LINDA Apotheken mit Sportbegeisterung beim B2Run in Köln

Mit der Teilnahme unterstützt die Apothekenkooperation die DKMS

Köln, 26.09.2024 – Nach der Fußball-EM und den Olympischen Spielen reißt die Sportbegeisterung bei LINDA Apotheken in diesem Jahr nicht ab. Ein Team aus motivierten LINDA Apotheker:innen und PTA sowie Mitarbeitenden aus der LINDA Zentrale ließ es sich nicht nehmen, am Mittwoch (25. September) trotz des strömenden Regens wieder gemeinsam über die Ziellinie im Kölner RheinEnergie Stadion zu laufen.

LINDA Apotheken als Botschafter für Gesundheit und Fitness

„Für mich war direkt klar, unter unserer Marke LINDA Apotheken beim B2Run mitzulaufen“, freut sich LINDA Apotheker Gerd Berlin aus Haßloch. „Hier merken wir wieder einmal, dass Sport verbindet und unsere Apothekenkooperation als Botschafter für Gesundheit und Fitness fungiert. Umso wichtiger ist, dass wir mit unserer Teilnahme außerdem die DKMS bei ihrem Kampf gegen Blutkrebs unterstützen. Wir als Heilberufler:innen fühlen uns damit natürlich stark verbunden.“

Der B2Run ist ein jährlicher Firmenlauf, der in mehreren Städten Deutschlands stattfindet. Im Vordergrund stehen dabei der Spaß und Teamgedanke sowie die Begeisterung an Sport und Bewegung. Als Deutschlands bekannteste Dachmarke inhabergeführter Apotheken mit Sitz in Köln ist die LINDA AG stolz, mit 19 Läuferinnen und Läufern dabei gewesen zu sein.

Das Prinzip ist einfach: Selbstständige Apotheker:innen haben sich in einer Kooperationsgemeinschaft unter der Dachmarke LINDA Apotheken zusammengeschlossen, um gemeinsam stark am Markt zu agieren. LINDA ist die deutschlandweit bekannteste Premium-Apothekendachmarke und Marktführerin in ihrem Segment. Das HANDELSBLATT vergab im Ranking Deutschlands Beste Händler 2022 in der Kategorie Apothekenkooperationen den 1. Platz an die LINDA Apotheken. Kundinnen und Kunden schätzen die herausragende Qualität und Top-Beratung der LINDA Apotheken. Auch für die Zukunft ist die Kooperation perfekt aufgestellt. Das beweist beispielsweise die breit aufgestellte digitale Ausrichtung durch unter anderem eine kund:innennah aufgestellte App. Insgesamt wurden LINDA Apotheken im Jahr 2023 als „Deutschlands beste Apotheken“ ausgezeichnet. Eigentümerin der Dachmarke LINDA Apotheken ist die LINDA AG, die sich dafür einsetzt, dass sich die selbstständigen inhaber:innengeführten Apotheken zukunftsorientiert positionieren und ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewahren. Sitz der LINDA AG ist Köln.

