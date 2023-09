Limoncelli der Extraklasse – ein Zitronentraum aus Ischia

Lukullium bringt den Sommer ins Glas

Kolbermoor, 14. September 2023: Sommer, Sonne und dazu eine herrliche Erfrischung aus saftigen, italienischen Zitronen – mehr braucht es nicht, um dem Urlaub nahe zu sein. Den Geheimtipp für den perfekten Spätsommerabend hat das Lukullium-Team bei einem Besuch auf Ischia entdeckt: Assuntinas Limoncello – ein handgemachter Zitronenlikör, der sich wohltuend von den üblichen Limoncelli unterscheidet.

„Vergessen Sie alles, was Sie bislang vom normalen Limoncello kannten: zu süß, zu künstlich, zu gelb…….überhaupt nicht meins“, schwärmt Andreas von Harsdorf, Inhaber und Gründer des Gourmet-Shops Lukullium. „Und dann reisen Sie in Gedanken an Italiens Westküste. Der Duft blühender Zitronenbäume auf Ischia, eine leichte Meeresbrise, ein Hauch ‚Dolce far niente‘.“ Das alles vereint Assuntina, die Schöpferin dieser herrlichen Limoncelli, in ihren hochwertigen Likören, die sie in kleinen Mengen handwerklich und sehr individuell herstellt. Selbst die Etiketten sind per Hand beschriftet…..

Lukullium bietet die Limoncelli im vier Varianten an: Limoncello Verde, Limoncello al Pepe Garofanato und Limoncello Diavolo di Mergellina (mit Süßholz/Lakritz). Die vierte Sorte – Mandarino dei Campi – gibt es, sobald die von Assuntina ausgewählten Mandarinen erntereif sind.

Beste Qualität ist der Schlüssel zum grandiosen Limoncello

Assuntina, die über jahrzehntelange Erfahrung in der Likörherstellung aus besten lokalen Zutaten verfügt, verwendet für ihre grünen Limoncelli besondere Zitronensorten, die vor der Reifung intensive ätherischen Öle entfalten. Die klangvollen Namen dieser aromatischen, sonnenverwöhnten Ischia-Zitronen heißen: Femminiello, Lunario, Interdonato und Mufariello, allesamt sehr alte und äußerst seltene Zitronensorten. Schon die Namen der Früchte lassen erahnen, welche Aromen sie später freisetzen, Und diese bindet Assuntina handwerklich perfekt in ihre Limoncelli ein.

Die intensive hellgrüne Farbe des Limoncello entsteht übrigens durch die noch unreifen, aber besonders aromatischen Zitronen. Assuntina verwendete zur Mazeration auf einen Liter besten, koscheren Alkohol stattliche 400g Schalenzesten. Dieses Verhältnis betrifft alle Liköre, die Assuntina produziert.

Auch bei den weiteren Bestandteilen dieser von Hand hergestellten Liköre ist Assuntina sehr wählerisch: mineralarmes Wasser aus einer Gebirgsquelle im schönen Piemont, hochwertige Kräuter und Gewürze. All das vereint sie perfekt.

Diese Limoncelli gibt es bei Lukullium:

Limoncello verde: Die aromareichen Schalen der unreifen Zitronen verleihen diesem Limoncello das besondere Aroma und die intensive Farbe.

Limoncello al Pepe Garofanato: Bei diesem speziellen Limoncello wird zusätzlich „Pepe Garofanato“ (Pimentpfeffer) verwendet. Für Genussfreunde, die das Außergewöhnliche schätzen, genau richtig.

Limoncello Diavolo di Mergellina: Dieser Limoncello ist eine perfekte Symbiose aus Zitrusfrüchten, Süßholz / Lakritze und erlesenen Kräutern. Ein Muss für alle Lakritz-Fans!

Genusstipp: Genießen Sie den Limoncello am besten gut gekühlt pur oder mit Eiswürfeln. Ebenfalls hervorragend zum Eis oder Sorbet!

Download Pressebilder:

Limoncello aus unreifen Zitronen

Tris di Limoncelli

Grüne Zitronenschalen

Lukullium.de ist ein kulinarischer Online- und Gourmet-Shop mit Sitz in Oberbayern, der sich auf die Lieferung hochwertiger, möglichst naturbelassener Lebensmittel spezialisiert hat, die in kleinen Manufakturen und Familienbetrieben hergestellt werden. Bei der Auswahl der Produkte spielen Kriterien wie außergewöhnlich hohe Qualität, die handwerkliche Fertigung nach Bio-, und / oder SlowFood-Vorgaben sowie die Verwendung regionaler Zutaten eine wichtige Rolle. Einige der in diesem Gourmet-Shop angebotenen Spezialitäten sind in Deutschland ausschließlich über www.Lukullium.de erhältlich.

Firmenkontakt

Lukullium

Andreas von Harsdorf

Jägerkampstr. 13

83059 Kolbermoor

+49 8031 79 78 360



http://www.lukullium.de

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Elke von Harsdorf

Rindermarkt 7

80331 München

089 189087333



http://www.pr-vonharsdorf.de

Bildquelle: Lukullium