Lexware und crossinx kooperieren

crossinx erweitert Cloud-ERP-Lösung lexbizz um elektronischen Rechnungsausgang

Frankfurt a.M. / Freiburg: 27. April 2020 – Durchgängig digital – das trifft auf crossinx-Lösungen ausnahmslos zu. Und auch die neue Cloud-ERP-Software von Lexware, lexbizz, erfüllt diesen Anspruch jetzt zu 100 Prozent. Denn das bislang noch fehlende Element – ein vollständig elektronischer Rechnungsausgang – steuert crossinx nun per Integration seiner erfolgreichen Lösung, dem crossinx channel, bei. Damit sind Unternehmen jetzt bereit für komplett digitale Finanz- und Bestellprozesse.

Es ist eine Kooperation unter digitalen Trendsettern: Der Frankfurter E-Rechnungsspezialist crossinx ist der führende deutsche Anbieter für den Online-Dokumentenaustausch, und Lexware belegt die Nummer 1 bei digitalen Business-Komplett-Lösungen für Selbstständige, Freiberufler und Unternehmen bis 50 Mitarbeiter in Deutschland. Optimale Voraussetzungen für eine enge Verzahnung ihrer Lösungen. Die neueste Lösung aus dem Hause Lexware ist die Cloud-ERP-Software lexbizz.

Die Kooperation der beiden Anbieter und die Integration des crossinx channel erweitert den Funktionsumfang von lexbizz um einen vollständigen elektronischen Rechnungsausgang. Der Vorteil der gemeinsamen Lösung liegt auf der Hand: Ab sofort kann der Anwender über die neue Komplettlösung aus seinem lexbizz ERP-System Rechnungen im elektronischen Format per Knopfdruck erzeugen und direkt an den Rechnungsempfänger versenden – schnell, preiswert, digital, rechtssicher und unabhängig von der bestehenden IT-Infrastruktur. Bei dem Prozess wird die Rechnung aus lexbizz automatisch in dem Format an den Empfänger versendet, in dem dieser die Rechnung haben möchte: sei es als PDF, XML, EDIFACT, IDoc, CSV, XRechnung oder ZUGFeRD.

Mit lexbizz aus dem Hause Lexware profitieren Unternehmen mit 20 bis 200 Mitarbeitern von einer digitalen Zentrale, die alle klassischen Kernfunktionalitäten einer ERP – wie Finanzbuchhaltung, Lagermanagement, Beschaffung – mit branchenspezifischen und schnittstellenbasierten Erweiterungen etwa aus den Bereichen HR, Logistik und E-Commerce erweitert. Darüber hinaus ermöglicht es die Lösung, mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning Prozesse zu optimieren und auf Basis von Smart-Data-Auswertungen fundierte Strategieentscheidungen zu treffen. Damit befähigt lexbizz gerade kleine und mittlere Unternehmen, in eine erfolgreiche digitale Zukunft zu blicken und sich auf Zukunftsthemen wie Blockchain, das Internet der Dinge (IoT) oder künstliche Intelligenz vorzubereiten.

Der über die crossinx-Lösung integrierte elektronische Rechnungsversand verschlankt nicht nur Prozesse und macht das Rechnungswesen um stattliche 60 bis 80 Prozent effizienter, sondern ist inzwischen auch häufig gesetzlich vorgegeben. So sind öffentliche Auftraggeber in Deutschland seit Mitte April 2020 dazu verpflichtet, Rechnungen in elektronischer Form empfangen und weiterverarbeiten zu können.

“Um Unternehmen aus dem Bereich KMU die optimale E-Rechnungslösung anzubieten, setzen Lexware und crossinx auf eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit. lexbizz ist aus unserer Sicht ein perfekt harmonierendes Produkt, mit dem wir gemeinsame vertriebliche Potenziale nutzen werden”, erklärt Marco Coriand, Director Channel Sales bei crossinx. Und Carsten Schröder, President of Cloud ERP lexbizz fügt hinzu: “Mit crossinx gewinnen wir einen weiteren führenden Lösungsanbieter für unsere 360-Grad-Unternehmenslösung lexbizz. Ich freue mich auf die langfristige Zusammenarbeit und den digitalen Mehrwert, den wir unseren ERP-Kunden damit bieten können.”

Über lexbizz

lexbizz ist die Cloud-XRP aus dem Softwarehaus Lexware, die als digitale 360-Grad-Unternehmensplattform alle Geschäftsszenarien des deutschen Mittelstands einfach und vernetzt abbildet. Im SaaS-Modell integriert lexbizz klassische Kernfunktionalitäten einer ERP – wie Finanzbuchhaltung, Lagermanagement, Beschaffung – mit branchenspezifischen und schnittstellenbasierten Erweiterungen z.B. aus den Bereichen HR, Logistik und E-Commerce. Durch künstliche Intelligenz und Machine Learning werden Prozesse optimiert und auf Basis von Smart-Data-Auswertungen fundierte Strategieentscheidungen möglich. So wird lexbizz zum Digital Transformation Hub, der Unternehmer befähigt, in eine erfolgreiche digitale Zukunft zu blicken. Weitere Informationen unter www.lexbizz.de

Über die crossinx GmbH

Die crossinx GmbH mit Firmensitz in Frankfurt am Main wurde 2007 von CEO Marcus Laube gegründet. Sein Ziel war es, das Rechnungswesen in der Privatwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung zu revolutionieren und ein Netzwerk zu schaffen, das in der deutschsprachigen Geschäftswelt einzigartig ist. Heute ist crossinx der führende deutsche Anbieter für den digitalen Dokumentenaustausch. Über 170 Mitarbeiter arbeiten in drei Ländern daran, international über 350.000 Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre gesamten Finanz- und Bestellprozesse zu digitalisieren und die Prozesskosten der Finanzlieferkette zu senken. Die crossinx-Lösungen sind GoBD-konform zertifiziert und in über 60 Ländern steuerrechtskonform (tax compliant). Zu den Kunden von crossinx zählen Großunternehmen wie ABB, Beiersdorf, Conrad Electronic, CWS boco, Sartorius, Sixt und sowie zahlreiche mittelständische Unternehmen, die diese Lösungen auch über Serviceangebote der Banken und ERP-Hersteller beziehen, die zum crossinx-Partnernetzwerk gehören.

