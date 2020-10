Limtronik fertigt für Medizintechnik-Unternehmen Beatmungsgeräte zur schnellen Bedarfsdeckung

EMS-Dienstleister reagiert u.a. mit dem Bau von Sub-Baugruppen für die Komplettmontage flexibel auf spezifische Kundenanforderungen

Limburg, 23. Oktober 2020 – Beatmungsgeräte sind in der Corona-Krise essenziell für die Behandlung von Patienten. Die Sorge ist weiterhin groß, dass Beatmungsplätze in den Krankenhäusern knapp werden könnten, wenn sich die Ausbreitung weiter beschleunigt. Durch die aktuell hohen Bedarfe stoßen Unternehmen aus der Medizintechnik an die Belastungsgrenzen. Zur schnellen Bedarfsdeckung unterstützt die Limtronik GmbH ( www.limtronik.de), EMS-Dienstleister und JDM-Partner, einen Kunden bei der Fertigung entsprechender Beatmungsgeräte. Dies begann mit der Montage von Vorprodukten und mündet mittlerweile im Bau des nahezu kompletten Gerätes.

Das Beatmungssystem, das Limtronik aktuell fertigt, besteht aus zwei Geräten, die einander ergänzen. Das kompakte und autark von Strom- und Gaszufuhr nutzbare erste Gerät ist sowohl für den Notfalleinsatz als auch zur Beatmung im Rettungswagen und Hubschrauber geeignet. Auf der Intensivstation kommt das zweite Gerät – ein vollwertiges Intensiv-Beatmungsgerät – zum Einsatz. Zum Wechsel der Geräte findet lediglich ein Austausch der Schläuche statt. Neben dem Beatmungsgerät selbst fertigt Limtronik die Lade- bzw. Dockingstation.

Limtronik ist Experte für Electronic Manufacturing Services (EMS) und hat sich vom klassischen Fertigungsbetrieb zum Joint Development Manufacturing (JDM)-Partner entwickelt. Damit unterstützt das Unternehmen Kunden nicht nur bei der Fertigung von elektronischen Baugruppen und maßgeschneiderten Systemen, sondern auch bei der Produktentwicklung.

“Unser Kunde stieß durch die gestiegene Nachfrage nach Beatmungsgeräten an die Kapazitätsgrenze. Die Gesamt-Produktion dieser Geräte lag hier vor der Pandemie bei ca. 500 pro Jahr und nun werden 200 Stück pro Woche benötigt. Wir begannen daher zügig zunächst mit der Montage von Vorprodukten und bauen heute fast das komplette Gerät”, erklärt Philipp Jost, Leitung Produktion und Prokurist der Limtronik GmbH.

Von der Anfrage des Kunden bis zur ersten Auslieferung der Baugruppen vergingen nur wenige Tage. Möglich war die kurzfristige Umsetzung durch die schnelle Anlernphase der Limtronik-Mitarbeiter beim Kunden. Zudem errichtete Limtronik über ein Wochenende aus bestehendem Equipment den spezifischen Produktionsbereich für diese Anforderung. Innerhalb von zwei Tagen war die Elektronikfabrik fertigungsbereit. “Die Bereitschaft unserer Mitarbeiter zu freiwilliger Mehrarbeit ermöglichte es, dass wir so schnell handlungsfähig waren”, erklärt Philipp Jost.

Damit der Kunde und Limtronik parallel die Geräte fertigen können, baut der EMS-Dienstleister Sub-Baugruppen sowohl für sich als auch für den Kunden. Diese werden für die Komplettmontage benötigt. Dabei sind Faktoren wie Fehlerfreiheit und Qualitätssicherung, beispielsweise durch Traceability, sichergestellt.

Limtronik mit Sitz in Limburg an der Lahn ist Joint Development Manufacturing (JDM)-Partner und Experte für Electronic Manufacturing Services (EMS). Das Unternehmen begleitet seine Kunden von der Produktentwicklung bis zum serienreifen Endprodukt. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Fertigung von elektronischen Baugruppen sowie maßgeschneiderten Systemen für die Kunden. Der Spezialist ist bereits seit dem Jahr 1970 in der Herstellung von elektronischen Baugruppen und Geräten tätig und nach der IATF 16949 zertifiziert. Im Jahr 2010 wurde die Limtronik GmbH gegründet. Die gelebte Philosophie des Unternehmens ist es, flexibel, zuverlässig und individuell sämtliche Kundenanforderungen zu erfüllen. Weitere Informationen unter www.limtronik.de

Firmenkontakt

Limtronik GmbH

Patricia Wehler

Industriestraße 11-13

65549 Limburg

+49 (0)6431-968-775

patricia.wehler@limtronik.de

http://www.limtronik.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

+49 (0)211-9717977-0

pr@punctum-pr.de

http://www.punctum-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.