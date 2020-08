Limelight Networks Developer Center: Vielfältige Entwickler-Tools für einfache Integration, Management und Monitoring der Limelight Networks Services

Das neue One-Stop Ressourcen-Center bietet einen interaktiven API-Explorer, SDKs, Beispielcode, OpenAPI-Dokumentation und ein Community Forum für schnelle Antworten auf alle Fragen

Mit steigender Nachfrage nach Video-Streaming wächst auch der Druck auf Content-Delivery-Network (CDN)-Anbieter, ihre Effizienz bei Lieferung, Schutz und Innovation zu erhöhen. Um die Entwickler im Hinblick auf diese Ziele zu unterstützen, führt Limelight Networks, Inc. (Nasdaq: LLNW), ein führender Anbieter für Edge Cloud Services, das Entwicklungscenter Developer Central ein. Mit diesem zentralen Ressourcen-Center legt Limelight Networks direkte Innovationskraft in die Hand der Entwickler und ermöglicht Unternehmen dadurch, die Limelight Services individuell an die Unternehmensbedingungen anzupassen und gemeinsam voranzutreiben. Dazu liefert das Center einen umfassenden Zugang zu Informationen, Schulungen und eine Bibliothek mit Tools zur Verwaltung von Kundenservice-Umgebungen. Zudem gibt es ein Community Forum für den Austausch zwischen Entwicklern auf Unternehmensseite und den Experten bei Limelight Networks.

“Limelight konzentriert sich 2020 besonders auf vier strategische Bereiche: Die Erweiterung der Kapazität, die Ausweitung des proaktiven Netzwerkmanagements, mehr Kontrollmöglichkeiten für unsere Kunden und die Förderung von Innovationen. Wir freuen uns, heute Limelight Developer Central ankündigen zu können, eine robuste Ressource und einen großen Fortschritt auf dem Weg, unseren Kunden mehr Kontrolle zu geben und Innovationen voranzutreiben. Es entspricht dem Bedarf an schnellen Prototypen, Tests und Implementierungen in der heutigen Geschäftsumgebung. Unsere Kunden verfügen nun über die Werkzeuge, um die Limelight-Dienstleistungen zu verwalten, zu überwachen und gleichzeitig die Qualität zu verbessern und die Entwicklungszeit zu verkürzen”, sagte Nigel Burmeister, VP of Product bei Limelight.

Features und Funktionen für Entwickler im Limelight Developer Central:

-OpenAPI-Dokumentation: Sorgt für Konsistenz und bietet Zugang zu Endpoint-Links und Syntaxbeispielen. Die Dokumentation wird automatisch erstellt, so dass den Entwicklern immer die aktuellste Version vorliegt.

-API Explorer: Erweitertes interaktives Tool für Entwickler mit Tutorials, Beispielcode und der Möglichkeit, Limelight Networks APIs vor Produktivsetzung in einer Realtime-Testumgebung auszutesten.

-Software Development Kits (SDKs): Vorgefertigter Pre-packaged-Code für unterschiedlichste Operationen bei der Überwachung, Konfiguration und Verwaltung der Limelight Networks Services, einschließlich der erforderlichen Authentifizierungsschritte, die der Entwickler einfach mit Copy&Paste übernehmen kann.

-Q&A Community Forum: Das offene Community-Forum lädt Entwickler ein, sich auf Peer-Ebene über Ideen, Technologien und Trends auszutauschen sowie Antworten auf spezifische Fragen zu finden.

“Mit einer Reihe neuer Tools und Ressourcen auf Limelight Networks Developer Central fällt es Entwicklern nun einfacher denn je, Ihre Video-Streaming- und andere CDN-Workflows zu konfigurieren, zu verwalten und zu überwachen. Darüber hinaus bietet Limelight Networks ein volles Spektrum an Edge-Compute-Optionen, sowohl für die CDN-Integration als auch für allgemeine Anwendungen, mit denen Developer an allen Standorten weltweit einen eigenen Code ausführen können. All das ist Teil des erweiterten Limelight-Networks-Engagements für volle Entwicklungsfreiheit”, erklärt Eveline Carr, Developer Community Manager bei Limelight Networks.

Developer Central ist das bisher jüngste Beispiel für die Entwicklung und Innovation von Limelight Networks, die bei Content-Delivery- und Edge-Service-Lösungen mit maximaler Performance für Kunden auf der ganzen Welt richtungsweisende Impulse setzt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie unsere Website https://www.limelight.com/developers/

Limelight Networks Inc. (NASDAQ: LLNW), ein führender Anbieter von Digital Content Delivery, Video, Cloud-Sicherheit und Edge Computing Services, ermöglicht seinen Kunden die Bereitstellung außergewöhnlicher digitaler Erlebnisse. Die Edge-Services-Plattform von Limelight umfasst eine einzigartige Kombination aus globaler privater Infrastruktur, intelligenter Software sowie Experten-Support-Services, die aktuelle und zukünftige Workflows ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.limelight.com, lesen Sie unseren Blog und folgen Sie uns auf Twitter, Facebook und LinkedIn und besuchen Sie außerdem Limelight Connect.

