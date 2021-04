Lietz-Internate bieten ONLINE-Beratungstage am 24. April 2021

Eltern und ihre Kinder können sich am 24.04.2021 online über das reformpädagogische Bildungsangebot der Lietz-Internate Schloss Bieberstein und Hohenwehrda informieren. Hohenwehrda bietet als reine Internatsschule für die Klassen 5-12 Realschule, Gymnasium und Fachoberschule. Das Oberstufeninternat Schloss Bieberstein führt die Klassen 10-13 mit Einführungs- und Qualifikationsphase bis zum Abitur.

Die Hermann-Lietz-Schulen geben eine Unterrichtsgarantie – auch in der Corona-Zeit. Digitale Bildung, die Integration von digitalen Lernformen im Unterricht bzw. E-Learning gehören seit Jahren zum hochwertigen Bildungsangebot der Internatsschulen. Neben der Schulbildung steht die Persönlichkeitsentwicklung jedes einzelnen Schülers im Fokus. Als Privatschulen sind die Lietz-Internate eine Alternative für das staatliche Schulsystem.

Lietz Internat Hohenwehrda: Online-Infotag 24.04.2021 von 13:00 bis 16:00 Uhr

Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr mit einer Vorstellung der Schule durch die Internats- und Schulleiterin. Anschließend bietet das Lietz Internat Hohenwehrda bis 16 Uhr die Möglichkeit zu ausgiebigen Beratungen und weiteren Informationen rund um das Internat – idyllisch gelegen oberhalb des Haunetals zwischen der Kurstadt Bad Hersfeld und der Domstadt Fulda.

Neben einer Orientierungsstufe für die Klassen 5 und 6 beinhaltet das Bildungskonzept des Lietz Internats Hohenwehrda einen Gymnasial- und Realschulzweig für die Klassen 7 bis 10 mit der Möglichkeit, die Mittlere Reife zu erlangen. Ein weiterer möglicher Schulabschluss im Portfolio des Lietz Internats ist das Fachabitur mit dem Schwerpunkt Sozialwesen in der Fachoberschule.

Die Hermann-Lietz-Schule Hohenwehrda zeichnet sich darüber hinaus durch besondere Schwerpunkte aus: Gesangs-, Chor- und Instrumentalausbildung, Theaterspiel, Kultur, Sport und ein vielseitiges Freizeitangebot.

Lietz Internat Schloss Bieberstein: Online-Infotag 24.04.2021 von 11:00 bis 14:00 Uhr

Von 11 bis 12 Uhr informieren neben der Internats- und Schulleitung, auch Schülerinnen und Schüler des Internats sowie verschiedene Fachpädagogen in vier 10-minütigen Kurzvorträgen über “ihre” Gymnasiale Oberstufe – ebenfalls mitten in Deutschland gelegen im Naturpark Hessische Rhön.

Die Bildungsangebote des Lietz Internats Schloss Bieberstein werden danach von den Fachpädagogen im persönlichen Gespräch – jeweils nach Voranmeldung – online per Videochat erläutert. Besonderheiten sind z. B. die 10. Klasse mit dem Profilfach Wirtschaftswissenschaften oder die alternative Einführungsphase E-International, bei der die Schüler in Begleitung eines Coach das erste Schulhalbjahr weltweit im Ausland unterwegs sind und die einzigartige Möglichkeit haben, erlebnisorientiertes Lernen mit Unterricht nach hessischem Lehrplan via E-Learning zu kombinieren. – Weitere Infos zu den Kurzvorträgen sowie den 20-minütigen Videochats sind unter Veranstaltungen auf der Website des Oberstufeninternats zu finden.

Alternativ zur Vor-Ort Besichtigung können die Räumlichkeiten des jeweiligen Campus virtuell per 360-Grad Rundgang erkundet werden – mit einer VR-Brille sogar in 3D.

Die Sekretariate der Internats- und Schulleitungen bitten um rechtzeitige Voranmeldung.

Kontakt und Anmeldung:

Sekretariat Lietz Internat Hohenwehrda

Birgit Göbel

Mail: birgit.goebel@hohenwehrda.de / Tel.: 06673 9299-0

www.internat-hohenwehrda.de

Sekretariat Lietz Internat Schloss Bieberstein

Jutta Baus

Mail: bieberstein@lietz-schule.de / Tel.: 06657 79-0

www.internat-schloss-bieberstein.de

Die beiden Lietz-Internate Schloss Bieberstein (LK Fulda) und Hohenwehrda (LK Hersfeld-Rotenburg) in Hessen sowie das Internatsdorf Haubinda (LK Hildburghausen) in Thüringen begleiten Kinder und Jugendliche auf dem Weg zur eigenen Identität und bis zum Abitur. Es werden die Schulformen Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium und Fachoberschule angeboten. Alle Schulabschlüsse der drei Privatschulen sind staatlich anerkannt. Ab der Mittelstufe sind Querversetzungen – also der Wechsel vom Realschulzweig in den Gymnasialzweig – ohne Schulwechsel möglich. Ganzheitliches Denken, verantwortungsbewusstes Handeln, Selbstvertrauen, geistige Flexibilität und Mut, die Zukunft aktiv zu gestalten, stehen im Blickpunkt des umfangreichen Bildungsangebots der drei Hermann-Lietz-Schulen.

Firmenkontakt

Hermann-Lietz-Schule

Christoph Winter

Im Grund 2

36145 Hofbieber

06657 79-33

marketing@lietz-schule.de

https://www.lietz-schulen.de/

