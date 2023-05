Liebherr-Bagger mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten

Liebherr-Bagger setzen sich weiterhin auf dem Weltmarkt durch. Sie werden unter anderem mit großem Erfolg für Abbrucharbeiten oder in Steinbrüchen eingesetzt. Die Leistung, die Stabilität bei der Arbeit, der flexible Einsatz und der Komfort dieser Großbagger beeindrucken immer mehr lokale Kunden.

Einer der herausragenden Liebherr-Bagger – R 946 – hat ein Betriebsgewicht von rund 40 Tonnen. Der Sechszylindermotor des Raupenbaggers leistet 200 kW und ist mit dem Abgasreinigungssystem der Stufe IV ausgestattet. Dieses System verfügt über eine selektive katalytische Reduktion (SCR) mit Harnstoffeinspritzung zur Nachbehandlung der Abgase.

Die robuste Stahlkonstruktion des R 946 Baggers von Liebherr soll der entscheidende Faktor für die Zuverlässigkeit der Maschine sein, insbesondere bei den schwierigsten Einsätzen. Der Unterwagen selbst ist so konstruiert, dass er die Leistung und Lebensdauer der Maschine verbessert. Die Verbindung der zentralen Komponente sorgt für eine bessere Verteilung der Kräfte und erhöht die Lebensdauer des Fahrwerks, wodurch die Zuverlässigkeit der Maschine insgesamt verbessert wird.

Die in den integrierten Liebherr-Systemen eingesetzte Spitzentechnologie sorgt dafür, dass der Bagger ein hohes Leistungsniveau bietet. Diese Technologie basiert auf den Positive Control-Hydrauliksystemen: ein intelligentes System, bei dem Sensoren an strategischen Stellen des Baggers angebracht sind. Sämtliche Bedienereingaben werden vom Steuercomputer verarbeitet, der den Betrieb des Motors und des Hydrauliksystems optimiert. So wird sichergestellt, dass die Arbeit schnell, flüssig und präzise verläuft.

Was die Wartung betrifft, so wurde der R 946 Bagger von Liebherr so konzipiert, dass er die täglich anfallenden Arbeiten erleichtert und die Verfügbarkeit der Maschine verbessert. Die Wartungsbereiche sind leicht zugänglich und der R 946 ist serienmäßig mit einer automatischen Zentralschmierung ausgestattet. Über das Kontrolldisplay kann der Fahrer auch den Stand des Motoröls und der Harnstofflösung leicht überprüfen.

Die leistungsstarken Liebherr-Maschinen verfügen über eine beeindruckende Reihe von Vorteilen und sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Bei ordnungsgemäßer Wartung erbringen gebrauchte Liebherr-Bagger die gleiche Leistung wie neue Maschinen. Es ist also der Preis – und nicht die Funktionalität – der in diesem Fall den entscheidenden Unterschied macht.

