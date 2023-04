Lexus IS 300H Lautsprecher Upgrade für Top Performance

Top Performance mit 300 Watt Lautsprechersystem der Oberklasse für eine detailreiche und pegelfeste Musikwiedergabe

Der Lexus IS 300H ist eine schicke Premium-Limousine er wird mit einem Standard- oder Premium Mark Levinson Soundsystem ausgestattet. Um die Soundqualität im Lexus des japanischen Herstellers zu verbessern gibt es ein Upgrade für das Standard Soundsystem mit dem Paket Lexus IS 300H Lautsprecher-Set vorne und hinten. Mit bis zu 300 Watt Maximalleistung und hervorragenden Klangeigenschaften der Oberklasse ist es ein perfektes Upgrade für das Soundsystem.

Die Lautsprechersysteme aus der Centro Line vom Hersteller Hertz CK 165L und CX 165 für beide vorderen und hinteren Türen sind aus hochwertigen Komponenten gefertigt. Die Tieftöner der 2 Wege Systeme und der Koaxiallautsprecher verfügen über eine Non-Press Papiermembrane die für einen natürlichen Sound und Tiefe Frequenzen sorgt. Zusammen mit einer speziellen Schwingspule und starken Antrieb für eine maximale Auslenkung sorgen sie in anspruchsvolle Musikpassagen für eine detailreiche Wiedergabe und pegelfeste Bässe.

Das Frontsystem CK 165 L System beinhaltet den C 165 L Tiefmitteltöner, den C26 Hochtöner und die Frequenzweichen CCX 2W und CCX 2T welche mit selektierten Bauteilen bestückt sind. Durch die separate Frequenzweiche für die Hochtöner ist das System optimal für den Einbau der 26mm Hochtöner im Armaturenbrett. Die geringen Abmaße der Frequenzweichen und die Kabelanschlüsse machen die Integration in jeden Einbauplatz sehr einfach.

Die separate Frequenzweiche für die Hochtöner hat eine 12 dB/oct. Flankensteilheit mit zwei unterschiedlichen Pegeleinstellungen und die Frequenzweiche für den Tiefmitteltöner kommt mit einer 6 dB/oct. Flankensteilheit aus. Die Spule ist aus purem Kupfer und mit einem hohen Querschnitt versehen, was dafür Sorge trägt das auch bei niedrigen Frequenzen eine hohe Effizienz erzielt wird.

Die Installation eines Lautsprecher Upgrade im Lexus IS 300H ist nur mit fahrzeugspezifischen Halterungen für die Lautsprecher möglich, der Tiefmitteltöner der Frontsysteme wird in beiden vorderen Türen direkt an das bestehende KLZ-Kabel in den Türen angeschlossen. Für den Einbau der Lexus IS Lautsprecher in den Türen liegen Adapterkabel im Lieferumfang bei. So wird die Installation sehr einfach und es werden keine Kabel abgeschnitten.

Im Armaturenbrett werden die Hochtöner in die originalen Einbauplätze integriert und die Frequenzweiche für die Hochtöner aus dem Lieferumfang im Kabelweg vorgeschalten. In beiden hinteren Türen sind nur Breitbandlautsprecher ab Werk verbaut, das Paket beinhaltet aber hochwertigere Koaxiallautsprecher für die hinteren Einbauplätze mit integrierten Hochtönern. Im Webshop von auto-lautsprecher.eu werden nur Lexus Auto-Lautsprecher mit hochwertiger Qualität und allen erforderlichen fahrzeugspezifischen Halterungen sowie Adapterkabel für den direkten Anschluss angeboten.

Damit das Upgrade installiert werden kann müssen die Türverkleidungen demontiert werden, im Webshop gibt es passendes Ausbauwerkzeug das keine Kratzer oder dellen am Interior hinterlässt.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

