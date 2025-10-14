lia design sucht 5 Testkunden für innovatives WordPress Starter-Kit

Neue Webseiten-Chance für Gründer und Selbstständige

Mit einem neuen Angebot schließt die Grafikagentur lia design eine wichtige Marktlücke: Das WordPress Starter-Kit kombiniert professionelle technische Einrichtung mit strukturiertem Workbook und persönlicher Begleitung, sodass Selbstständige ihre Website eigenständig erstellen können. Für die Markteinführung sucht Inhaberin Anna Liebel aktuell 5 motivierte Testkunden, die das komplette Starter-Kit kostenlos erhalten und nur anfallende Lizenzgebühren selbst tragen.

Eigenständigkeit statt Abhängigkeit

Viele Gründerinnen und Gründer stehen vor dem Dilemma: Eine professionelle Website ist essentiell für den Geschäftserfolg, doch Agenturen sind oft zu teuer und der Selbstbau überfordert technisch. „Ich kenne diese Situation aus unzähligen Erstgesprächen“, erklärt Anna Liebel, Inhaberin von lia design aus Herrsching. „Gerade in der Anfangsphase brauchen Selbstständige eine Lösung, die bezahlbar ist und trotzdem professionell aussieht.“

Das neue WordPress Starter-Kit verbindet das Beste aus beiden Welten: Die technische Grundeinrichtung mit bewährten Plugins und Themes übernimmt die erfahrene Designerin, während die Kunden mithilfe des gedruckten Workbooks ihre Inhalte strukturiert planen. Im persönlichen Online-Coaching zeigt Anna Liebel Schritt für Schritt, wie die geplanten Inhalte in WordPress umgesetzt werden. Bei Fragen steht sie während des gesamten Prozesses zur Seite.

Strukturierter Weg zur eigenen Website

Das Konzept basiert auf drei Säulen: Zunächst erhalten Kunden ein gedrucktes Workbook, das systematisch durch alle wichtigen Themen führt, von der Positionierung über das Branding bis zur Seitenstruktur. Nach der Vorbereitung folgt eine individuelle Einführung per Videocall, bei der die konkrete Umsetzung in WordPress demonstriert wird. Während der eigenständigen Erstellung bietet lia design kontinuierliche Unterstützung bei aufkommenden Fragen. Den Abschluss bildet ein professioneller Website-Check mit ausführlichem Feedback zu Gestaltung, Technik und rechtlichen Aspekten.

„Mein Ziel ist es, meinen Kunden die Kontrolle über ihre Website zu geben“, betont Anna Liebel. „Sie sparen nicht nur Geld, sondern werden unabhängig von Agenturen und können ihre Seite jederzeit selbst anpassen.“ Die Minimalvariante des Starter-Kits startet bei einmalig 290 Euro, das Hosting inklusive Domain kostet monatlich 5,23 Euro. Kostenfreie Theme- und Plugin-Versionen ermöglichen einen günstigen Start ohne laufende Lizenzkosten.

Bewährte Expertise trifft auf Innovation

lia design hat sich seit 2017 auf die Begleitung von Gründern und Selbstständigen spezialisiert. Anna Liebel verbindet als gelernte Mediengestalterin mit Agenturerfahrung gestalterisches Handwerk mit wirtschaftlichem Denken. Ihre Kunden aus München, dem Umland und ganz Deutschland schätzen besonders die klare, strukturierte Arbeitsweise ohne technisches Kauderwelsch. Mit einer durchschnittlichen Google-Bewertung von 5,0 Sternen und hundertprozentiger Weiterempfehlungsrate hat sich die Agentur einen exzellenten Ruf erarbeitet.

Das neue Angebot richtet sich speziell an Selbstständige, Berater, Coaches und Kreative, die eine authentische Online-Präsenz aufbauen möchten. Auch Therapeuten und Praxen aus dem Gesundheitsbereich gehören zur Zielgruppe. „Viele meiner Kunden haben bereits schlechte Erfahrungen mit Designern gemacht“, weiß Anna Liebel. „Sie wünschen sich Transparenz, Verlässlichkeit und ein professionelles Ergebnis ohne Überforderung.“

5 Testkunden gesucht

Interessierte können sich ab sofort für einen der 5 kostenlosen Testplätze bewerben. Die Testkunden erhalten das komplette Starter-Kit ohne Berechnung und zahlen lediglich eventuell anfallende Hosting- oder Lizenzgebühren. Im Gegenzug gibt Anna Liebel um ehrliches Feedback zur Weiterentwicklung des Angebots. Die Bewerbung erfolgt über die Seite: WordPress Website selbst erstellen.

lia design ist eine Grafikagentur aus München, die Gründerinnen, Startups und Selbstständige auf dem Weg zu einem professionellen Markenauftritt begleitet. Inhaberin Anna Liebel entwickelt Logos, Corporate Designs und Websites, die nicht nur gut aussehen, sondern auch funktionieren. Ihr Ansatz ist strategisch, strukturiert und wirtschaftlich durchdacht. Sie bietet keine gestalterischen Spielereien, sondern durchdachte visuelle Lösungen mit technischer Präzision. Ihr Ziel ist ein Ergebnis, das langfristig trägt und ihre Kunden weiterbringt.

Kontakt

lia design Anna Liebel

Anna Liebel

Heimgartenstraße 2

82211 Herrsching am Ammersee

08152 9991305



https://lia-design.de

