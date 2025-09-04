LifeSaveAir® von Jespira gewinnt Erfinderpreis 2025

Hilfe gegen Erstickung und Verschlucken. Lifesaveair von Jespira.

Stuttgart. Die Jespira GmbH aus Dortmund wurde beim Artur Fischer Erfinderpreis 2025 ausgezeichnet. In der Kategorie Private Erfinder:innen erreichte das Unternehmen mit seinem Produkt LifeSaveAir® den dritten Platz. Hauptentwickler Nabil Chehade setzte sich mit seiner Einreichung gegen 78 weitere Teilnehmende durch.

LifeSaveAir®: Unterstützung in Notfallsituationen

LifeSaveAir® ist ein manuelles Gerät für den Erste-Hilfe-Einsatz bei Erstickungs-Notfällen. Es ist dafür konzipiert, Fremdkörper aus den Atemwegen zu entfernen, wenn sich Personen durch Verschlucken in einer kritischen Situation befinden. Das Gerät stellt eine zusätzliche Option dar, wenn klassische Maßnahmen wie der Heimlich-Handgriff nicht ausreichen oder nicht angewendet werden können.

Die Entwicklung wurde mit Blick auf Alltagssituationen vorgenommen, in denen Kinder, ältere Menschen oder Erwachsene besonders durch mögliches Ersticken gefährdet sind.

Fachjury würdigt hohe Relevanz

Die Jury bewertete LifeSaveAir® als technisch ausgereift und gesellschaftlich bedeutsam. Besonders hervorgehoben wurde, dass das Gerät auch von Laien einfach verständlich angewendet werden kann. Dadurch eröffnet es eine zusätzliche Möglichkeit, in Fällen von Erstickung und Verschlucken zu reagieren.

Wachsende Nachfrage nach Hilfsmitteln im Alltag

Im Internet suchen viele Menschen nach Antworten auf Fragen wie „Kind hat sich verschluckt – was tun?“ oder „Alternative zum Heimlich-Griff“. LifeSaveAir® positioniert sich hier als ergänzende Lösung: kompakt, zertifiziert und für den Notfall entwickelt.

„Die Auszeichnung ermutigt uns, die Aufklärungsarbeit weiter voranzubringen“, sagt Entwickler Chehade.

Zukünftige Maßnahmen

Jespira plant, die Bekanntheit von LifeSaveAir® gezielt auszubauen. Vorgesehen sind:

Kooperationen mit Apotheken und Pflegeeinrichtungen, Partnerschaften mit Kitas und Schulen und Unterstützung von Erste-Hilfe-Kursen bei Informationskampagnen zur Prävention gegen Erstickungsfälle.

Mehr Informationen: https://lifesaveair.com

Die Jespira GmbH entwickelt praxisnahe Gesundheitslösungen mit Fokus auf Sicherheit im Alltag und einfache Anwendbarkeit.

