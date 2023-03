Liebevolle Muttertags-Überraschungen von erwinmueller.de

Für einen Tag wie auf rosa Wolken

Der Muttertag ist die beste Gelegenheit „Danke“ zu sagen und den Ehrentag der Mutter festlich zu gestalten. Unter dem Motto „Rose“ könnte es ein Tag werden wie auf rosa Wolken. Beginnend mit einem liebevoll gedeckten Tisch und kleinen Geschenken für die beste Mama der Welt. Die Accessoires dafür gibt es in der Themenwelt „Rose“ auf erwinmueller.de.

Perfekt gedeckt zum Muttertagsbrunch

Ein liebevoll gedeckter Tisch ist der beste Start in den Muttertag. Tischdecken mit üppiger Blütenpracht ziehen alle Augen auf sich und verbreiten romantisches Flair. Rosefarbene Mitteldecken und Vasen sowie Porzellan mit farbigem Dekor setzen Akzente.

Blumen für die Mama

Blumen dürfen am Muttertag nicht fehlen. Am besten man verschenkt sie gleich mit der dazu passenden Vase. Sehr dekorativ ist das zweiteilige Vasenset aus satiniertem Glas. Einzelne Blumen, Gräser oder Zweige lassen sich hier besonders schön arrangieren.

Wohlfühl-Geschenke zum Muttertag

Der Muttertag soll ein Tag zum Wohlfühlen und Genießen sein. Mit ein paar kleinen Accessoires lässt sich dieses Wohlfühlambiente ganz leicht kreieren. Wie wäre es mit einem rosa Fell als Unterlage für Kerzen oder Blumen? Dekofelle auf Sitzmöbeln oder Beistelltischen strahlen Behaglichkeit und Wärme aus.

Zu einem Verwöhntag gehören auch entspannte Stunden auf dem Sofa, eingehüllt in weiche Wohndecken mit einem Becher Heißgetränk in der Hand. Die Erwin Müller Flausch Wohndecke mit Streifen-/Kästchen-Struktur ist federleicht und wohlig wärmend. Sie lädt so richtig zum Kuscheln ein. Eine perfekte Ergänzung und Blickfang sind Kissenhüllen, bedruckt mit dem Ornament „Blume des Lebens“. Ein luxuriöses Geschenk ist die Webpelz Wohndecke „Donna petal“. Die extrem weichen Fasern ergeben einen hochfeinen, samtenen Flor, der sich kaum von echtem Tierfell unterscheiden lässt.

In die rosa Farbwelt am Muttertag passen perfekt die Erwin Müller Kaffeebecher im Retro-Design.

Eingehüllt in hochwertige Walk-Frottier Badetücher der Serie „Konstanz“ wird das Bad zur heimischen Wellnessoase. Diese Tücher bestechen durch ihr außergewöhnlich hohes Volumen. Sie sind besonders flaumig und saugstark und sehen auch nach vielen Wäschen wie neu aus.

Nach einem gelungenen Tag in seidige Mako-Satin Bettwäsche kuscheln. Was gibt es Schöneres? Die Wendebettwäsche mit dem üppigen Blumendruck ist nicht nur ein optischer Genuß. Das glatte, streichelzarte Gewebe ist auch ein Hochgenuß für die Haut und sorgt für einzigartiges Schlafgefühl.

Die Themenwelt „Rosé“ auf erwinmueller.de ist eine Fundgrube für Muttertagsgeschenke. Von der Tischgestaltung über Wohnen, Bad und Schlafen ist hier alles zu finden, womit man seiner Mutter eine Freude machen kann.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Bildquelle: erwinmueller.de