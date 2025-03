Liquiditätsschub für den Mittelstand?

Frank Hoffmann Immobilien: Wie Sale-and-Lease-Back Ihre Unternehmenszukunft sichert!

In der aktuellen Wirtschaftslage stehen viele mittelständische Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen. Steigende Investitionsbedürfnisse, fehlende Nachfolgeregelungen und die Notwendigkeit, finanzielle Mittel für zukünftige Entwicklungen bereitzustellen, sind zentrale Themen. Eine effektive Lösung, um gebundenes Kapital freizusetzen und gleichzeitig die betrieblichen Immobilien weiterhin zu nutzen, bietet das Sale-and-Lease-Back-Modell. Frank Hoffmann Immobilien begleitet dieses Vorgehensmodell und findet die richtigen Partner.

Funktionsweise des Sale-and-Lease-Back bei Immobilien

Das Sale-and-Lease-Back-Modell bietet insbesondere Unternehmern, die in den nächsten Jahren ihren Ruhestand planen, erhebliche Vorteile. Durch den Verkauf der betrieblich genutzten Immobilie an einen Investor und das anschließende Zurückmieten wird nicht nur sofortige Liquidität generiert, sondern auch die weitere Nutzung der Immobilie sichergestellt.

Vorteile für Unternehmer vor dem Ruhestand:

1. Finanzielle Absicherung: Der Verkauf der Immobilie setzt gebundenes Kapital frei, das für die persönliche Altersvorsorge genutzt werden kann. Dies bietet eine solide finanzielle Basis für den Ruhestand.

2. Erleichterung der Unternehmensnachfolge: In vielen mittelständischen Unternehmen fehlt ein geeigneter Nachfolger. Durch die Auslagerung der Immobilienwerte wird das Unternehmen für potenzielle Käufer attraktiver, da sie sich nicht um den Erwerb der Immobilie kümmern müssen.

3. Steuerliche Vorteile: Die Mietzahlungen können als Betriebsausgaben steuerlich geltend gemacht werden, was zu einer Reduzierung der steuerlichen Belastung führt.

4. Flexibilität: Unternehmer können ihre Nachfolge flexibler gestalten, da sie nicht an das Immobilieneigentum gebunden sind. Dies erleichtert den Übergang und ermöglicht eine individuellere Planung des Ruhestands.

Anwendungsbereiche des Sale-and-Lease-Back für Immobilien

Dieses Finanzierungsmodell eignet sich besonders für Unternehmen, die über werthaltige, betrieblich genutzte Immobilien verfügen. Beispiele hierfür sind:

– Produktionsstätten: Fabrikhallen oder Werkstätten.

– Bürogebäude: Verwaltungsgebäude oder Firmensitze.

– Logistikimmobilien: Lagerhallen oder Distributionszentren.

Wichtig ist, dass die Immobilien einen stabilen Marktwert besitzen und für den Investor attraktiv sind. Eine solide und marktgerechte Wertermittlung als Basis ist essentiell für den Erfolg dieses Vorgehensmodells.

Ablauf eines Sale-and-Lease-Back-Geschäfts für Immobilien

1. Bewertung: Zunächst wird der aktuelle Marktwert der Immobilie ermittelt.

2. Verkauf: Das Unternehmen verkauft mit Unterstützung des Immobilienmaklers die bewertete Immobilie zum festgelegten Preis an den Investor.

3. Mietvertrag: Gleichzeitig wird ein Vertrag abgeschlossen, der die Konditionen für die weitere Nutzung regelt, einschließlich Laufzeit, Mietzahlung und Verantwortlichkeiten.

4. Nutzung: Das Unternehmen nutzt die Immobilie wie gewohnt und zahlt dafür regelmäßige Miete.

5. Vertragsende: Nach Ablauf der Vertragslaufzeit können je nach Vereinbarung Optionen wie die Verlängerung des Mietverhältnisses oder das Ende und der Ruhestand kann genossen werden.

Fazit

Das Sale-and-Lease-Back-Verfahren für Immobilien bietet mittelständischen Unternehmen eine effektive Möglichkeit, gebundenes Kapital freizusetzen und gleichzeitig ihre betrieblichen Immobilien weiterhin zu nutzen. Es stärkt die Liquidität, verbessert die Bilanzstruktur und erhöht die finanzielle Flexibilität.

Insbesondere für Unternehmer, die in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen und möglicherweise keinen Nachfolger haben, stellt dieses Modell eine attraktive Lösung dar, um finanzielle Mittel für Investitionen oder die Altersvorsorge zu sichern. Unternehmen sollten jedoch sorgfältig prüfen, ob dieses Modell zu ihrer individuellen Situation passt.

Frank Hoffmann Immobilien ist Ihr idealer Partner für Sale-and-Lease-Back-Transaktionen in Hamburg und Schleswig-Holstein. Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche bieten wir Ihnen fundierte Marktkenntnisse und maßgeschneiderte Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen. Unser engagiertes Team begleitet Sie professionell durch den gesamten Prozess, von der ersten Beratung bis zum erfolgreichen Abschluss. Dabei legen wir besonderen Wert auf Transparenz, Zuverlässigkeit und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Vertrauen Sie auf unsere Expertise, um gebundenes Kapital freizusetzen und gleichzeitig Ihre betrieblichen Immobilien weiterhin optimal zu nutzen. Vereinbaren Sie jetzt einen unverbindlichen Beratungstermin.

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner im Bereich Immobilienvermarktung in Hamburg und Schleswig-Holstein, auf den auch die VR Bank in Holstein als Kooperationspartner vertraut. Das Team verfügt über jahrelange Erfahrungen im Bereich Gewerbe- und Wohnimmobilien.

Das Potential der Immobilie wird erkannt, die Wertermittlungen sind fundiert und führen zum maximalen Erfolg. Aktuelle Vermarktungstools bieten moderne und ansprechende Objektpräsentationen. Das sehr gute Netzwerk zu institutionellen Investoren, Projektentwicklern, Wohnungsunternehmen und Family Offices bietet eine zielgerichtete Ermittlung von qualifizierten Kontakten. Vertrauen Sie auf die Kompetenz von Frank Hoffmann Immobilien und finden Sie jetzt zügig den richtigen Käufer oder Mieter für Ihre Immobilie.

Mit seinen Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab.

