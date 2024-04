Letzte Chance DFB-Pokalfinale – Reisepakete inkl. Tickets

Reisepaket inkl. Tickets zum Pokalfinale, Pokalparty und Rahmenprogramm erhält man bei Vietentours

Düsseldorf, 04.04.2024: Die beiden Teilnehmer für das DFB-Pokalfinale-Finale am 25. Mai 2024 in Berlin stehen fest. Nachdem am Dienstagabend der 1. FC Kaiserslautern die Pokalreise des Drittligisten Saarbrücken beendet hatte, setzte sich gestern der Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga im Halbfinale souverän gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf durch. Die Tickets für das DFB-Pokalfinale sind seit jeher heiß begehrt und das Berliner Olympiastadion ist regelmäßig ausverkauft. Eine letzte Chance auf eine exklusives Reisepaket inkl. Tickets zum Pokalendspiel, Pokalparty und Rahmenprogramm erhält man bei dem Reiseveranstalter Vietentours. Für Wolfgang Vieten, Geschäftsführer von Vietentours, war das Ausscheiden der Düsseldorfer im Halbfinale enttäuschend. Als Ex-Aufsichtsrat und Fan von Fortuna Düsseldorf hatte er natürlich auf eine Endspielteilnahme seiner Fortunen gehofft. Als Geschäftsführer des Sportreiseveranstalters Vietentours freut er sich trotzdem wieder auf das DFB-Pokalfinale in Berlin, das zu den schönsten Events gehört, die Vietentours alljährlich organisiert. Nachdem die Finalteilnehmer feststehen, dauert es nur ein paar Tage, bis die Tickets ausverkauft sind. Schnell sein lohnt sich also.

Eine legendäre Pokalparty feiert ihr 20. Jubiläum

Im Vietentours-Hotel „Berlin, Berlin“ nahe dem Ku“damm wird Petra Vieten die inzwischen 20. Pokalparty moderieren. Ein Jubiläum, dass sich auch Fußball-VIPs, wie Reiner Calmund, Holger Fach und Ede Geyer nicht entgehen lassen. Die Pokal-Party im exklusiv für die Gäste gebuchten Hotel am Vorabend des DFB-Pokalendspiels ist legendär, und mit der beruhigenden Gewissheit, dass in dem Reisepaket die Tickets für das Pokalfinale 2024 schon enthalten sind, können die Gäste von Vietentours entspannt feiern. Bei dem Event spielen regelmäßig die Big Maggas auf, die von sich behaupten, die „schönste Boygroup der Welt“ zu sein. Am Samstag vor dem Spiel erlebt man mit Vietentours zudem eine exklusive Stadtführung unter dem Motto „Berlin der 20er-Jahre“, bevor es ins Berliner Olympiastadion geht. Dort erlebt der Fußballfan dann die einzigartige Atmosphäre rund um das wichtigste Spiel des deutschen Vereinsfußballs, das DFB-Pokalfinale. Für die Fahrt zum Stadion stehen VIP-Busse zur Verfügung.

DFB-Pokalfinale 2024 mit Infotreffen WM 2026 – Mexiko, Kanada & USA

Vietentours nimmt die Gelegenheit zum Anlass und informiert sein Gäste und alle interessierten Fußballfans vor Ort über die Reisen zur WM 2026 in Mexiko, Kanada und USA. Als Spezialist für Sport- und USA-Reisen und mit 38 Jahren Erfahrung bei Fußballreisen zu allen WMs und EMs ein Heimspiel für Vietentours. Für die Reisen zur Fußball-WM 2026 kann man sich schon in Berlin vormerken lassen. Wer sich das Pokalendspiel 2024 in Berlin nicht entgehen lassen möchte, findet weitere Informationen auf der Website des Sportreiseveranstalters oder wählt gleich den direkten telefonischen Kontakt.

Vietentours mit Sitz in Düsseldorf gehört in Deutschland zu den führenden Veranstaltern im Bereich Sportreisen & Hospitality. Tickets und/oder Reisen zu den Top-Sportevents weltweit – vom Super Bowl über die Olympischen Spiele bis zu den Handball- und Fußball-EMs und WMs. Incentives, Gruppenreisen und Sporteventreisen in familiärer Atmosphäre sind eines der Markenzeichen von Vietentours.

