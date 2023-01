LIV LUX und Sobha Seahaven

Neue Off-Plan Immobilien in Dubai Marina

LIV LUX

Ist eine luxuriöse Wohnanlage, die auf einem der letzten letzten verbliebenen Grundstücke im belebten Dubai Marina District. Das Projekt wird 47 Stockwerke umfassen und eine Reihe von exquisiten von exquisiten 1-2BR-Apartments und charakteristischen 2-5BR-Wohnungen.

LIV LUX von LIV Developers ist ein kommendes Wohnprojekt, das das Kronjuwel von Dubai Marina werden wird. Zu den angebotenen Einheiten gehören Apartments mit 1 bis 2 Schlafzimmern sowie Signature Apartments mit 2 bis 4 Schlafzimmern. Diejenigen, die sich mehr Komfort und Privatsphäre wünschen, könnten sich für die 4-Schlafzimmer-Duplex-Penthäuser und 5-Schlafzimmer-Duplex-Superlux-Penthäuser interessieren. Die Penthäuser verfügen über private Infinity-Pools, private Massagebereiche, Zen-Gärten und Liegeflächen und vieles mehr.

Die Schlafzimmer sind mit gut sortierten Schränken, Stauraum und Regalen ausgestattet, die Küchen mit Geräten führender europäischer Marken wie Siemens, Miele und Villeroy & Boch, und die Panoramafenster lassen aufgrund der Mindestdeckenhöhe von 3 Metern den ganzen Tag über Sonnenlicht in die Wohnungen fallen. Die Bewohner von LIV LUX werden von ihren fantastischen Balkonen im Freien einen atemberaubenden Blick auf den Yachthafen von Dubai, den Arabischen Golf und die künstliche Insel Palm Jumeirah haben.

Immobilien in Dubai kaufen

Ein atemberaubender Luxus-Wohnturm in Dubai Marina

Das LIV LUX wird zwischen dem kristallklaren Wasser des Golfs und dem pulsierenden Gebiet der Dubai Marina liegen. Die Fahrzeit zum Stadtzentrum von Dubai beträgt 20 Minuten, während der Flughafen Dubai (DXB) in weniger als 20 Minuten zu erreichen ist.

Zu den nächstgelegenen Einkaufszielen gehören die Dubai Marina Mall mit 140 Einzelhandelsgeschäften und 21 gastronomischen Einrichtungen sowie die Nakheel Mall auf Palm Jumeirah, wo sich neben 140 Boutiquen, 30 Cafés und Restaurants auch VOX Cinemas, Fabyland und Trampo Extreme befinden.

Ain Dubai, das größte und höchste Aussichtsrad der Welt, ist ideal für Feierlichkeiten und befindet sich auf Bluewaters Island. Der Aquaventure Waterpark mit 105 rasanten Rutschen, Shark Safari, Shark Snorkeling und anderen Attraktionen sowie das The Lost Chambers Aquarium, in dem man mit Meeresbewohnern interagieren und sie füttern kann, wird besonders von Familien mit Kindern geschätzt.

Der Besitz einer Wohneinheit im LIV LUX ist die richtige Wahl für alle, die ein ultraluxuriöses Leben am Wasser mit Fünf-Sterne-Annehmlichkeiten erleben möchten. Ein atemberaubender Abhol- und Valet-Service rund um die Uhr sowie eine geräumige Lobby mit Rezeption, Concierge und Gästeservice stehen allen Bewohnern der Anlage zur Verfügung. Der Kauf einer Wohnung in diesem Komplex ist auch eine gute Investition, denn laut Property Finder beträgt die durchschnittliche Rendite für 1-Schlafzimmer-Wohnungen in Dubai Marina 7,14 %.

SOBHA SEAHAVEN

Sobha Seahaven ist eines der neuesten Projekte in Dubai von Sobha Realty, einem erstklassigen Bauträger, der für bekannt für luxuriöse Projekte wie Crest Grande, The Waves, Hartland Greens und One Park Avenue.

Das Projekt, das in einem ultramodernen Stil mit nautischen Linien und viel Liebe zum Detail gebaut wird, besteht aus drei Türmen mit Blick auf Dubai Marina und den Arabischen Golf. Die dynamische Architektur wird dafür sorgen, dass Sie sich vom ersten Moment an in das Projekt verlieben, denn das Design von Sobha Seahaven wird von Luxusyachten, Wind und Meer inspiriert sein.

Unter den zum Verkauf stehenden Einheiten im 67-stöckigen Turm 1 befinden sich Wohnungen mit 1-4 Schlafzimmern. Die Küchen sind komplett ausgestattet und verfügen über Miele-Armaturen sowie Arbeitsplatten aus Marmor und Mineralwerkstoff. Ein Smart Home System und modernste Haushaltsgeräte werden in Sobha Seahaven ebenfalls angeboten.

Den Bewohnern stehen unzählige Annehmlichkeiten von Weltklasse zur Verfügung, darunter ein Infinity-Pool, Sportanlagen, darunter ein Bereich für Yoga und Aerobic, ein Skatepark, ein Gesundheitsclub, eine Sauna und Dampfbäder. Valet- und Concierge-Services sowie ein haustierfreundlicher Bereich werden ebenfalls eine nette Ergänzung sein, die man genießen kann.

Ein ikonischer Luxus-Wohnturm in Dubai Marina

Sobha Seahaven befindet sich in der Mündung des Hafens von Dubai. Dank der direkten Anbindung an die Sheikh Zayed Road können die Bewohner dieser Wohnanlage andere Gebiete des Emirats sowie wichtige Attraktionen und Sehenswürdigkeiten in nur wenigen Autominuten erreichen. Das Stadtzentrum von Dubai mit dem berühmten Burj Khalifa, die Dubai Mall und die Business Bay, das Geschäftszentrum des Emirats, sind von der Wohnung aus in 20 Minuten zu erreichen.

Zu den nächstgelegenen bekannten Speiselokalen gehören Dinner In The Sky, Maya Mexican Kitchen + Bar, Bellavista, Blue Jade, Deniz Restaurant, Lamoroso Restaurant & Cafe und viele mehr.

Für Bewohner mit Kindern könnte auch der Aquaventure Waterpark interessant sein, der sich an der Spitze von Palm Jumeirah befindet. Hier finden Sie über 105 rasante Rutschen, darunter Attraktionen wie Zoomerango, Shockwave, Odyssey of Terror und viele mehr. Das Lost Chambers Aquarium bietet 21 Ausstellungsstücke und beherbergt 65.000 Meeresbewohner. Sportbegeisterte werden auch Skydive Dubai zu schätzen wissen, das unvergessliche Erlebnisse wie Tandem-Fallschirmsprünge, Indoor-Skydiving, Tragschrauberflüge und vieles mehr bietet.

Off-Plan Immobilien in Dubai

Immobilien-Welt.ae – das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

Kontakt

Immobilien-welt.ae

T Klingler

Marina Gate 0

00000 Dubai

971522776604

info@immobilien-welt.ae

http://www.immobilien-welt.ae

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.