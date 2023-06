“Lieblingschlager-Award 2023“ mit Anita Hofmann. Ein voller Erfolg!

Der „Lieblingsschlager-Award 2023“: Eine unvergessliche Schlager-Extravaganz beim Heringsfest in Geraberg.

Der „Lieblingsschlager-Award 2023“ war zweifellos ein Höhepunkt des diesjährigen Heringsfestes in Geraberg, Thüringen. Mit einer begeisterten Besucherzahl von insgesamt 2.000 Menschen entwickelte sich die Veranstaltung zu einem wahren Erfolg. Die renommierte Sängerin Anita Hofmann führte charmant und mitreißend durch den Nachmittag und schaffte eine Atmosphäre, die unvergessliche Eindrücke hinterließ.

Spannende Talente und vielversprechende Newcomer

Der „Lieblingsschlager Award 2023“ hatte eine beeindruckende Auswahl an vielversprechenden Newcomern zu bieten. Künstler wie Thomas Sterner, Sabine Elara, Denise Jolie, Marie Winter, Nico Alesi und die Herzrebellen waren Teil dieser prestigeträchtigen Preisverleihung. Die Entscheidung fiel den Juroren wahrlich nicht leicht, doch letztendlich konnte sich Nico Alesi den 3. Platz sichern, während Thomas Sterner den 2. Platz belegte. Die begehrte Auszeichnung ging an Marie Winter, die mit ihrem herausragenden Talent das Publikum begeisterte.

Marie Winter – Siegerin des „Lieblingsschlager-Awards 2023“

Marie Winter, die glückliche Gewinnerin des „Lieblingsschlager Awards 2023“, wurde für ihren verdienten Sieg mit einer Videoproduktion, einer Musikproduktion und einer Einladung in die TV-Sendung „LIEBLINGSSCHLAGER“ belohnt. Diese Auszeichnung stellt eine bedeutende Anerkennung für ihren außergewöhnlichen Beitrag zur Schlagermusik dar. Marie Winter hat sich ihren Platz an der Spitze wahrlich verdient.

Exzellente Organisation und engagierte Zusammenarbeit

Der Erfolg des „Lieblingsschlager Awards 2023“ wäre ohne die hervorragende Organisation und die engagierte Zusammenarbeit zweier Parteien nicht möglich gewesen. Der Sportfischerverein Geratal und Denny Schönemann, der Inhaber von Lieblingsschlager, arbeiteten mit vollem Einsatz zusammen, um dieses herausragende Event auf die Beine zu stellen. Die sorgfältige Planung und die professionelle Umsetzung trugen maßgeblich dazu bei, dass die Veranstaltung so erfolgreich verlief.

Beeindruckende Auftritte und mitreißende Gesangseinlagen

Neben den Teilnehmern des Awards sorgten auch Denny Schönemann selbst, Janine Lenk und Melanie Payer aus Österreich sowie die Amadinos aus der Schweiz für unvergessliche Momente auf der Bühne. Das Publikum wurde von ihren herausragenden Gesangseinlagen regelrecht begeistert. Jeder Auftritt war ein absolutes Highlight und bot dem Publikum etwas ganz Besonderes. Die Vielfalt der Darbietungen und die außergewöhnliche Qualität der Künstler trugen maßgeblich zur einzigartigen Atmosphäre des „Lieblingsschlager-Awards 2023“ bei.

Begeisterung und Zufriedenheit bei allen Beteiligten

Detlef Bräuning, der den Sportfischerverein Geratal vertrat, zeigte sich äußerst zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. Die positive Resonanz des Publikums und die reibungslose Organisation bestätigten, dass der „Lieblingsschlager Award 2023“ ein voller Erfolg war. Auch Denny Schönemann, als Repräsentant von Lieblingsschlager, betonte die vielen schönen Emotionen, die sowohl hinter der Bühne als auch beim Publikum geweckt wurden. Die Leidenschaft und Begeisterung, die in der Luft lagen, machten diese Veranstaltung zu einem wahrhaft besonderen Erlebnis.

Der „Lieblingsschlager-Award“ beim Heringsfest – eine unvergessliche Veranstaltung

Der „Lieblingsschlager-Award“ beim diesjährigen Heringsfest in Geraberg war zweifellos ein beeindruckendes Event am Nachmittag, das die Besucher mit unvergesslichen Momenten und mitreißender Musik begeisterte. Die einzigartige Kombination aus aufstrebenden Talenten und etablierten Künstlern schuf eine unvergleichliche Atmosphäre. Diese Veranstaltung wird zweifellos noch lange in Erinnerung bleiben und den Fans des Schlagers im Gedächtnis bleiben. Herzlichen Glückwunsch an Denny Schönemann und alle Künstler, die zu diesem Erfolg beigetragen haben!

Lieblingsschlager ist ein Social Media Portal für Schlager und Volksmusik. Seit 2022 gibt es die gleichnamige Fernsehsendung, die auf den TV-Sendern Alpen-welle, Alpenland TV, My TV Plus und Wir 24 Europaweit ausgestrahlt wird.

