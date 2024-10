Letzte Ausfahrt Ballermann Ranch

Oldtimerfreunde um Ursel und Horst Schröder führen ihre automobilen Schätze zum Saisonschluss zu den geretteten Tieren nach Blockwinkel – und treffen auf den „Clan der Italiener“

Das Wetter hat gepasst. Bei strahlendem Sonnenschein reihten sich sieben Autolegenden aus vergangenen Tagen wie Mercedes oder Borgward, bei einer letzten Ausfahrt am kleinen Eseldorf auf der Ballermann Ranch auf. Einzig Porsche war aufgrund einer Batteriepanne nicht vertreten.

Ursel und Horst Schröder hatten für ihre Oldtimerfreunde zum Saisonabschluss eine Besichtigung der Blockwinkeler Pferderanch von Gut Aiderbichl organisiert, auf der sie von Annette und Andre Engelhardt herzlichst empfangen wurden.

Gerne erläuterten die Engelhardts die Haltung und Betreuung ihrer Pferde, Esel und Ponys, die oft aus traurigen Bedingungen von Gut Aiderbichl gerettet wurden und nun ein sorgen- und stressfreies Leben auf der Ballermann Ranch führen dürfen. Natürlich durften dabei die Geschichten der Tiere wie von Schnütchen Tessa, dem Frechen Fridolin und seiner Bande oder dem „Clan der Italiener“, einer geretteten Eselgruppe, die erst wenige Tage zuvor ihr neues Zuhause in Blockwinkel bezogen hatten, nicht fehlen.

Auch Fragen der Oldtimerfreunde zu Privatem und die bekannte Partymarke Ballermann beantworteten Annette und Andre Engelhardt gerne. So erfuhren die interessierten Gäste z. B., dass Annette und Andre Engelhardt nicht nur Inhaber der Partymarke Ballermann sind, sondern auch ihr gemeinsames Glück auf Mallorca – am Ballermann 6 – gefunden haben.

An der kleinen St. Leonhard-Kapelle endete die Besichtigung der Tierschutzranch. Noch einmal hieß es für die Oldtimerfreunde und ihre charmanten Begleiterinnen „Gentleman, Start your engines“, bevor die Saison 2024 an einer gemeinsamen Kaffeetafel ihr Ende fand.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

