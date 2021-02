Lino GmbH auf der 3DEXPERIENCE World 2021

Als Silbersponsor präsentiert das Lino Team seine Lino® 3D Konfigurations- und CPQ-Software auf der 3DEXPERIENCE World 2021

Auf der virtuellen 3DEXPERIENCE World wird die Lino GmbH ihre 3D-Konfigurations- und CPQ-Software präsentieren. Die Lösung realisiert auf Basis von Solidworks®, Tacton und Software Made by Lino® automatisierte, durchgängige Vertriebs-, Konstruktions- und Fertigungsprozesse für Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau.

Die 3DEXPERIENCE World bringt eine lebendige Community von Designern, Ingenieuren, Herstellern, Unternehmern und Führungskräften zusammen, die Neuheiten entdecken und Wissen austauschen möchten. Eine Gemeinschaft, die sich global vernetzt, um ihre Innovationskraft zu steigern und um durchgängige, digitalisierte und automatisierte Unternehmensprozesse zu entwerfen.

Aufgrund der aktuellen Pandemie hat Dassault Systèmes die Entscheidung getroffen, die 3DEXPERIENCE World als eine rein virtuelle Veranstaltung durchzuführen. Das eröffnet allen die Chance am Event kostenlos teilzunehmen. Die virtuelle Konferenz findet in der Woche vom 8. – 11. Februar 2021 statt. Montag ist für die Zertifizierung von Solidworks-Anwendern reserviert.

Programm

Das offizielle Kernprogramm mit Vorträgen und der Partnerausstellung findet statt von Dienstag bis Donnerstag in der Zeit von 8:00 – 18:15 Uhr (EST) bzw. 14:00 – 00:15 Uhr (MEZ). Mehr Informationen zum Programm erhalten Sie auf der Konferenz-Webseite https://3dexperienceworld.com/

Teilnehmer mit gleichen Interessen können sich in Meetups vernetzen und ihre Praxiserfahrungen austauschen. Solidworks-Experten stellen die neuesten Software-Entwicklungen vor. Außerdem besteht die Möglichkeit, Fragen an das Solidworks-Management zu stellen. Täglich finden eine Vielzahl von Live-Präsentationen statt. Branchenkenner und Anwender sprechen darüber, wie die Kombination aus Technologie und menschlichem Einfallsreichtum alternative Perspektiven schafft, um Neues zu erfinden, zu entwickeln und zu produzieren.

Der 3DExperience Playground ist der Mittelpunkt der virtuellen Konferenz. Hier können sich Teilnehmer mit Solidworks- bzw. 3DS-Partnern austauschen und erfahren, wie sie ihre bestehende Systemlandschaft erweitern, um Geschäftsprozesse zu digitalisieren und durchgängig zu automatisieren. Hier agieren Besucher mit studentischen Design-Teams und lassen sich von interessanten Stories zu Startups, Unternehmern und Fertigungsbetrieben inspirieren.

Die Lino ist Anbieter technologieführender Software-Lösungen und Beratungsleistungen für Design und Sales Automation, Systemkonfiguration und 3D-Visualisierung. Unternehmen verschiedener Industriebranchen realisieren mit dem Lino-Team sowie den Tacton Configurator- und Software Made by Lino®-Produkten durchgängige, effiziente Vertriebs- und Produktentwicklungsprozesse mit großem Einsparpotenzial.

Die Tacton-Technologie setzt völlig neue Maßstäbe in der Produktkonfiguration; sie revolutioniert das Entwerfen, Konfigurieren und Verkaufen komplexer Industrieprodukte. In Kombination mit Software Made by Lino®-Produkten lassen sich Applikationen aus CAD, PDM, PLM, ERP, CRM, Web, eCommerce oder für mobile Endgeräte unkompliziert mit der Tacton-Software integrieren.

Lino ist Tacton Business Partner, Solidworks Solution Partner und Microsoft Partner Gold Application Development. Der Konfigurationsspezialist und Softwareentwickler ist an sechs Standorten in Deutschland und Österreich vertreten, darunter Bremen, Mainz, Stuttgart, Nürnberg, Dresden und Raabs/Thaya.

