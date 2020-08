Lindenhof Lifestyle DolceVita Resort: Die Stilfser Joch – Wette

(Mynewsdesk) Der Gastgeber des Lindenhof Lifestyle DolceVita Resorts in Naturns nennt den Stilfser Joch “seinen Berg”. Er selbst hat ihn schon 522 Mal bezwungen und begleitet übers Jahr drei- bis vierhundert radbegeisterte Urlauber. Mit der Stilfser Joch – Wette fordert er sich und seine Gäste immer wieder heraus. Seien auch Sie schneller als der Gastgeber und gewinnen Sie tolle Preise!

Die imposante Stilfser Joch Straße gilt als höchste Passstraße Italiens.

Speziell Rennradfahrer träumen davon, das Stilfserjoch mindestens einmal im Leben zu bezwingen und pilgern während der Sommermonate in Scharen hinauf zum 2.757 Meter hohen Pass. Die spektakuläre und unverwechselbare Passstraße, welche von teils steilen Kehren geprägt ist, verbindet das Tal mit dem Pass und zieht Rennradfahrer aus aller Welt in ihren Bann.

Auch der Naturnser Hotelier Joachim Nischler ließ sich schon vor Jahren vom Stilfser Joch verzaubern. Zu seinem 50. Geburtstag bezwang er das Joch zum 500. Mal. Eine beeindruckende Leistung, die auch durch die – von Joachim Nischler ins Leben gerufene – Stilfser Joch – Wette bestärkt wurde. Der Hotelier fordert seine Gäste jeden Dienstag, von Juli bis Oktober, heraus: Wer schneller ist als der Gastgeber, gewinnt einen Gutschein für den Wellnessbereich des Lindenhof Lifestyle DolceVita Resorts in Naturns. Frauen, welche die Strecke in unter 3,5 Stunden fahren und Männer, welche in weniger als 3 Stunden ans Ziel kommen, nehmen zudem automatisch an der Jahresverlosung teil, bei der zwei Storck Kultrahmen samt Gabel im Wert von € 3.400 verlost werden.

Etwa 25 Prozent der Teilnehmer sind schneller als Joachim, obwohl auch er die ca. 25 Kilometer und 1.950 Höhenmeter in weniger als zwei Stunden bewältigt. Sein letzter “Rivale” schaffte die Strecke von Prad zum Stilfserjoch in 1 Stunde und 22 Minuten. Eine beachtliche Bestzeit.

Was dem Gastgeber jedoch so schnell niemand nachmachen kann, ist die Nonchalance mit der er das Joch bezwingt. Einmal oben angekommen, bestellt Joachim nämlich ein Glas Wein und eine Wurst mit Kraut, denn sein Triathlon ist anders: “Radfahren-Essen-Trinken”.

Alle Fakten auf einen Blick:

Kilometer: 25 km

Höhenmeter Start: Prad am Stilfserjoch 907 m

Höhenmeter Ziel: 2.758 m

Zu bewältigende Höhenmeter: 1950 m

Kehren: 48

Nehmen Sie die Herausforderung an?

Jetzt informieren unter Stilfser Joch – Wette und schneller sein als Joachim Nischler vom Lindenhof Lifestyle DolceVita Resort in Naturns.

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im DolceVita Hotels

“La Dolce Vita” in Südtirol “Give me 5 Ein Hotel buchen und fünf Hotels genießen!” Machen Sie die DolceVita Hotels zu Ihrem ganz persönlichen Urlaubsziel und genießen Sie eine Vielzahl an Vorteilen, die Ihnen exklusiv nur die DolceVita Hotels bieten!

Konsortium DolceVita Hotels Postfach Naturns 39025 Naturns, Italien Telefon +39/0473/720165 Fax +39/0473/721067 info@dolcevitahotels.com www.dolcevitahotels.com: http://www.dolcevitahotels.com/

: http://www.dolcevitahotels.com

Firmenkontakt

DolceVita Hotels

Ines Zorn

Postfach Naturns

39025 Naturns

+39 0473 720165

info@dolcevitahotels.com

http://www.themenportal.de/vermischtes/lindenhof-lifestyle-dolcevita-resort-die-stilfser-joch-wette-75244

Pressekontakt

DolceVita Hotels

Ines Zorn

Postfach Naturns

39025 Naturns

+39 0473 720165

info@dolcevitahotels.com

http://

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.