Live dabei sein beim City Biathlon in Dresden am 15. September

TQ Traummomente: Mitmachen und VIP Tickets gewinnen

Seefeld, 20. August 2024: Die TQ-Group, einer der führenden Technologiedienstleister Deutschlands, ist seit 2020 Partner des Deutschen Skiverbands (DSV). In diesem Zusammenhang hat der Elektronik-Spezialist die beliebte Event-Reihe TQ-Traummomente ins Leben gerufen, mit der Träume von Wintersport-Fans in Erfüllung gehen: Beim Traummoment zum City Biathlon am 15. September in Dresden, hat die Gewinnerin oder der Gewinner mit Begleitung die einmalige Chance, die nationalen und internationalen Biathlon-Stars auf besten Plätzen live und aus nächster Nähe zu erleben. Abgerundet wird das VIP-Paket mit einem erstklassigen Catering sowie einer Hotelübernachtung.

Beim City Biathlon Dresden treffen sich Olympiasieger, Weltmeister und Weltcup-Gewinner des Damen- und Herren-Biathlon zu einem Wettkampf der besonderen Art, vor der malerischen Kulisse von Dresdens historischer Innenstadt. Kaum irgendwo sonst sind die Weltbesten in dieser Disziplin für ihre Fans so greifbar nah. Die Gewinnerin oder der Gewinner der exklusiven VIP-Tickets darf sich auf ein beeindruckendes Starterfeld und beste Plätze inklusive leckerer Verpflegung für das spannende Rennen von nationalen und internationalen Spitzenathletinnen und -athleten freuen.

Sportliche Nachwuchsförderung bei TQ

Als langjähriger Partner des DSV unterstützt der Elektronikspezialist TQ, der neben einigen Firmenstandorten in Süddeutschland auch zwei Standorte in Leipzig und in Chemnitz unterhält, Nachwuchssportler bei der Vereinbarkeit von Leistungssport und Beruf, indem er Ausbildungs- bzw. Praktikumsmöglichkeiten anbietet, die auf das Sporttraining der Athleten angepasst sind. Zu den DSV-Nachwuchssportlern, die bei TQ angestellt sind, zählen beispielsweise die Skilangläuferin Anna-Maria Dietze, die bei TQ in Leipzig aktuell ein Praktikum im Bereich Software-Entwicklung absolviert sowie der Biathlet Björn Ole Hederich, der am Firmenstandort in Durach im Allgäu zum Industrieelektriker ausgebildet wird.

Der TQ-Traummoment zum City Biathlon in Dresden im Überblick:

-15.09.2024 in Dresden

-2 Personen (Gewinner/in + Begleitung) + Hotelübernachtung

-VIP-Tickets mit besten Plätzen und inkl. Catering

-Bewerbungsschluss: 25.08.2024

Weitere Informationen zum Event sowie das Bewerbungsformular gibt es hier.

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.200 Mitarbeitenden an 13 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronikspezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics.

TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).

Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2022/2023 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 517 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

