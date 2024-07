LIAN LI HydroShift LCD AIOs – Elegant und flexibel

LIAN LI machen AIOs unkomplizierter als je zuvor!

Bei allen Vorteilen sind AIOs manchmal etwas knifflig. Die wichtigen Schläuche lassen sich je nach Konfiguration und Gehäuse oft nicht genau so positionieren, wie man es sich für die perfekte Optik wünschen würde. Die neuen HydroShift AIOs beheben dieses Manko mit extrem flexibel positionierbaren Schläuchen, die mittig vom Radiator ausgehend, direkt zur CPU verlegt werden können. So verschwinden sie fast und erlauben eine extrem saubere Ästhetik bei brachialer Kühlleistung. Mit dabei ist ein vielseitiges Display zur Anzeige von Performance-Daten oder Medien und eine breite Auswahl an Lüfter-Konfigurationen.

Jetzt neu bei Caseking!

Lian Li hat das Shift-Tube-Design entwickelt, um die Schläuche nahtlos am Radiator zu integrieren und so ein elegantes und minimalistisches Erscheinungsbild zu gewährleisten. Die Schläuche werden seitlich am Radiator entlanggeführt.

Das 2,88 Zoll große IPS Display zeigt wichtige Systeminformationen, Bilder, Gifs und vieles mehr in einer Auflösung von 480 x 480 Pixel an. Bei einer Bildschirmhelligkeit von 500 Nits setzt es sich auch in großzügig beleuchteten Builds gut durch und bleibt problemlos ablesbar.

Die Features der LIAN LI HydroShift LCD AIOs im Überblick:

Große 360 mm Aluminium-Radiatoren für hohe Kühlleistung

Shift-Tube-Design erlaubt flexible und saubere Positionierung der Schläuche für eine aufgeräumte Ästhetik

Integriertes Display auf der Pumpe zur Anzeige von Performance-Daten oder vielfältigen Medien

Kupfer-Kühlblock für die optimale Wärmeableitung

Mehrere Kammern im CPU-Block für optimale Kühlung deiner CPU

In drei Lüfter-Varianten mit jeweils drei 120 mm Lüftern erhältlich

Drei mitgelieferte 120 mm Lüfter sorgen für hervorragenden Luftdurchsatz und bieten dabei einen angenehmen Geräuschpegel. Die Lüfter zeichnen sich durch einen leisen Betrieb und hohen statischen Druck aus. Sie sind langlebig und flexibel und sorgen immer für genug frischen Wind.

Der Pumpenmotor ist auf einen ruhigen und effizienten Betrieb ausgelegt. Er bewegt das Kühlmittel effektiv über die große Fläche des Kühlerbodens und ist gleichzeitig kaum zu hören. Ein 360 mm großer Aluminiumradiator dient als Kühlkörper für das erhitzte Kühlmittel und bietet eine gute Wärmeableitung.

Die Lian Li HydroShift LCD 360 Silent Versionen kosten 179,90 Euro und sind voraussichtlich ab Ende August lieferbar. Die Versionen Lian Li HydroShift ARGB für 199,90 Euro und Lian Li HydroShift TL für 259,90 Euro sind ab sofort verfügbar. Alle drei Versionen sind in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

Alle Informationen zu den LIAN LI HydroShift LCD AIOs finden sich auch noch einmal hier:

https://bit.ly/hydroshift

Jetzt bei Caseking bestellen!

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Vincent Rohloff

Gaußstraße 1

10589 Berlin

+49 (0)30 4036642-00



https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.