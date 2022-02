LIONTRON gewinnt European Innovation Award 2022

LIONTRON, führender Hersteller von Lithium-Batterien, erhält den „European Innovation Award“ in der Kategorie „Nachhaltigkeit & Umwelt“. Der Award kürt Innovationen der Hersteller und Zulieferer von Reisemobilen, Vans, Caravans oder Zubehör in unterschiedlichen Rubriken. Die Jury besteht aus insgesamt 17 unabhängigen Fachredaktionen führender Caravaningländer Europas. Schirmherr ist der DoldeMedien Verlag mit seinen Magazinen „Reisemobil International“, „Camping, Cars & Caravans“ und „CamperVans“. In diesem Jahr entscheidet die europaweite Fachjury, dass die Auszeichnung im Bereich „Nachhaltigkeit & Umwelt“ an die LiFePO4-Batterien von LIONTRON geht.

Ein modulares Design, 5 Jahre Garantie und 10 Jahre Ersatzteilservice

Der 10-jährige Ersatzteilservice, vor allem aber das nachhaltige Design, der LIONTRON-Batterien ermöglichen es, weit über die Herstellergarantie hinaus auf die Energiespeicher zu vertrauen. Denn der Akku kann auch nach Ablauf der Garantie schnell und günstig von der Werkstatt des Herstellers LIONTRON oder sogar vom Kunden selbst repariert werden. Dazu sind die einzelnen Komponenten verschraubt; nicht verklebt, verlötet oder verschweißt. Bauteile lassen sich so bei Bedarf ohne spezielles Werkzeug austauschen. Die konstruktive Basis aller LIONTRON-Batterien ist das sogenannte „3 x 5 Minuten“-Konzept. Damit ist es erstens möglich, jede Batterie binnen fünf Minuten zu öffnen und auf Fehler zu testen. In weiteren fünf Minuten kann zweitens jedes Bauteil ausgetauscht werden. Drittens: Nach weiteren fünf Minuten ist die Batterie zusammengebaut und wieder einsatzbereit. So sind die Lithium-Batterien von LIONTRON längst keine Wegwerfprodukte mehr, sondern eine nachhaltige Lösung, die nun auch die Fachjury des „European Innovation Award“ überzeugt hat.

LIONTRON wurde vom Unternehmensnetzwerk Bosswerk gegründet, um nachhaltige Batteriekonzepte zu entwickeln, die den neuen Anforderungen an Mobilität, Umwelt und Stromspeicherung gerecht werden. Zur Unternehmensgruppe zählen auch der Webshop GreenAkku und die Marke selfPV, die für steckerfertige Balkon-Solaranlagen steht. LIONTRON, selfPV und GreenAkku sind Marktführer in ihren jeweiligen Segmenten. Bosswerk sitzt im niederrheinischen Kaldenkirchen und beschäftigt 120 Mitarbeiter*innen. Der Unternehmensverbund hat europaweit über 1.200 Vertriebspartner.

LIONTRON LiFePO4-Akkus sind ein vollwertiger Bleibatterie-Ersatz mit allen Vorteilen der Lithium-Eisenphosphat-Technologie. Höchste Sicherheit und eine lange Nutzbarkeit auch bei regelmäßig tiefer Entladung sind hier gegeben. Die Technologie ermöglicht eine extrem hohe Zyklen-Lebensdauer, was diese Akkus zur optimalen Traktionsbatterie macht.

Im Gegensatz zu anderen Lithium-Technologien werden weder Cobalt, Nickel, Kadmium noch andere umweltschädliche Schwermetalle bei der Zellproduktion eingesetzt. Vor allem beim Recycling punktet die Lithium-Eisenphosphat-Technologie gegenüber anderen Materialkombinationen. Alle eingesetzten Metalle sind bis zu 100 % recycelbar und es werden keine giftigen Schwermetalle in die Umwelt emittiert.

