Listenchampion veröffentlicht umfassendes Update der Datenbank „Immobilieninvestoren Deutschland“ für 2026

Die exklusive Investorendatenbank enthält nun über 870 detaillierte Profile globaler Immobilieninvestoren mit Deutschlandfokus

Listenchampion, führender Anbieter von spezialisierten B2B-Datenbanken, hat das Jahresupdate 2026 seiner Datenbank „Immobilieninvestoren Deutschland“ veröffentlicht. Die aktualisierte Liste umfasst 872 institutionelle Investoren aus über 30 Ländern, die aktiv am deutschen Immobilienmarkt investieren.

Im Rahmen des 2026-Updates wurden bereits über 250 Einträge im Januar überprüft und 47 Datensätze mit neuen Informationen aktualisiert. Insgesamt wurden in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 500 Investorenprofile überarbeitet. Die Aktualisierungen umfassen unter anderem Änderungen bei Geschäftsführungen, Ankaufsprofilen, Kontaktdaten und Assets under Management.

Die Datenbank bildet die Vielfalt der am deutschen Markt aktiven Investoren ab: 576 deutsche Unternehmen werden ergänzt durch 296 internationale Investoren aus Ländern wie Großbritannien (52), USA (39), Frankreich (35), Schweiz (33) und den Niederlanden (25). Das erfasste verwaltete Vermögen (AuM) der gelisteten Investoren beläuft sich auf nahezu 4 Billionen Euro.

Jeder Eintrag enthält umfangreiche Informationen für die professionelle Investorenansprache:

– Kontaktdaten inklusive Geschäftsführung und (sofern verfügbar) Ansprechpartner für den Ankauf

– Assetklassen-Präferenzen (Wohn-, Büro-, Einzelhandels-, Logistik-, Hotel- und Pflegeimmobilien)

– Regionaler Investmentfokus und Länderpräferenzen

– Direkte Links zu Ankaufsprofilen bei über 530 Investoren

– Qualitätsranking (A-E) zur Priorisierung

Die Datenbank deckt das gesamte Spektrum institutioneller Immobilieninvestoren ab: von Investmentmanagern (332) und Immobilienunternehmen (144) über Projektentwickler (56) und Private-Equity-Gesellschaften (32) bis hin zu Versorgungswerken (17), REITs (14) und Pensionskassen.

„Der deutsche Immobilienmarkt bleibt trotz der Herausforderungen der vergangenen Jahre für internationale Investoren attraktiv. Mit dem 2026-Update bieten wir Marktteilnehmern eine aktuelle und verlässliche Grundlage für ihre Akquise- und Vertriebsaktivitäten“, erklärt das Team von Listenchampion.

Listenchampion ist das führende B2B-Research-Portal für Branchen- und Investorenlisten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auf Basis detaillierter Marktforschung identifizieren wir die wichtigsten Player unterschiedlicher Branchen und stellen alle relevanten Informationen zu einem Markt übersichtlich zusammen.

Unser Fokus liegt auf schwer durchschaubaren Bereichen wie Family Offices, Private Equity Firmen, der Startup-Branche sowie klassischen Industriesektoren wie Maschinenbau, IT, Pharma und E-Commerce. Alle Listen werden von unserem erfahrenen Research-Team in München manuell gepflegt und enthalten neben allgemeinen Kontaktdaten auch Umsatzzahlen, Mitarbeiterentwicklungen und serienbrieftaugliche Ansprechpartner der Geschäftsführung.

Unsere Übersichten sind sofort online abrufbar und einzeln erwerbbar – ohne fortlaufende Abo-Kosten. Auf Anfrage erstellen wir auch maßgeschneiderte Branchenübersichten für individuelle Anliegen.

