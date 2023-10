LIAN LI Galahad II LCD – Dein Stil im Bild

Jetzt neu bei Caseking!

Lian Li haben der grandiosen Galahad II AIO einen Bildschirm spendiert! Zeige Performance-Daten, Videos, Animationen und vieles mehr, direkt auf dem Pumpendeckel deiner AIO und individualisiere deinen Build wie nie zuvor. Mit leiser und leistungsstarker Asetek-Gen8-Pumpe, besonders dichten Kühlfinnen im Aluminiumradiator und kräftigen, vorinstallierten Lüftern, liefert die Galahad II LCD beeindruckende Kühl-Performance. Die um 45° angewinkelten und drehbaren Fittings erlauben einen besonders flexiblen Einbau. Eine spektakuläre Kombination aus Leistung und Stil!

Zahlreiche Leistungs-Daten wie die aktuelle Auslastung oder und Temperatur von CPU und Grafikkarte, die Bilder pro Sekunde, die Temperatur der Kühlflüssigkeit und vieles mehr, können auf dem 2,88-Zoll-Display mit dem 480 x 480 Pixel großen IPS-Panel angezeigt werden. Da die Software mehrere, geschichtet laufende Ebenen erlaubt, lässt sich zusätzlich einer von aktuell neun Hintergrundeffekten wählen, um die Anzeige zu individualisieren. Eigene Texte, JPGs oder PNGs, GIFs und sogar MP4-Videos kannst du ebenfalls per L-Connect-3-Software von Lian Li hochladen. Insgesamt vier Schichten erlauben es, deine Galahad II LCD komplett nach deinen Vorstellungen anzupassen.

Die Fittings sind um 45° angewinkelt und lassen sich frei drehen. Mithilfe der so besonders flexiblen Schläuche lässt sich der Kühler besonders flexibel im Gehäuse positionieren.

Die Features der LIAN LI Galahad II LCD AIOs im Überblick:

Leistungsstarke AIO-CPU-Wasserkühler im edlen Lian Li Design

In den Pumpendeckel integriertes 2,88 Zoll IPS-Display mit 480 x 480 Pixeln Auflösung

Anzeige frei konfigurierbar, mit Informationen zu Performance und Kühlung inklusive animierten Effekten

Hohe Kühlleistung durch dichten Aluminiumradiator mit effektiven Kühlfinnen

Leiser Betrieb durch Asetek-Gen8-Pumpe und steuerbare PWM-Lüfter

Angewinkelte und um 360° drehbare Fittings

Kompatibel zu Sockeln von AMD und Intel (inkl. LGA 1700)

Für die beeindruckende Kühlleistung sorgt der nach hohen technischen Standards verarbeitete Aluminiumradiator mit seinen dichten Kühlfinnen. In Kombination mit den auf hohen statischen Druck ausgelegten Lüftern sorgt die Lian Li Galahad II LCD für optimale Kühlung, selbst bei übertakteten CPUs. Hinzu kommt die starke PWM-gesteuerte Asetek-Pumpe der aktuellen 8. Generation mit ihrem 3-Phasen-Motor, die selbst bei maximaler Umdrehung von 3.600 U/min effizient und mit 32,1 dB(A) leise läuft. Der CPU-Block besteht aus einer Kammer für die Kühlplatte aus Kupfer, einer Verbindungskammer und einer Pumpenkammer, um ungehinderten Durchfluss und effiziente Kühlung zu garantieren.

Die spezielle Konstruktion leitet die Kühlflüssigkeit gezielt und mit maximalem Druck auf die Kühlfinnen des Kühlerbodens, wodurch eine schnelle Wärmeableitung erzielt wird. Das Dreikammer-Design eliminiert zudem Verwirbelungen im Inneren des Kühlers und ermöglicht das niedrige Betriebsgeräusch der Pumpe.

Lian Lis hauseigene Software L-Connect 3 erlaubt nicht nur die Steuerung des integrierten Displays mit allen dazugehörigen Funktionen, sondern auch die Geschwindigkeit und Ästhetik der verbauten Lüfter bis ins kleinste Detail anzupassen.

Die LIAN LI Galahad II LCD ist in drei Varianten ab sofort lieferbar. Erhältlich ist sie in der Version mit 360 mm Radiator mit SL-INF Lüftern für 289,90 Euro, mit High-Performance ARGB Lüftern für 249,90 Euro. Die Ausführung mit 280 mm Radiator und zwei 140 mm ARGB Lüftern kostet 229,90 Euro. Alle drei Varianten sind in Schwarz und Weiß zu haben.

Alle Informationen zu den LIAN LI Galahad II LCD AIOs findet ihr auch noch einmal hier:

www.caseking.de/galahad-II-lcd

