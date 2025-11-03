Librufy News

Liburfy.com – der Börsengang in Zeiten globaler Unsicherheit.
Librufy.com geht an die Börse – genau zur richtigen Zeit
Frankfurt, 27. Oktober 2025
Während die Weltwirtschaft wackelt und Anleger nervös werden, macht Librufy.com einen mutigen Schritt nach vorne: Unser Börsengang steht kurz bevor. Und ja, das Timing ist Absicht.
Krise? Für uns eine Chance.
Die Lage ist ernst. Die Europäische Zentralbank warnt vor neuen Versorgungsengpässen und steigender Inflation. Geopolitische Spannungen nehmen zu – vom Handelskrieg bis zu militärischen Konflikten. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen nach Alternativen suchen. Nach Investments, die nicht komplett vom traditionellen Finanzsystem abhängen.
Genau hier kommen wir ins Spiel.
Bereit für das große Parkett
Die letzten Monate haben wir genutzt, um uns börsenfit zu machen: Governance perfektioniert, regulatorische Anforderungen erfüllt, Technologie auf Hochglanz poliert. Jetzt sind wir bereit für den nächsten Schritt – und bewusst genau jetzt.
Warum ausgerechnet in dieser unsicheren Zeit?
Weil Krisen auch Chancen schaffen:
Inflation frisst Ersparnisse
Das Vertrauen in klassische Währungen bröckelt. Anleger suchen neue Wege, ihr Vermögen zu schützen.
Die Welt ist aus den Fugen
Lieferketten brechen, Handelsnetzwerke wanken. Dezentrale, digitale Lösungen werden plötzlich sehr attraktiv.
Technologie ist der neue sichere Hafen
FinTechs wie Librufy punkten mit Innovation, Flexibilität und digitalem Zugang – genau das, was in Krisenzeiten zählt.
Der nächste Bullenmarkt kommt
Und wir wollen nicht nur zuschauen, sondern aktiv mitgestalten.
Mehr als nur ein weiteres Start-up
Librufy.com ist keine Zockerbude. Wir sind eine seriöse Plattform für digitale Investments – transparent, qualitätsorientiert, reguliert. Während Staatsanleihen kaum noch Rendite bringen und Bankenkrisen drohen, bieten wir eine strategische Alternative.
Studien belegen: Digitale Assets können als Absicherung dienen. Wir machen dieses Potenzial zugänglich – professionell, nachhaltig, zukunftssicher.
Die Plattform, die beides kann: Digital und Traditional
Was macht Librufy anders? Wir verbinden das Beste aus beiden Welten – traditionelles Banking trifft auf Krypto-Innovation:
Persönliche IBAN-Konten
Ihre eigene IBAN für globale Transaktionen. Banking-Komfort, den Sie kennen. Internationale Überweisungen ohne Limits. Vollständig reguliert und compliant.
Instant Crypto-Fiat Swap
Wechseln Sie in Echtzeit zwischen Euro, Dollar und Bitcoin. Sicher, reguliert, unter Ihrer Kontrolle. So flexibel war Ihr Geld noch nie.
Multi-Währungs-Debitkarte
Bezahlen Sie weltweit – ob mit Crypto oder Fiat. Online shoppen, im Cafe zahlen, auf Reisen. Nahtlos integriert in Ihren Alltag.
Compliance & Sicherheit
Vollständig reguliert nach höchsten Finanzstandards. Blockchain-basierte Sicherheit. Transparenz, auf die Sie sich verlassen können.
Was als Nächstes kommt
Mit dem Börsengang wollen wir die führende Plattform für digitale Investments in Europa werden. Unsere Mission:
Expansion in neue Märkte und strategische Partnerschaften
Neue Produkte: tokenisierte Assets, Real-World-Assets
Markenaufbau als „sicherer Hafen in unsicheren Zeiten“
Infrastruktur für langfristiges, nachhaltiges Wachstum
Über Librufy.com
Wir sind eine innovative FinTech-Plattform aus London, die digitale Beteiligungen einfach, effizient und zukunftssicher macht – für Privatanleger und Institutionen gleichermaßen. Mit unserem Börsengang setzen wir den nächsten großen Schritt auf dem Weg zur Nr. 1 in Europa.
Die Zukunft des Investierens beginnt jetzt sind Sie dabei?
