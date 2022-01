LINDA begrüßt das neue Jahr mit der Aktion: Abwehr stärken? Aaattackeee!

Bis zum 12. Februar 2022 begleiten die LINDA Apotheken Kund*innen durch die kalten Wintermonate und sorgen dafür, dass sie ihr Immunsystem stärken.

Auch wenn die saisonal übliche Grippewelle wegen der ganzen Coronaregeln weitestgehend ausbleibt: Es lohnt sich, gerade jetzt das Immunsystem zu stärken und Viren abzuwehren. In den LINDA Apotheken gibt es seit Jahresbeginn eine Aktion dazu unter dem Motto: Abwehr stärken? Aaattackeee!

Damit signalisieren die LINDA Apotheken, dass sie beim Thema Immunsystem die richtige Anlaufstelle sind. Die 10 ausgewählten Produkte, die die Aktion begleiten, tragen dazu bei, die Abwehrkräfte zu stärken. Bei Fragen oder Unklarheiten helfen die LINDA Apotheker*innen gerne weiter – auch, wenn es um eine professionelle pharmazeutische Beratung geht.

Bunter Werbemittel-Mix

In den Apotheken machen Plakate, Schaufensteraufkleber und Deko-Würfel auf die Aktion zum Immunsystem aufmerksam. Kund*innen erhalten am Handverkaufstisch auch eine Postkarte mit einem abtrennbaren 15-%-Rabattcoupon, der zum Beispiel beim Kauf eines Aktionsproduktes eingesetzt werden kann. Ein weiterer Coupon findet sich in der Apotheken Umschau – dort im exklusiven Beihefter LINDA SPEZIAL. Mit diesem Coupon sammeln PAYBACK Kund*innen im Aktionszeit-raum ab einem Einkaufswert von 10 EUR 3-fache PAYBACK Punkte.

Weitere Informationen gibt es auch auf linda.de, in den sozialen Netzwerken und natürlich in jeder teilnehmenden LINDA Apotheke.

Das Prinzip ist einfach: Apotheker haben sich zusammengetan, um ihren Beruf mit der eigenen Apotheke vor Ort unter der gemeinsamen Dachmarke LINDA Apotheken auszuüben. LINDA ist die deutschlandweit bekannteste Premium-Apothekendachmarke selbstständiger Apotheker und Marktführer in ihrem Segment (1). Das HANDELSBLATT vergab im Ranking „Deutschlands Beste Händler 2021“ in der Kategorie Apothekenkooperationen den 1. Platz an die LINDA Apotheken (2). Die LINDA Apotheken verfügen über eine ausgezeichnete Service-Qualität (3) und überzeugen durch eine herausragende Kundenzufriedenheit (4). Auch BILD attestierte den LINDA Apotheken höchsten Kundennutzen mit dem Siegel „Deutschlands Kundenkönig 2021“ in der Kategorie Apotheken (5). LINDA gewann den „Apotheken-Kooperationspreis 2021“ (Coop-Study) für die beste Umsetzung von Kooperationsvorgaben (6) und die LINDA eigene Kampagne zum Thema eRezept wurde ebenfalls 2021 mit dem „VISION.A Award“ in Silber ausgezeichnet (7). Der 1. Platz beim „App Award 2021“ in der Kategorie Apothekenkooperationen beweist zudem, dass die LINDA Apotheken auch digital sehr gut aufgestellt sind (8). Eigentümerin der Dachmarke LINDA Apotheken ist die LINDA AG, die sich dafür einsetzt, dass sich die selbstständigen inhabergeführten Apotheken zukunftsorientiert positionieren und ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewahren. Sitz der LINDA AG ist Köln.

