilter haben wir zudem ein Modul entwickelt, mit dem der Kunde die Möglichkeit hat, innerhalb verschiedener Warengruppen die Artikel nach bestimmten Kriterien zu filtern und so das Suchergebnis weiter einzugrenzen. Mit M-FlexFilter kann der Kunde seine Suche nach Hersteller, Darreichungsform, Verpackungseinheit, Wirkstoff und Preis weiter spezifizieren“, erklärt Andre Glombitza, Vertriebs- und Marketingleiter bei Mauve.

Auch die Partner am Mauve-Stand – aponow/Doc.Green, Hermes und die Digitalagentur cäsar gustav – haben interessante Produkte und Dienstleistungen im Gepäck, mit denen Apothekerinnen und Apotheker die Effizienz ihrer Apotheke steigern können. Darüber hinaus informiert scanacs zweimal täglich, jeweils um 10:00-10:45 Uhr & 14:00-14:45 Uhr, am Stand von Mauve über die Direktabrechnung von E-Rezepten als alternatives Abrechnungsverfahren.

Am expopharm-Stand von Mauve präsentiert sich auch die Medikamenten-Bestellplattform Doc.Green. Nach dem Motto „Wissen, was drin ist“ können Nutzer erstmals Medikamente nach unverträglichen oder unerwünschten Inhaltsstoffen filtern und online bei Apotheken bestellen. Damit schließt Doc.Green eine wichtige Lücke in der Arzneimittelinformation und unterstützt vegan lebende Patienten oder Menschen mit Unverträglichkeiten bei der Suche nach geeigneten Medikamenten.

cäsar gustav präsentiert als spezialisierte Digitalagentur für Deutschlands Apotheken auf der expopharm, wie Apotheken in der Zukunft ein wettbewerbsfähiges Setup gestalten können, um ihre Kundinnen und Kunden sowohl digital als auch vor Ort zu begeistern und zu binden. cäsar gustav taucht auf der diesjährigen expopharm tief in das Bewusstsein der Kundinnen und Kunden der Apotheke vor Ort ein und kreiert Lösungen entlang ihrer Customer Journey.

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

Die Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, 1999 von Christian Mauve gegründet, mit Sitz in Essen und 44 Mitarbeitern, zählt heute zu den führenden Spezialisten, wenn es um die Digitalisierung der Apotheken und ihrer Dienstleistungen geht. Mauve bietet den Apotheken eine Vielzahl an Tools zur Vernetzung ihrer Apotheken, ihrer Produkte und Dienstleistungen. Seit 2013 ist Mauve Marktführer bei Software-Lösungen für Online-Apotheken.

Die von Mauve entwickelte Online Apotheken-Lösung ist aber nur ein Baustein bei der Digitalisierung der Apotheke. Es geht in Zukunft vor allem darum, Dienstleistungen und Produkte überall und möglichst zu einem Top-Preis-Leistungsverhältnis zur Verfügung zu stellen. Schnelligkeit und Verfügbarkeit sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren im Apotheken-Markt der Zukunft. Deshalb entwickelt Mauve heute schon Tools, Schnittstellen und Anwendungen für die Apotheke von morgen. Zu den Kunden zählen u.a. apotheken.de, centralapotheke-muenchen.de, gesundleben.de, shop.maxmo.de, medicon-apotheke.de, apotheke-mache.de und die Bahnhof Apotheke Kempten.

Firmenkontakt

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

André Glombitza

Laurentiusweg 83

45276 Essen

+49 201 – 85 78 77 17



http://www.mauve.de

Pressekontakt

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

Dr. Alfried Große

Laurentiusweg 83

45276 Essen

0201-8419594



http://www.mauve.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.