LEVACO Chemicals feiert Richtfest

Alle Zeichen auf Energieeffizienz

Leverkusen, 8. März 2023. Mit einem neuen, energieeffizienten Verwaltungsgebäude und Entwicklungslabor erweitert LEVACO Chemicals seine Präsenz in Leverkusen. Nur drei Monate nach der Grundsteinlegung feierten Jan Christiansen und Henning Thiele, Geschäftsführer der Muttergesellschaft Diersch & Schröder, Marius Mühlenberg, CEO LEVACO Chemicals, und Jens Becker, CFO LEVACO Chemicals, heute gemeinsam mit den Mitarbeitenden des Unternehmens, dem Team der Vollack Gruppe sowie den am Bau beteiligten Handwerkern das traditionelle Richtfest. Unter den Gästen: Uwe Richrath, Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen. Als Experte für nachhaltige und energieeffiziente Gebäude zeichnet Vollack für die Konzeption, Planung und Umsetzung des Neubaus im Innovationspark Leverkusen verantwortlich.

Der Rohbau des neuen Gebäudeensembles von LEVACO Chemicals ist fertiggestellt: Mit einer Bruttogeschossfläche von rund 1.700 Quadratmetern entsteht ein zweigeschossiges Verwaltungsgebäude mit Raum für inspirierende Büroarbeitswelten sowie ein eingeschossiges Entwicklungslabor, in dem künftig modernste Technik ihren Platz findet. „Es ist schön, zu sehen, wie unser neues berufliches Zuhause Gestalt annimmt. Wir freuen uns schon jetzt auf den Einzug. Der Standort im Innovationspark Leverkusen wird die zukunftsorientierte, dynamische und nachhaltige Haltung unseres Unternehmens ideal repräsentieren“, betont CEO Marius Mühlenberg.

Nachhaltig für die Zukunft aufgestellt

Bei Konzeption, Planung und Bauausführung vertraut der Hersteller von Spezialchemikalien und Additiven auf die Vollack Gruppe. Mit den hohen Qualitäts-anforderungen von LEVACO Chemicals im Blick entwickelte das Spezialistenteam eine maßgeschneiderte, energieeffiziente Gebäudelösung. Vollack Partner Martin Honak ist überzeugt: „Nie zuvor war es für Unternehmen wichtiger, sich nachhaltig für die Zukunft aufzustellen. Der fortschreitende Klimawandel und die anhaltende Energiekrise überzeugen immer mehr Bauherren, in ein energieeffizientes Gebäude zu investieren, damit die Klimabilanz ihres Unternehmens zu verbessern und gleichzeitig ihre Energiekosten deutlich zu senken.“

Der Neubau im Effizienzhaus-Standard 40 EE wird sogar einen geringeren Energiebedarf aufweisen, als es der Gesetzgeber aktuell vorgibt. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Labors wird das Unternehmen mit grüner Energie versorgen. Oberbürgermeister Uwe Richrath betont: „Mit dem neuen Verwaltungs- und Laborgebäude setzt LEVACO Chemicals ein Zeichen für den Klimaschutz in Leverkusen und sichert gleichzeitig Arbeitsplätze. Das freut uns als Stadt ganz besonders.“ Die Fertigstellung des Neubaus ist für Dezember 2023 geplant.

Vollack

Design + Build: Mit einem Team von 300 Mitarbeitenden bundesweit, davon circa zwei Drittel aus Architektur und Ingenieurwissenschaften, ist Vollack Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Je nach Kundenwunsch übernimmt Vollack die Generalplanung und Projektsteuerung, die komplett schlüsselfertige Ausführung oder realisiert als Projektentwickler individuelle Mietflächen für Unternehmen, die nicht selbst investieren möchten. Arbeitswelten mit Zukunfts-Gen, die Menschen ermutigen, Möglichkeiten eröffnen und den Erfolg beschleunigen, sind erklärte Passion. Vollack arbeitet mit den neuesten Methoden: BIM (Building Information Modeling) und LEAN (Lean Construction). Gebäude für die stetige Optimierung ihres Geschäfts machen Vollack zu einem langjährigen Wegbegleiter namhafter Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen. Genau zugeschnitten auf den Bedarf und auf die Prozesse hin optimiert, entstehen nach der Vollack Phase NULL® bundesweit kundenindividuelle Lösungen mit Alleinstellungscharakter.

LEVACO Chemicals

Die LEVACO Chemicals GmbH mit Firmensitz und Produktionsstandort im Chempark Leverkusen weist jahrzehntelange Erfahrung auf in der Produktion von Prozesschemikalien für folgende Segmente: Agrochemikalien, Kabelindustrie, Lebensmittelherstellung, Papierproduktion, Farben, Lacke und Baustoffe. Ein weiterer Geschäftsbereich der LEVACO Chemicals GmbH ist die Herstellung und Modifikation diverser Spezialchemikalien für namhafte Chemie-Unternehmen. Die LEVACO ist ein führender Hersteller von Spezialchemikalien und Additiven wie Dispergiermitteln, Emulgatoren, Netzmitteln, Entschäumern, Flockungs- und Fixiermitteln. Ein erfahrenes und internationales Team mit fundiertem Wissen in der Entwicklung, Produktion und Anwendung der Produkte betreut Kunden rund um den Globus. Die LEVACO Chemicals GmbH gehört zur LEVACO Chemicals Group mit Sitz in Bremen und ist ein global aufgestelltes Unternehmen mit weltweit ansässigen Partnern. Sie vereint die LEVACO Chemicals GmbH, LEVACO Austria GmbH in Wien und die LEVACO Far East Ltd. in Hongkong zu einer zukunftsweisenden Unternehmensgruppe.

Kontakt

Vollack GmbH & Co. KG

Ebru Schoog

Max-Planck-Straße 1

50389 Wesseling

+ 49 2236 94365 16

http://www.vollack.de

Bildquelle: Jo. Schwartz