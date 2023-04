Licht an für Certified Spotlight

Das bekannte deutsche Prüfinstitut geht mit seinem ersten Podcast an den Start

Wie kann eine Zertifizierung die Qualität in Hotels, Apartments und Locations verbessern und wie können Buchende davon profitieren? In einem neuen Podcast unter dem Titel „Certified Spotlight“ des unabhängigen Prüfinstituts Certified kommen dazu Erfahrungen aus erster Hand zur Sprache. Denn in dem neuen Format – moderiert von Christian Badenhop – wird künftig regelmäßig zusammen mit Prüfern, Hoteldirektoren und Einkäufern über die Vor- und Nachteile von einheitlichen Zertifizierungen diskutiert. Ebenso werden neue Trends und Herausforderungen für die Branche mit ausgewiesenen Experten beleuchtet und eingeordnet.

Zum Auftakt der Gesprächsreihe erläutert Certified-Geschäftsführer Till Runte als Initiator des neuen Podcasts, der am 18. April erstmals erscheint, im Austausch mit Moderator Christian Badenhop die Arbeitsweise, Aufgaben und Ideen, die das renommierte Prüfinstitut ausmachen. „Unser System basiert darauf, dass wir aus Kundensicht die Hotels, Apartments und Locations unter die Lupe nehmen“, so Till Runte. „Unsere Prüfer sind selbst alle Travel- und Eventmanager aus den unterschiedlichsten Wirtschaftsunternehmen und können insofern bestens die Ausstattung, Qualität und Serviceleistungen beurteilen.“ So geben die unterschiedlichen Zertifikate, die von Certified nach eingehender Prüfung vergeben werden, einen fundierten Einblick, ob die Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen von Geschäftsreisenden in den Häusern entsprechend erfüllt werden.

Wer in die Welt der Hotellerie eintauchen, den regen Austausch zu den aktuellen Themen der Branche verfolgen und Interessantes rund um Zertifizierungen erfahren möchte, sollte die neue Podcast-Reihe „Certified Spotlight“ verfolgen auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und auf der Website von Certified unter www.certified.de

Das 2011 gegründete Prüfinstitut widmet sich der Zertifizierung von Hotels, Apartmenthäusern und Locations. Alle ausgezeichneten und aufgenommenen Häuser haben eine intensive Prüfung absolviert, die von erfahrenen Travel- oder Eventmanagern abgenommen wurde. Alle drei Jahre erfolgt eine erneute Beurteilung vor Ort, in den dazwischenliegenden Jahren ein digitales Überwachungsaudit. Für den Business-Bereich gibt es die Siegel Certified Business Hotel und Certified Serviced Apartment (für Langzeitaufenthalte), für den Veranstaltungsbereich Certified Conference Hotel und Certified Event Location und im Bereich Nachhaltigkeit das Siegel Certified Green Hotel. Zusätzlich ist der Certified Hygiene Check im Programm und es können auch Mystery Checks gebucht werden. Certified ist Mitglied bei GSTC und Unterstützer der Gemeinwohl Ökonomie.

