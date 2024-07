LIAN LI EDGE – Power um die Ecke gedacht

LIAN LI bringen echte Innovation in die Welt der Netzteile!

Beim Innenleben der Netzteile hat sich mit neuen ATX-Versionen zuletzt so einiges getan. Die eigentliche Form ist dabei aber meist unangetastet geblieben. LIAN Li werfen den altbackenen Formfaktor jetzt gründlich über den Haufen und überzeugen mit dem neuen Design der EDGE Serie das erheblich besser auf moderne Gehäuse abgestimmt ist. Auf den ersten Blick ist offensichtlich, wie viel komfortabler sich das L-förmige Design insbesondere in Dual-Chamber Gehäuse einfügt und das Kabel-Management drastisch vereinfacht. Dazu bieten die topaktuellen Netzteile beste Performance mit ATX 3.1 Standard und 80 Plus Platinum Zertifizierung.

Jetzt neu bei Caseking!

Die EDGE Netzteile von Lian Li setzen neue Standards im Netzteil-Design und kombinieren hohe Leistung mit einfacher Handhabung. Das einzigartige L-förmige Design und der integrierte USB-Hub machen diese Netzteile ideal für Gehäuse mit Zwei-Kammer-Design, wie die ikonische Lian Li O11-Serie. Speziell für solche Gehäuse konzipiert, eignet sich die EDGE Serie perfekt für die vertikale Installation in der zweiten Kammer. Die Bauweise richtet die Anschlüsse nach außen, was das Kabel-Management erleichtert und für einen sauberen, aufgeräumten Build sorgt.

Die Features der LIAN LI EDGE Netzteile im Überblick:

Innovatives L-förmiges Design für vereinfachtes Kabel-Management

Integrierter USB-Hub mit vier Anschlüssen

Hervorragende Effizienz mit 80 PLUS Platinum-Zertifizierung

LIAN LI eigenes Design für 12V – 2 x 6-Stecker nach PCIe – 5.1-Standard

Vollmodulare, geflochten ummantelte Anschlusskabel mit Kabelkämmen

Stahlgehäuse mit Mesh-Panel und effizientem 120 mm Lüfter

Hochwertige EPCOS-Kondensatoren aus Deutschland

Erhältlich in 850 Watt, 1000 Watt und 1300 Watt Versionen

Die Lian Li EDGE-Netzteile integrieren vier 9-polige interne USB-Erweiterungsanschlüsse direkt in das Netzteil. Dadurch wird der Anschluss von zusätzlichen USB-Geräten wie UNI-Fans, Strimer-Plus-Kabeln und RGB-Controllern deutlich vereinfacht. Der Hub ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von bis zu vier Geräten. Angeschlossenes Zubehör bleibt auch bei ausgeschaltetem PC funktionsfähig – vorausgesetzt, das Netzteil ist eingeschaltet. Jeder Anschluss liefert einen Nennstrom von 500 mA.

Es gibt zwei Möglichkeiten, den USB-Hub anzuschließen: entweder über einen internen USB-Header am Mainboard oder alternativ mit dem beiliegenden USB-A-Kabel an das rückseitige IO-Panel.

Die EDGE-Serie entspricht vollständig den ATX 3.0 / 3.1 Standards und ist somit mit den aktuellsten Komponenten kompatibel. Dank der 80 PLUS-, Cybenetics- und PPLP-Platin-Zertifizierungen bietet die EDGE Serie hervorragende Energieeffizienz, reduziert den Stromverbrauch und die Wärmeentwicklung und liefert dabei gleichzeitig eine zuverlässige und stabile Leistung.

Die Lian Li Edge Netzteile sind in Schwarz mit 850 Watt für 149,90 Euro, mit 1000 Watt für 189,90 Euro und mit 1300 Watt für 229,90 Euro erhältlich. In Weiß kostet die 1000 Watt Version 199,90 Euro und die 1300 Watt Ausführung 239,90 Euro. Sie können ab jetzt bestellt werden und sind voraussichtlich Ende Juli lieferbar.

Alle Informationen zu den LIAN LI EDGE Netzteilen finden sich auch noch einmal hier:

https://bit.ly/Lian-Li-Edge

